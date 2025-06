Od 6. juna do 4. jula sve puca po šavovima! Venera ulazi u Bika i pravi kolaps u ljubavnim odnosima

Period zahteva svesnost i fleksibilnost u sferi finansija, kao i ličnih i poslovnih odnosa. Ovaj tranzit neće biti samo nežan i privržen, već će nas voditi višeslojnim putem.

Кada Venera, boginja ljubavi, uđe u znak svog prebivališta – Bika, čini se da zemlja počinje da peva. Godine 2025, ovaj događaj će se dogoditi 6. juna.

U ovom trenutku je važno usporiti, osjetiti svijet dodirom i ukusom, uneti ljubav u ono što gradimo i razvijamo, savetuje ruska astrološkinja Marina Skardi.

Venera u Biku nam donosi stalnu želju za harmonijom, fizičkom ljubavlju, udobnošću i materijalnim zadovoljstvom. Ovo je povratak domaćice kući, gde oseća svaku vibraciju tijela, gdje zadovoljstvo nije apstrakcija, već ukus zrele bobice, toplina zagrljaja, miris letnjeg vazduha.

Venera u Biku može se zamisliti kao svetilište tijela, hram zemlje, gde ljubav nije apstrakcija, već dodir, ukus, dah. Ovdje je ona gospodarica života u svim njegovim manifestacijama.

Venerin tranzit kroz Bika jedan je od najjačih tranzita za pitanja ljubavi, ljepote, finansija i unutrašnjeg osećaja vrijednosti. Sve što je vezano za tijelo, prirodu, udobnost, umetnost i akumulaciju resursa je povoljno.

Bik je simbol stabilnosti i zemaljskih blagoslova, povezan je sa drevnim mitovima o plodnosti i izobilju. U ovom znaku, Venera se manifestuje kao boginja zemlje, velikodušnosti i materijalnog prosperiteta. U drevnim tradicijama, Bik se povezuje sa obožavanjem bogova prirode, bogatstva i rađanja.

Veliki Bik je jedno od najstarijih i najmoćnijih zodijačkih stvorenja. U mitovima se povezuje sa Zevsom, koji je uzeo oblik sniježnobijelog bika da bi oteo prelepu Evropu. Nosio ju je na leđima preko mora do obala Кrita, gdje je počela nova dinastija – i nova ljubavna priča. Bik nije samo životinjska sila – to je sila privlačnosti, zavodljivosti, stabilnosti i senzualnosti.

Tranzit Venere u Biku pomaže u poboljšanju kvaliteta života. Osjetite svoju vrijednost. Poštujte svoje tijelo. I ne bojte se da se oslobodite onoga što vas više ne čini srećnim – čak i ako vam se činilo nepokolebljivim. Ovo je put kroz zadovoljstvo do samospoznaje, kroz strast – do ponovnog vrednovanja vrijednosti. Počeće kao tiha simfonija senzualnosti, ali do kraja može postati električna oluja.

Šta je važno zapamtiti tokom ovog perioda?

Sve što se dešava sa ljubavlju i novcem nije slučajno. To je test pravih vrijednosti.

Fizičnost i stabilnost – da. Vezanost i kontrola – ne.

Svijest o svojim osjećanjima će vam pomoći da prebrodite čak i oluju i da sačuvate svoju unutrašnju suštinu.

Ovo može biti vreme iznenadnih susreta sa ljudima koji će promijeniti vašu percepciju osjećanja.

Venera u Biku teži lepoti i stabilnosti, ali njene konjunkcije sa fiksnom zvezdom Algolom (1. jul) i Uranom (3. i 4. jul) mogu vas naterati da se suočite sa senkovim aspektima ljubavi, resursa i novca kako biste dostigli nove nivoe. Intenzivan talas oslobađanja i obnove prolazi kroz srce ovih dana.

Uran je simbol slobode i naglih promena, ali se u Biku oseća neprijatno: zemlja ne voli šokove. Venera je u svom domu. Aspekt konjunkcije donijet će neočekivane ljubavne priče, bljeskove inspiracije, želju za razbijanjem starih obrazaca u vezama i finansijama. Neko će se zaljubiti na prvi pogled, a neko će iznenada shvatiti da je spreman za raskid.

Uran je bog neba i naglih promena, njegov arhetip se povezuje sa Prometejem, koji je ljudima donio vatru, kršeći zakone bogova. On je simbol slobode, novih otkrića i kršenja starih ograničenja. U Biku nas podstiče da preispitamo uobičajene obrasce i prevaziđemo tradicionalne vrijednosti. Uranava energija je ovdje manje izražena (planeta je u svom jesenjem statusu), jer ovaj znak voli stabilnost.

3. i 4. jula, ljepota ruši obrasce. Ljubav koja zahteva slobodu. Novac može doći iznenada ili nestati isto tako iznenada.

Venera koja kontroliše ovu konjunkciju daje posebno značenje: iznenađenja u ljubavi, nagli obrti u finansijskim pitanjima, neočekivane promjene vrijednosti. Ovo je vrijeme kada se poznate zone udobnosti mogu uništiti kako bi se napravio prostor za obnovu, piše atma.

