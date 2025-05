Brzo se vežu i teško puštaju: Znakovi koji se najviše boje gubitka

Neki ljudi ulaze u odnose oprezno, s rezervom i distancom. A onda su tu oni – koji se brzo emotivno vežu, iskreno ulažu i teško podnose gubitke, bilo da je riječ o prekidu, udaljavanju prijatelja ili promjenama koje ih izbacuju iz ravnoteže. Pripadnici ovih horoskopskih znakova često osjećaju stvari dublje nego što pokazuju i jako im je teško reći “zbogom”.

Rak

Rakovi su emocionalno najosjetljiviji znak zodijaka. Njima su odnosi oslonac, sigurnost i utočište. Kada se vežu, daju sve od sebe – i to ne samo u ljubavi, već i u obiteljskim i prijateljskim vezama. Zbog toga ih svaki oblik udaljavanja duboko pogađa, čak i kad to ne pokažu odmah. Njihov najveći strah je ostati sami.

Ribe

Sanjarima i emotivcima Ribama nije teško zavoljeti, ali im je izuzetno teško pustiti. One su empatične, često vide najbolje u ljudima i nerijetko stvaraju emocionalne veze koje nadilaze racionalno. Kada izgube nekoga do koga im je stalo, osjećaju to kao kraj svijeta i teško se oporavljaju.

Bik

Bikovi nisu impulzivni kad su osjećaji u pitanju – ali kada se jednom vežu, ta veza im postaje temelj. Vole stabilnost, sigurnost i poznato. Gubitak bilo čega što su voljeli – partnera, prijatelja, čak i rutine – doživljavaju kao dubok poremećaj ravnoteže. Iza njihove smirenosti često se skriva veliki strah od promjene.

Vaga

Vage teže harmoniji, bliskosti i povezivanju s drugima. Ne podnose konflikte, a još manje gubitke. Često će pokušati zadržati odnos čak i kad osjete da se nešto raspada. Najteže im pada osjećaj da su ostavljene ili zaboravljene – jer za njih ljubav i prisutnost znače sve, piše index.

