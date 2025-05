Seka Aleksić iskreno o borbi s kilogramima: “Veljko mi je bio najveća podrška”

Pjevačica Seka Aleksić godinama se borila s viškom kilograma. Nije joj bilo lako da pronađe ravnotežu, ali je u svemu imala veliku podršku supruga Veljka Piljkića, koji je na razne načine pokušavao da joj pomogne da se osjeća bolje u svom tijelu i postigne željne rezultate.On mi je otvorio oči i rekao ko mi je prijatelj, a ko neprijatelj. I stvarno je bio u pravu. Ti koji nam uvijek laskaju nisu nikad prijatelji, jer pravi prijatelj će vam reći istinu koja će da vas zaboli, a ovi što glume prijatelje će vam govoriti samo ono što vi želite da čujete – rekla je Seka.

Lažni komplimenti

Kako je pričala, bilo je i onih koji je nisu motivisali da sredi svoju figuru.

– Ne znam ni što upotrebljavamo riječ “neprijatelj”. To je, onako, surovija riječ. Možemo je zamijeniti sa ‘surovi prijatelji’. Nisu meni ti ljudi ništa tako krupno nanijeli da bih ja njih nazivala neprijateljima. Ta riječ je jako velika, široka… Ali, eto, ljudi koji su me gledali kroz novac, zaradu, neku korist… Recimo, kad sam bila najdeblja u karijeri, govorili su mi: Šta te briga, ti si prelijepa, a pravi prijatelj će doći i reći: Alo, ti ti se ugojila, ne izgledaš lijepo, to nije kulturno, moraš da poradiš na tome, hajde zajedno da treniramo, da idemo zajedno na dijetu, da ti pomognem, da budemo drugarice, da smršamo zajedno, da se takmičimo kroz treninge…To ja tada nisam tako shvatala, niti mi je neko prišao na taj način,piše Avaz

Iskrena podrška

Seki su ostale u sjećanju Veljkove riječi.

– Dakle, samo su govorili ono što ja želim da čujem, dok mi je Veljko kad smo počeli da se zabavljamo rekao, tada me je strašno uvrijedila ta rečenica, ali sa druge strane, on je stvarno bio u pravu. Rekao je.

– Sramota je da ti budeš debela. Ti si jedna prelijepa žena, konstrukcija tvog tijela je savršena. Bukvalno imaš oblik tijela kao pješčani sat, zašto ga nemaš? Zašto se gojiš? Zašto nekontrolisano jedeš? Moraš da počneš da treniraš, da se zdravo hraniš. Da li hoćeš da budeš zdrava, da rađaš djecu? Onda se posveti zdravom životu – rekao je tada.

