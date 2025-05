Jedan od razloga koji sabotira kvalitetan san: Kako izabrati odgovarajući jastuk

Naime, istraživanje kompanije za spavanje Simba otkriva da se više od trećine odraslih osoba u Velikoj Britaniji budi s bolovima u vratu.

Zamjenica izvršnog direktora organizacije The Sleep Charity koja sarađuje s kompanijom Simba Lisa Artis, upozorava da postoje brojni razlozi zašto to može biti slučaj i zašto je vjerovatno da su neki vaši postupci odgovorni za to.

“Od korištenja pogrešnog jastuka, preko presavijanja jastuka na pola pa čak i korištenja jastuka s kauča kao naslona za glavu, dva od pet Britanaca čine jedan od osam najvećih pogrešaka jastucima za koje stručnjaci kažu da će sabotirati dobar noćni san”, navodi se.

Međutim, postoje neka jednostavna rješenja koja bi mogla biti ključ boljeg noćnog sna i pružiti predah od dnevnih bolova u vratu.

Gotovo polovina onih koji spavaju na boku (48 posto) i dvoje od pet Britanaca koji spavaju na leđima (40 posto) odmaraju se na pogrešnoj vrsti jastuka. Među onima koji se često bude noću i teško zaspu, više od trećine vjeruje da koriste pogrešnu vrstu jastuka za svoj položaj spavanja.

“Kako biste osigurali pravilno poravnanje kičme, odaberite jastuk koji odgovara vašem položaju spavanja. Osobe koje spavaju na boku trebaju čvršći, visoko rastegnuti jastuk koji podupire glavu i ispunjava prazninu između glave i ramena. Osobe koje spavaju na leđima trebale bi odabrati srednje rastegnuti jastuk koji podupire prirodnu krivulju vrata, dok osobe koje spavaju na trbuhu trebaju mekši, nisko rastegnuti jastuk kako bi spriječile naprezanje vrata”, navela je Lisa Artis.

Također, objasnila je i važnost redovnog pranja jastučnica navodeći da mnogi Britanci gotovo nikada ne peru ni svoje jastuke.

“Neoprani jastuci mogu sadržavati bakterije, grinje i alergene. Pranjem jastuka svaka tri do šest mjeseci možete ukloniti te onečišćujuće tvari. Preporučujemo da provjerite etikete za njegu za pravilne upute za pranje kao osnovni element održavanja čistoće i higijene”, dodala je.

Nije iznenađujuće da su mlađi ljudi najčešće krivci za korištenje jastuka za kauč umjesto pravih jastuka. Četvrtina ispitanika u dobi između 18 i 24 godine priznala je da za redovno spavanje koristi jastuk za kauč ili putni jastuk.

Ovo je nepromišljen izbor jer su jastuci često premekani, prečvrsti ili nemaju oblik potreban za dobar položaj za spavanje. Također, nisu izrađeni od materijala dizajniranih za regulaciju protoka zraka pa mogu zadržavati toplinu i uzrokovati pregrijavanje noću.

“Općenito, što ste viši ili teži, to vam jastuk treba pružiti više potpore. Težim osobama ili onima sa širim ramenima često je potreban čvršći jastuk s većom visinom kako bi kičma bila u ravnom položaju, dok lakšim ili sitnijim osobama obično odgovara mekša i niža opcija koja nježno podupire glavu i vrat bez da ih previše gura prema naprijed”, navela je.

Također, prilikom kupnje novog jastuka, uvijek se isplati isprobati različite vrste prije nego što se odlučite. Ako je moguće, testirajte svaki jastuk na krevetu gdje možete leći u svoj željeni položaj za spavanje i zamolite nekoga da provjeri jesu li vam vrat i gornji dio leđa u pravom položaju. Odabir pravog jastuka prvi je korak prema boljem snu i manje bolova.

