Ljeto 2025. donosi velike PROMJENE: Što očekuje svaki horoskopski znak?

Ljeto 2025. bit će razdoblje dubokih promjena, unutarnjih uvida i novih prilika za sve znakove Zodijaka. Zvijezde nam poručuju: vrijeme je za transformaciju – jeste li spremni prihvatiti ono što dolazi?

U nastavku saznajte što ljetni mjeseci – lipanj/jun, srpanj/jul i kolovoz/avgust donose vašem znaku i kako maksimalno iskoristiti energetske pomake.

VATRENI ZNAKOVI (Ovan, Lav, Strijelac): Između dinamike i introspekcije

Vatreni znakovi poznati su po brzini, entuzijazmu i inicijativi, no ovog ljeta Saturn i Neptun usporavaju njihov prirodni ritam. Možda će vam se činiti da stvari stoje, projekti ne napreduju, a motivacija pada. Umjesto frustracije – iskoristite ovo vrijeme za refleksiju.

Ljeto vam donosi priliku za razvoj kreativnih i duhovnih potencijala. Od srpnja/jula možete očekivati briljantne ideje i zanimljive prijedloge za nove suradnje. Ipak, važno je da ne reagirate impulzivno – budite promišljeni i filozofski pristupite novim mogućnostima.

Ovan: Proširit ćete horizonte kroz učenje, putovanja i kontakt s mentorima.

Lav: Otvaraju vam se financijske prilike, ali i veća sklonost trošenju.

Strijelac: Srpanj/jul donosi unosne ponude, no važno je donositi financijske odluke svjesno i samo ako su doista potrebne.

ZEMLJANI ZNAKOVI (Bik, Djevica, Jarac): Stabilnost, dom i zdravlje

Lipanj/jun donosi ugodnu stabilnost i hedonizam zemljanim znakovima. Idealno je vrijeme za odmor, njegu tijela i zdravlja te posvećivanje kućnim projektima poput renoviranja ili preuređenja prostora.

Srpanj/jul može iznenaditi neplaniranim troškovima, putovanjima i novim poznanstvima. Aktiviraju se teme obrazovanja, poslovnih putovanja i popravka vozila.

Budite posebno oprezni oko punog Mjeseca 10.7. i mladog Mjeseca 23.8. – emocionalna napetost je moguća, stoga se preporučuje povlačenje i izbjegavanje konflikata.

Kolovoz/avgust donosi izazove u odnosima – poslovnim i privatnim. Mogući su nesporazumi i financijska potraživanja. Ključ je u mirnoj komunikaciji i diplomatskom pristupu.

ZRAČNI ZNAKOVI (Blizanci, Vaga, Vodenjak): Vrijeme prilagodbe i redefiniranja odnosa

Najizraženije promjene osjetit će: Blizanci rođeni od 21.5. do 2.6., Vage rođene od 23.9. do 5.10., Vodenjaci rođeni od 20.1. do 1.2..

Odnosi s partnerima, prijateljima i suradnicima mogli bi postati nestabilni ili se potpuno promijeniti. U timskom radu može se javiti stagnacija. Ključno je unaprijed definirati uvjete suradnje i otvoreno komunicirati – kako u poslovnim, tako i u osobnim odnosima.

Srpanj/jul i kolovoz/avgust donose val noviteta i obnove: nove prilike za putovanja, učenje, nova poznanstva i hobije.

Na profesionalnom planu, mnogi će doživjeti reorganizaciju, promjenu posla ili čak otkaze. No, sve to vodi prema novim, uzbudljivijim smjerovima.

VODENI ZNAKOVI (Rak, Škorpion, Ribe): Snaga, intuicija i prilike za uspjeh

Za vodene znakove, ljeto donosi idealne uvjete za ostvarenje velikih ciljeva, osobito ako ste već krenuli putem osobnog rasta.

Ako osjećate motivaciju i vjerujete u sebe, pred vama su karijerni pomaci, jačanje osobnog brenda, financijski uspjesi i susreti s utjecajnim osobama.

No, ako ste zarobljeni u sumnjama i niskom samopouzdanju, mogući su konflikti s autoritetima, zdravstveni izazovi pa čak i hormonski disbalansi.

Obratite pozornost na mladi Mjesec 25.6., kao i dane prije i poslije – moguća je pojačana emocionalna osjetljivost. Iskoristite to vrijeme za planiranje budućih koraka.

Razdoblje od 4. do 20.8. posebno je povoljno za ulaganja i veće financijske projekte. Također, mogući su novi izvori prihoda i pomaci u osobnim i poslovnim partnerstvima.

RETROGRADNI MERKUR (17.7. – 12.8.2025.): Prilika za reviziju i popravke

Ljetni retrogradni Merkur idealno je vrijeme za: ispravljanje starih grešaka, dovršavanje započetih projekata, povratak na odgođene pregovore, ažuriranje sadržaja na društvenim mrežama i digitalnim alatima, popravak uređaja i vozila.

Budite posebno oprezni s komunikacijom – moguć je efekt “pokvarenog telefona”, gubitak dokumenata i nesporazumi. Ne preporučuje se potpisivanje važnih ugovora – pričekajte da Merkur ponovno krene direktno.

Iskoristite ovaj period za analizu, tišinu i strateško promišljanje. Nema potrebe za žurbom – prave prilike dolaze onima koji znaju čekati.

Ljeto kao energetska prekretnica

Bez obzira na vaš horoskopski znak, ljeto 2025. nosi sa sobom duboku unutarnju dinamiku – priliku za rast, iscjeljenje i širenje horizonta. Ključ je u prilagodljivosti, otvorenosti i svjesnosti.

Kada znate što dolazi, možete bolje odabrati kako ćete odgovoriti, piše atma.

Facebook komentari