Čuvajte se njihovog bijesa – Ne diraj Lava dok spava, Vodenjaka ne možeš izbaciti iz takta!

Kako se ljuti koji znak i koju taktiku primijeniti kako biste izbjegli lavinu bijesa? Svako ima svoju tačku vrenja, a reći ćemo vam samo da je izreka “ne diraj lava dok spava” u potpunosti tačna!

OVAN

Ovnovi se definitivno najbrže razbjesne. U njima u svakom trenutku tinja vatra koja će buknuti u pravi ljuti požar ako im nagazite na žulj, što je ujedno i njihova mračna strana.

Ovan nikada neće prvi započeti svađu, ali će vrlo rado završiti, i to eksplozivno. Ako im ispritiskate prave dugmiće, vidjet ćete erupciju bijesa kakvoj nikada ranije niste prisustvovali.

Ipak, koliko god da se brzo ljute, toliko se brzo i umire, a lako i opraštaju. Od svih znakova oni najlakše opraštaju i zaboravljaju sukobe.

BIK

Bikovi su obično prilično uravnoteženi, i treba im dosta vremena da se naljute. Ali, ako ih dovedete do tog stadija, dobro ih se pazite.

Najlakše ih razbjesni izdaja, nevjera i dupli standardi. Ipak, treba ih baš duboko razočarati da biste ih doveli do bijesa, jer ne žele trošiti energiju na svađanje. Nakon rasprave, treba im dosta vremena da se smire.

Zato je najbolje ostaviti ih na miru da srede misli, jer ako forsirate razgovor, samo ćete ih dodatno razbjesniti. Nakon velike svađe s njima, vaš odnos nikada neće biti isti, čak i ukoliko odluče da vam oproste.

BLIZANCI

Blizanci su, to znate, prilično dvolični, pa zato nije lako ni procijeniti kako reagiraju u raspravama. Nekada djeluju savršeno staloženo, a najradije bi vas pregazili.

Pored toga, Blizanci su pričalice, a takvi su i u raspravama. Od njih očekujte užasno duge tirade na temu vaše neljudskosti. Vrlo lako iz smirenog sarkazma mogu prijeći u pravi nalet bijesa sa svih vrištanjem i bacanjem stvari.

Jedina dobra stvar u vezi s njima je ta da ih bijes ne drži dugo. Sve dok im ne dajete savjete na temu kako je trebalo da postupe umjesto da bijesne, nadajte se brzom pomirenju.

RAK

Rakovi su strašno nježni, osjetljivi i puni razumijevanja. To isto očekuju zauzvrat. Ako osjete da ih ne volite dovoljno, ili da ih ne razumijete, padaju u očaj prije nego u bijes.

Ako ne promijenite ponašanje, prelaze na taktiku pasivne agresije, a ukoliko im ni to ne upali, prije će se sakriti negdje nego što će se posvađati s vama.

Kada su ljuti, najradije ne razgovaraju. Prilično su voljni razraditi svaki problem, ukoliko ih baš niste povrijedili do srži.

Važno je samo razgovarati s njima, jer, ukoliko ih ignorirate, to će shvatiti kao vašu krajnju nezainteresiranost za vaš odnos i vjerojatno će ga prekinuti.

Ono što ih najviše dovodi do ludila su izdaja i nelojalnost, i tada može doći do prave eksplozije bijesa, sa sve bacanjem stvari i urlicima. Reći će i mnogo stvari koje zaista ne misle, pa zato ne shvaćajte to osobno.

Kad se istutnje, lako će oprostiti većinu stvari, a o njima čak neće ni razgovarati s vama, već će se jednostavno pretvarati da se ništa nije ni dogodilo.

LAV

Rika bijesnog Lava nadaleko će se čuti, i ništa neće prešutjeti kada ih naljutite. Bacat će stvari po kući, urlikati i šutirati namještaj, a sve kako bi napravili još veći spektakl.

Reći će i mnogo ružnih stvari koje ne misle. Najbolje bi bilo da ne ulazite u raspravu s njima, već da im date vremena da se ispušu.

Lav neće dugo ostati ljut na vas. Zapravo, velika je šansa da će izravno poslije svađe ušetati u sobu kao da se do prije par minuta niste “klali” – Kako se brzo naljuti, ekspresno se i odljuti.

DJEVICA

Od svih znakova, Djevica je najstrpljivija. Može istrpiti nevjerojatnu količinu maltretiranja prije nego što konačno pukne. Ali, kada se predaju bijesu, poželjet ćete se odseliti iz grada zbog njih.

Iako će vam rado oprostiti, kod njih nema zaborava, i koristit će svaku priliku da vas pasivno agresivno podsjete na vašu pogrešku. Poslije velike svađe, vaš odnos više nikada neće biti isti.

VAGA

Vage su pravi mirotvorci, kao što im i ime kaže. Uvijek se trude da u svemu održe ravnotežu, pa i u raspravama. Skloni su tome da sve ljutnje drže u sebi, pa kad konačno pobjesne, platit ćete za sve što vam je Vaga prešutjela.

Kod njih nema pretjerano teških riječi u svađi, a ako i kažu koju, to obično urade dok odlaze s mjesta rasprave. Svaku riječ važu, pa sve što vam kažu shvatite vrlo ozbiljno. Sa njima uvijek budite na oprezu, jer će praviti mentalne zabilješke svake vaš pogreške, a onda taj popis iskoristiti kad se najmanje nadate.

ŠKORPION

Ako želite biti sigurni da je Škorpion zaista bijesan, pogledajte ga u oči, i tamo ćete sve vidjeti.

Svoj bijes pomno planiraju, i sve što kažu i urade tijekom svađe je odavno iscenirano u njihovoj glavi. Često prave dramske pauze u raspravama, zato što im treba vremena da pomno smisle argument kojim će vas sahraniti.

Kada vidite da im bijes sijeva iz očiju, i da su zašutjeli, ako niste svađalica, bježite od njih dok ih ne prođe. Što god radili, ne pravocirajte ih jer oni ne znaju stati kada jednom počnu sipati uvrede i ružne riječi.

STRIJELAC

Kod Strijelaca nema potrebe razmišljati dva puta – ako su bijesni, to će vam vrlo slikovito pokazati, i to iste sekunde. Ipak, znaju pokazati strpljenje s ljudima koje izuzetno vole, ili s onima koje rjeđe viđaju.

Prvi znak da se nešto u njima kuha je otrovni sarkazam. Ipak, nikada neće pobjesniti toliko da izgube kontrolu nad sobom, i to samo zato što će im nakon toga biti neugodno. Strijelac nikada ne dramatizira iz dosade, tako da shvatite ozbiljno ono što vam govori.

JARAC

Jarčevi su, budući da su zemljani znakovi, prilično laki za suradnju. Ako zbog nečega pobjesne, to je zato što nešto ne ide onako kako su oni zamislili.

Ipak, nikada ne možete sa sigurnošću znati da li će nešto, i što, razljutiti Jarca. Pored toga, teško je i procijeniti kada su zaista ljuti, jer oni gutaju svoje emocije sve dok ne puknu. Jarac će uvijek radije izabrati da vas ignorira umjesto da se svađa sa vama.

Kada i izgube kontrolu nad svojim postupcima, brzo će se dovesti u red, a i oprostiti vam čim vam objasne koliko ste ih razočarali.

VODENJAK

Ako netko ne voli da se svađa, to je Vodenjak. Naročito im teško padaju besmislene rasprave s tvrdoglavim ljudima. Poput Jarčeva, i Vodenjak radije ignorira nego što se svađa. Kada osjeti da bijes ključa u njemu, vjerojatno će izaći da odšeta par krugova oko zgrade ili kuće ne bi li se smirio.

Ako im uporno i dugo gazite po žulju, tek onda će se upustiti u svađu, ali veća je šansa da će vas svjesno izbjegavati sve dok se ne smire, upravo kako bi izbjegli raspravu. Ukoliko ste ih baš povrijedili, postoji mogućnost da se potpuno povuku iz vašeg života, a da vam i ne kažu što ih je povrijedilo.

RIBE

S Ribama se nikad ne zna na koju su nogu ustale. Ako su generalno ljute, prasnut će na vas bez ikakvog povoda, a ako im je dobar dan, možete im gaziti po živcima dokle vam je volja, one će i dalje biti prijateljski raspoložene.

U oba slučaja, ne vole konfrontaciju, pa će učiniti sve da izbjegnu otvoreni sukob. Dat će oduška svojim emocijama tek kad ostanu same, pa briznu u plač. Ribe su, inače, glavni plačljivci u horoskopu.

Pustit će suzicu iz svakog mogućeg i nemogućeg razloga. Znaju se duriti i dugo nakon svađe, ali i to koliko će se duriti ovisi od njihovog općeg raspoloženja, piše zena.blic.

