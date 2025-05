Bila klinički mrtva 8 minuta: Kaže da je vidjela šta nas čeka poslije smrti i da je sve što znamo laž

Godinama se borila s rijetkim neurološkim poremećajem – mijoklonus distonijom – koji izaziva iznenadne, nekontrolisane trzaje mišića. Kada je iscrpila sve terapije, a nesanica dosegla vrhunac do te mjere da četiri dana nije spavala duže od minute, Brajana je osjetila da joj tijelo popušta.

“Prostor gdje vrijeme ne postoji”

Tada, kaže, njena duša je “napustila tijelo” i krenula u prostor gdje vrijeme ne postoji. Čula je glas koji ju je pitao je li spremna. Kada je pristala, ušla je u potpuni mrak – ali ne i u kraj.

– Smrt je iluzija jer duša nikada ne umire. Naša svijest ostaje živa, a naše biće se samo transformiše – rekla je Brajana za portal Need To Know.

U tom nezemaljskom prostoru osjetila je kako se njene misli odmah materijalizuju: “Shvatila sam da tamo misli stvaraju stvarnost – ali s odlaganjem, što je dar. To nam daje šansu da negativne misli pretvorimo u pozitivne i da kroz njih oblikujemo novu realnost.”

Kaže da se tamo više nije osjećala kao ljudsko biće: “Nisam vidjela ni pamtila sebe kao čovjeka. Bila sam potpuno mirna, ali svjesna, živa i više svoja nego ikad. Nije bilo bola – samo duboki mir i jasnoća.”

Brajana vjeruje da postoji viša inteligencija koja bdije nad nama i da sve što se dešava ima svrhu, koliko god teško bilo.

– U tom prostoru sve se dešava istovremeno, kao da vrijeme ne postoji, ali uprkos tome sve je savršeno uređeno. Osjetila sam početak svega. Vidjela sam da je univerzum sazdan od brojeva. Susrela sam se s bićima za koja nisam sigurna da su bila ljudska – ali su mi djelovala poznato – ispričala je.



Povratak u tijelo

Ovo iskustvo, tvrdi, potpuno ju je promijenilo: “Sve čega sam se ranije plašila, više nema moć nada mnom. Stvari za kojima sam jurila, više mi nisu važne. Vratila sam se s osjećajem misije i dubokim poštovanjem prema životu – i smrti.”

Povratak u tijelo bio je težak. Osjećala se kao da je bila odsutna mjesecima. Provela je četiri dana u bolnici pokušavajući shvatiti šta joj se dogodilo, a oporavak je bio zahtjevan – fizički i duhovno. Ponovo je učila hodati i govoriti, a zbog oštećenja hipofize prošla je eksperimentalnu operaciju mozga, koja je za sada uspješna.

– Pomalo me plaši da bih mogla ponovo doživjeti blisku smrt, jer je oporavak težak. Ali ako je suđeno – ne mogu to izbjeći. Ipak, zahvalna sam. Imam srce puno zahvalnosti, a ne ljutnje- priznaje.

Danas pomaže drugima koji se bore s hroničnim bolestima, suočavaju se sa smrću ili prolaze kroz duhovno buđenje. Vjeruje da je živa s razlogom.

– Preživjela sam mnogo trenutaka kada sam mogla umrijeti, a nisam. Vjerujem da naša duša bira teške, bolne i izazovne trenutke da bi iskusila ono što nije dostupno u duhovnom svijetu. Da bi rasla. A ponekad – jednostavno zato što nas uzbuđuje ideja nečeg novog – ispričala je, prenosi Avaz.

