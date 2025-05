KRALJEVI TRAČA: Ljudi rođeni u ovih 5 horoskopskih znakova ne mogu bez ogovaranja

Blizanci: Blizanci su vladari komunikacije i jezika. Njihov vladar Merkur tjera ih da stalno razmjenjuju informacije pa makar one bile tuđe privatne stvari. Ogovaranje im nije nužno zlonamjerno, više je to potreba za pričanjem, analiziranjem i razmjenom vijesti. Ako tražite najnovije informacije, obratite se Blizancu, on sve zna.

Škorpion: Škorpioni vole znati sve, pogotovo ono što drugi pokušavaju sakriti. Njihovo ogovaranje nije površno – oni kopaju duboko, često iz želje za kontrolom ili zbog nepovjerenja. Znaju tajne koje vi niste ni svjesni da ste otkrili. I da, često ih zadrže, ali kada odluče progovoriti, informacije eksplodiraju.

Djevica: Djevice imaju oko za detalje i slabosti drugih ljudi. Ogovaranje im ponekad služi kao svojevrsna analiza ponašanja, a kritika je često zapakirana kao briga. Iako ne ogovaraju iz zloće, često ne mogu odoljeti komentiranju tuđih propusta, pogotovo ako misle da bi one to napravile bolje.

Vaga: Vage vole znati sve kako bi održale ravnotežu među ljudima. Ogovaranje im pomaže da razumiju društvenu dinamiku – tko je s kim, tko protiv koga i zašto. Iako to rade šarmantno, često su upravo one most između dva tabora… koji ne znaju da ih zapravo Vaga drži u rukama.

Lav: Lavovi vole biti u centru pažnje, a dobar trač im često daje priliku da se pokažu kao informirani, duhoviti ili dramatični. Njihovo ogovaranje je često teatralno – prilikom razgovora koriste znakovite izraze lica, naglašavaju i dramatiziraju. Ako Lav nešto priča, ljudi slušaju, čak i ako to nije njihova priča, prenosi Novi.

