Obrok kojim počinjete dan je veoma važan: Šta trebate izbjegavati tokom doručka

Liječnica Loana Andrade Pelayo upozorila je da ne jedete ugljikohidrate na prazan želudac, napominjući da bi ta mala promjena mogla imati značajan utjecaj na vaše zdravlje.

Objasnila je da prilagodba redoslijeda jedenja može podržati bolju kontrolu šećera u krvi i pomoći vam da izbjegnete određena stanja.

“Ono što zaista želimo jest upravljati lučenjem inzulina”, navela je.

To znači da moramo osigurati da je redoslijed kojim jedemo hranu koristan jer to može pomoći našem tijelu da bolje funkcioniše i postane učinkovitiji alat za sprječavanje dijabetesa tipa 2 ili inzulinske rezistencije, prenosi Klix.

Naime, ako prvo pojedete povrće i proteine, a onda ugljikohidrate nivo šećera u krvi vam neće naglo skočiti i lučenje inzulina će biti pod kontrolom.

Istraživanja potkrepljuju njene tvrdnje, a jedna studija navodi da doručak obično uzrokuje najveći porast šećera u krvi nakon jela kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Stoga, doručak s niskim udjelom ugljikohidrata i visokim udjelom masti i vlakana pomaže u smanjenju skokova šećera u krvi nakon jela. Ova jednostavna promjena također može sniziti ukupni nivo šećera u krvi tokom dana i poboljšati stabilnost šećera u krvi.

Objavljena u časopisu Nature, druga studija pokazuje da jedenje ugljikohidrata na prazan želudac uzrokuje brzi porast nivoa mliječne kiseline. Ukupno 15 sudionika napravilo je oralni test glukoze nakon 12 sati posta, konzumirajući 75 grama glukoze u vodi.

Rezultati su pokazali da je nivo mliječne kiseline počeo rasti unutar samo pet minuta, dok je nivo glukoze u krvi počeo rasti nekih 30 minuta kasnije. Studija pokazuje da konzumiranje ugljikohidrata na prazan želudac dovodi do pretvorbe glukoze u mliječnu kiselinu u crijevima, koja se zatim apsorbira u krvotok.

Ako konzumirate ugljikohidrate na prazan želudac, a to je vjerovatnije za vrijeme doručka, to bi moglo dovesti do laktične acidoze. Ovo je oblik metaboličke acidoze zbog nedovoljnog uklanjanja mliječne kiseline iz krvi.

Stručnjaci napominju da laktična acidoza može uzrokovati određene komplikacije. Glavni problem je sve veća supresija miokarda koja se javlja sa smanjenjem pH krvi. Začarani krug laktične acidoze, daljnje hipoperfuzije i zatajenja više organa može dovesti do smrti. Postoji i povećan rizik od raznih srčanih aritmija.

