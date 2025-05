Horoskopski znakovi koji nikada nisu ljubomorni na uspjeh svojih prijatelja

U svakom društvu postoji ona jedna osoba koja se stvarno raduje tuđem uspjehu. Nema skrivenih pogleda, usiljenih osmijeha ni pasivno-agresivnih komentara poput: “Super ti je ta nova pozicija, baš je moderna ta tvrtka, je li?”. Umjesto toga, od njih ćete čuti čisto, iskreno i od srca: “Bravo!”.

Zvijezde ističu da postoje horoskopski znakovi koji jednostavno nemaju u sebi ljubomoru kad je riječ o ljudima koje vole. Njima tuđi uspjeh nije prijetnja, već razlog za slavlje. Čak i ako oni u tom trenutku ne blistaju, veselit će se kao da je njihov. U nastavku izdvajamo četiri koji su prijatelji iz snova. Bez zavisti. Bez natjecanja. Samo podrška.

Strijelac

Strijelac vjeruje da svatko ima svoj put i da uspjeh drugih ne znači neuspjeh za njega. Kad vidi prijatelja kako napreduje, mijenja život ili ostvaruje snove, to doživljava kao još jedan dokaz da je sve moguće. Njegova sreća je iskrena, glasna i ponekad čak i glasnija od vaše. On će prvi naručiti rundu u vašu čast i početi planirati kako ćete to proslaviti u tri grada.

Vodenjak

Vodenjak nikad ne mjeri sebe tuđim mjerilima. On zna da nije sve za svakoga, pa kad prijatelj uspije u nečemu, on ne osjeća zavist već oduševljenje. Njegova reakcija na nečiji uspjeh uvijek je: “Wow, ovo je tako super!”. On zna slaviti tuđe posebnosti i rado će biti rame koje će vam pomoći da se popnete još više. I sve to bez trunke natjecanja, piše index.

Riba

Ribe su tu da vas tješe kad ne ide, ali i da vas zagrle kada ste uspješni. Njihova empatija funkcionira u oba smjera, one osjete vašu sreću kao svoju. Nije im važno jesu li one trenutno u fazi života koja je manje sjajna. Važno im je da vi jeste. Njihova podrška je tiha, ali čvrsta, bez kalkulacija i skrivene tuge. Samo toplo: “Ponosna/ponosan sam na tebe”.

Vaga

Vage su znak balansa, ali i odnosa. Ako vam ide dobro, Vaga to vidi kao dobro i za vašu povezanost. One ne zavide, one se dive. Njihova elegancija nije samo vanjska, već i emotivna: ne trebaju biti u centru pozornosti da bi bile zadovoljne. Bit će vam savršeni hype-man, napisat će čestitku dužu od životopisa i reći da vam taj uspjeh “stvarno stoji”.

