Sreća ih je najzad pogledala: Ova 3 znaka horoskopa će do 15. juna iznenada dobiti novac ili bolji posao!

Prema astrolozima, naredni period je posebno srećan za tri znaka Zodijaka i privlačiće ono što im je potrebno. Nemojte da sumnjate ili brinete šta biste mogli da izgubite ako prihvatite iznenadnu priliku koju donosi Jupiter, planeta sreće, koja se u ponedeljak, 9. juna, seli u znak Raka. Slušajte i verujte smernicama kojima vas univerzum vodi. Istražite nove poslovne prilike, recite „da“ unapređenju ili rezervišite putovanje! Jupiter započinje novu fazu u vašem životu koja će vam pomoći da privučete sreću i obilje.

Pošto Rak simbolizuje dom i porodicu, moguće je da će vaš privatni život igrati veliku ulogu u odlukama koje budete donosili. Iako nešto može delovati kontradiktorno, puni mesec u Strelcu 11. juna, pomoći će vam da sagledate kako se sve to može spojiti. Istražite svoju istinu i obratite pažnju gde vas vodi u narednim danima. Kada asteroid Vesta 14. juna stane u direktan hod u Škorpiji, ponovo ćete zapaliti unutrašnju vatru i poverovati svojoj intuiciji koja će vas voditi ka najboljem životu, posebno ako ste među znacima koji privlače sreću ove nedelje. To su:

Ovan

Ovnovi, spremite se da vaše namere konačno zažive. Od 1. decembra 2024. radili ste sa energijom lunarnog ciklusa u znaku Strelca u kući sreće. Međutim, ovaj period je bio i vreme za isceljenje i emocionalni rast, jer su i Venera i Merkur bili retrogradni u vašem znaku. Vi niste ista osoba kao na kraju prošle godine, ali istovremeno nikada niste bili bliži sebi. U skladu ste sa univerzalnim energijama i verujte da su vaši snovi spremni da se ostvare.

Pun mesec u Strelcu 11. juna doneće vam potrebnu sreću. Možda se spremate da život usmerite u novom pravcu, ali većina ove energije odnosi se na to šta smatrate mogućim za sebe i kako se osećate u okviru svojih ostvarenja. Tokom ovog lunarnog perioda vaša intuicija biće pojačana i možete dobiti božansko vođstvo da prihvatite preusmerenje ili promenite perspektivu. Zapamtite, koliko god promena izgledala neverovatno, ne znači da nije deo božanskog plana za vaš život.

Ribe

Drage Ribe, obratite pažnju na sve što ste naučile. Od 21. marta asteroid Vesta je bio retrogradan u znaku Škorpije, koja vlada vašom kućom sreće i novih početaka. Tokom tog perioda možda vam se činilo da se stvari ne ostvaruju kako ste želeli ili da postoji božansko odlaganje. Vesta usporava da bi vam pomogla da proverite da li idete pravim putem. Bilo da su to lični odnosi, karijera ili unutrašnji rast, bili ste vođeni da se osvrnete i naučite šta vam je zaista namenjeno. Vaše lekcije nisu važne samo za vas, već i za otvaranje puta ka boljem životu.

Vesta će završiti retrogradni hod i stati u direktan hod u Škorpiji 14. juna. To donosi intenzivnu energiju koja vam pomaže da se fokusirate na ono što zaista prija vašoj duši. Nećete imati sumnje šta vam je suđeno i šta ste spremni da učinite da to postignete. Ostaje samo da nastavite da privlačite potrebnu sreću. Dolazi do otvaranja novih vrata i prilika. Događaji će se možda odvijati brže, zato verujte sebi i onome što ste naučili kako biste se lako uključili u ovu srećnu fazu života punu izobilja u svakom smislu.

Škorpija

Škorpije, pripremite se za jednu od najuzbudljivijih godina u životu, tokom koje ćete privući potrebnu sreću. Jupiter, planeta sreće, rasta i obilja, ove nedelje ulazi u znak Raka i ponovo će rasplamsati vašu strast prema životu. Moguće su prilike za putovanja ili selidbu. Porodični odnosi, dom i ljubav postaće važni faktori u vašim odlukama. Pazite da se ne držite prečvrsto za ono što već imate, kako biste mogli da primite nove promene i obilje koje vam je namenjeno.

Jupiter je poslednji put bio u Raku od 2013. do 2014, pa vam može biti korisno da se osvrnete na to vreme i šta se tada dešavalo u vašem životu. Povratak Jupitera u Rak donosi ponavljanje sličnih tema, čak i ako ste od tada mnogo lično napredovali.

Iako Jupiter brzo prolazi kroz znakove, ova energija se neće vratiti u vaš život do 2037. godine, zato je važno da maksimalno iskoristite ovaj period, piše portal „Your Tango“. Od 9. juna 2025. do 30. juna 2026. bićete pozvani da proširite svoje vidike, preuzmete rizike i prihvatite nove prilike. Fokusirajte se na to kako želite da se osećate u životu o kojem sanjate i dozvolite sebi da sledite smernice koje će vam to omogućiti, prenosi naj žena.

Facebook komentari