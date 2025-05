Lipanj/jun 2025. donosi sudbinski susret: Ova 4 znaka upoznaju svoju srodnu dušu

Lipanj/jun 2025. donosi val kozmičke energije koja pogoduje formiranju ljubavnih veza na najdubljoj razini. Za 4 odabrana znaka ovo je vrijeme kada se svemir usklađuje kako bi ih doveo do susreta s osobom koja rezonira s njihovom dušom. Ako ste jedan od četiri istaknuta znaka, ohrabrite se – i možda duboko udahnite. Život bi do kraja mjeseca mogao izgledati vrlo drugačije na najbolji mogući način.

Sama pomisao na srodne duše budi slike duboke povezanosti, suđenih susreta i šapata sudbine. A lipanj/jun 2025. izgleda kao mjesec u kojem svemir zaista povlači konce kako bi organizirao te posebne trenutke za odabrane. Planetarni pokreti, karmički obrasci i kozmička usklađenja stvaraju plodno tlo za ljubavne susrete koji mogu obilježiti čitav život.

Ulaskom Jupitera u Raka počinje razdoblje koje astrologija smatra izuzetno povoljnim za emocionalni rast, obitelj i duboke veze. Jupiter je u ovom znaku uzvišen, što znači da njegova energija ovdje dolazi do punog izražaja. Potiče nas na brižnost, empatičnost i potrebu za emocionalnim sigurnostima.

Osim toga, Venera se 5.6. smješta u Bika, svoj domicilni znak, donoseći stabilnost i senzualnost u naše ljubavne živote. Dodamo li tome i prisutnost lunarnih čvorova u Ribama i Djevici, vidimo kako je duhovna komponenta ovih susreta izuzetno naglašena. Sjeverni čvor u Ribama sugerira kolektivnu potrebu za duhovnom povezanošću i suosjećanjem, što otvara vrata za autentične susrete s osobama koje “vibriraju” na istoj frekvenciji.

Vrhunac svega događa se sredinom lipnja/juna, kada Saturn i Neptun ostvaruju rijetku konjunkciju u Ovnu, znaku novih početaka. To je trenutak kada se realnost i snovi mogu spojiti u konkretan oblik. Sve ukazuje na to da su uvjeti za susret sa srodnom dušom optimalni.

Sada pogledajmo koji su to znakovi kojima svemir u lipnju/junu 2025. nudi priliku za ljubavni preporod.

Jarac

Za Jarce, Jupiter se smješta točno nasuprot njihovog znaka, ulazeći u sedmu kuću partnerstava. To znači da se fokus stavlja na stvaranje stabilnih, predanih odnosa. Ovaj tranzit događa se prvi put nakon 12 godina, što ga čini vrlo posebnim.

Nakon više od desetljeća osobne transformacije (zahvaljujući Plutonu koji je napustio znak Jarca) mnogi pripadnici ovog znaka osjećaju emocionalno olakšanje. Prošli su kroz zahtjevne lekcije i sada su spremni za zrelu, duboku povezanost.

Vjerojatnost je velika da će Jarci upoznati srodnu dušu kroz obiteljske događaje, tradicionalna okupljanja ili preko prijatelja, piše Spiritualify. S Venerom koja boravi u njihovoj petoj kući ljubavi, privlačnost i karizma su im pojačani, a šanse za romantičan ishod visoke.

Za one koji su već u vezi, ovo je vrijeme kada se odnos može produbiti, a partner može pokazati one osobine koje ste dugo željeli vidjeti. Jupiter nudi rast, a za Jarca to znači građenje nečega trajnog.

Bik

Bikovi su posljednjih godina prošli kroz intenzivne promjene zahvaljujući tranzitu Urana kroz njihov znak. No lipanj/jun 2025. označava kraj tog razdoblja kaosa i ulazak u fazu stabilnosti i duhovne jasnoće.

Jupiter u Raku osvjetljava njihovu treću kuću komunikacije, lokalnih kontakata i bliskog okruženja. Ovo znači da bi se srodna duša mogla pojaviti kroz svakodnevne interakcije: razgovor u kvartovskoj pekari, susret u knjižari ili preko zajedničkih prijatelja.

Dodatnu snagu donosi Venera koja se vraća u svoj znak 5.6.. Bikovi će zračiti sigurnim šarmom i privlačnošću, a njihova aura će biti magnet za autentične ljude. Kombinacija iscjeljujućih aspekata, emotivne spremnosti i kozmičke podrške čini ih savršeno usklađenima za ljubav.

Važno je istaknuti da će susret sa srodnom dušom vjerojatno biti spontan, ali će ostaviti dojam poznatosti i lakoće. Nakon godina emocionalnog rada, Bikovi su spremni za vezu koja ne traži kompromis s njihovom istinom.

Rak

Za Rakove, lipanj/jun 2025. označava početak onoga što se u astrologiji naziva “Smaragdna godina” – perioda kada Jupiter boravi u njihovom znaku. Ova godina donosi osobni rast, sreću pa i duhovne uvide, a sve to uz povećanu vjerojatnost za značajne ljubavne susrete.

Rakovi će se osjećati sigurnije, otvorenije i spremnije za emocionalne rizike. Njihova prirodna intuicija postaje još izraženija, a unutarnji osjećaj “to je to” bit će presudan pri susretu sa srodnom dušom.

Vjerojatna mjesta susreta uključuju profesionalne dogođaje, društvena okupljanja i putovanja. Sjeverni čvor u njihovoj devetoj kući naglašava teme širenja horizonata i duhovnog razvoja pa nije isključeno da se ljubav pojavi na nekom tečaju, radionici ili tijekom kraćeg putovanja.

Rakovi koji su prošli kroz teške karmčike lekcije sada napokon imaju priliku ući u odnos koji je utemeljen na obostranoj nježnosti, razumijevanju i dubokoj emocionalnoj kompatibilnosti.

Vodenjak

Pluton u Vodenjaku otvara novo poglavlje za ovaj znak, donoseći dublje razumijevanje sebe i svoje autentičnosti. U lipnju/junu 2025., Jupiter se nalazi u njihovoj šestoj kući svakodnevnog života, rutine i zdravlja – neobičan sektor za ljubav, ali ne manje značajan.

Vodenjaci bi mogli upoznati srodnu dušu na radnom mjestu, u teretani, preko zajedničkog hobija ili tijekom dobrovoljnog rada. Ljubav dolazi kada se najmanje nadaju – i to u kontekstu koji je svakodnevan, ali ispunjen značenjem.

Saturn i Neptun u Ovnu dodatno podupiru ovu dinamiku, aktivirajući sektor komunikacije i susjednih okolina.

Znakovi ukazuju na mogućnost susreta u kvartovskim društvima, online zajednicama ili putem kratkih putovanja.

Vodenjaci koji su emocionalno sazreli kroz prethodne izazove sada su otvoreniji za pravu bliskost. Njihova spremnost da budu viđeni i prihvaćeni kakvi jesu otvara vrata za autentičnu vezu, piše atma.

Facebook komentari