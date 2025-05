Ne jedite jagode prije nego otkrijete ove trikove: Savjeti za sigurnu konzumaciju

Zbog toga je pravilno pranje jagoda ključno za sigurnu konzumaciju i očuvanje zdravlja.

Zašto su jagode podložne pesticidima?

Jagode imaju tanku i nježnu koru bez zaštitnog sloja, zbog čega lako upijaju pesticide iz zemlje, vode i zraka. Njihova tekstura puna sitnih udubljenja dodatno otežava uklanjanje ostataka pesticida običnim ispiranjima vodom. Prema izvještaju organizacije Environmental Working Group (EWG), na uzorcima jagoda iz prodavnica pronađeno je preko 20 različitih pesticida.

Kako najučinkovitije očistiti jagode?

Jedna od najpopularnijih i najefikasnijih metoda je kupka u bijelom octu, koji djeluje kao prirodni dezinfekcijski sredstvo. Pomiješajte jedan dio bijelog octa sa tri dijela vode i potopite jagode u tu smjesu desetak minuta. Nakon toga ih temeljito isperite pod hladnom vodom i osušite na papirnom ubrusu. Ova metoda pomaže u uklanjanju do 80% pesticida, produžava svježinu jagoda i ima antibakterijsko djelovanje.

Još jedna učinkovita tehnika je kupka sa sodom bikarbonom. Soda djeluje kao blagi alkalni čistač koji razgrađuje pesticide na površini voća. U litru vode dodajte kašičicu sode bikarbone i jagode potopite 15 minuta. Nakon toga ih isperite i osušite. Studije, poput one objavljene u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, pokazuju da soda bikarbona može ukloniti i do 96% pesticida ako se pravilno koristi.

Također, možete isprobati i kupku od limunovog soka i sirćeta. Limunska kiselina djeluje kao prirodni antiseptik i dodatno pomaže u čišćenju.

Šta ne treba raditi?

Stručnjaci savjetuju da jagode nikada ne perete sapunom ili deterdžentom jer voće lako upija hemikalije koje nisu sigurne za konzumaciju. Također, jagode nemojte prati puno prije jela jer vlaga ubrzava njihovo kvarenje. Najbolje ih je prati neposredno prije same konzumacije, prenosi Novi.

