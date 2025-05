Tri horoskopska znaka koja nikad ne govore istinu

Iako se neki ljudi ponose svojom iskrenošću, drugi istinu radije preoblikuju, prešućuju ili u potpunosti zamijene nečim što bolje odgovara situaciji. U astrologiji postoje znakovi koji posebno vješto barataju riječima – toliko da ni ne primijetimo kad nas zavedu, slažu ili uvuku u neku svoju verziju događaja. Kod njih laž ne mora uvijek dolaziti iz loše namjere, ali iskrenost im svakako nije prvi instinkt. Vole zadržati kontrolu nad narativom i često će reći ono što “zvuči bolje” umjesto onoga što je zapravo istina. Neki to čine iz potrebe za izbjegavanjem sukoba, a neki jednostavno jer im manipulacija dolazi prirodno.

Blizanci

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i još bržem jeziku. Mogu istovremeno reći sve – i ništa – i pri tome zvučati potpuno uvjerljivo. Kod njih laži nisu uvijek zlonamjerne, ali često dolaze kao refleks kada žele izbjeći neugodne situacije. Njihova sposobnost da se prilagode svakoj osobi i razgovoru čini ih majstorima “istina po potrebi”. Ako uhvatite Blizanca u laži, vjerojatno će se iz nje izvući s osmijehom – i novom pričom.

Vaga

Vage izbjegavaju sukobe pod svaku cijenu pa često biraju “bijele laži” kako bi zadržale mir. Umjesto da kažu što stvarno misle, reći će ono što će vas smiriti, utješiti ili jednostavno prekinuti neugodnu temu. Na prvi pogled djeluju iskreno, ali iza tog šarma često se krije izbjegavanje istine. Vage ne lažu iz zlobe, već iz potrebe da sve ostane ugodno i uravnoteženo – čak i kad to znači da će iskriviti stvarnost. Njihova diplomacija ponekad zna prijeći granicu autentičnosti.

Ribe

Ribe su sanjari koji često vjeruju u vlastite verzije stvarnosti. Kada ne govore istinu, ponekad ni same nisu svjesne da su lagale jer su to već usvojile kao “svoju istinu”. Zbog svoje emocionalnosti i osjetljivosti izbjegavaju teške razgovore i ponekad se povlače u iluzije. Njihove laži najčešće dolaze iz potrebe da zaštite sebe ili druge od boli, ali to ne mijenja činjenicu da nisu iskrene. S Ribama nikad ne znate jeste li u stvarnosti ili u priči koju su same sebi ispričale, piše index.

