Dva horoskopska znaka koja uvijek posuđuju novac, ali rijetko vraćaju

Posuđivanje novca među prijateljima i obitelji često je osjetljiva tema. Dok neki vraćaju i prije dogovorenog roka, drugi se ponašaju kao da su zaboravili da dug uopće postoji. U horoskopu postoje znakovi koji imaju pomalo ležeran odnos prema financijama – i prema svojim, ali i tuđima. Evo dva znaka koja često posuđuju novac, ali zaborave na povrat:

Blizanci

Blizanci su poznati po svom šarmu, brzom jeziku i sposobnosti da se izvuku iz gotovo svake situacije. Ako zatrebaju novac, znaju to predstaviti tako ležerno i simpatično da im je teško reći “ne”. No, jednako lako kao što posude – zaborave i vratiti. Nije da imaju lošu namjeru, već jednostavno često žive u trenutku i ne vode računa o praktičnim stvarima poput dugova. Njihova financijska odgovornost zna biti promjenjiva, baš kao i raspoloženje.

Ribe

Ribe su sanjari zodijaka, a praktične brige često im nisu prioritet. Kad posuđuju novac, to im djeluje kao privremeno rješenje koje će se nekako već srediti kasnije. No to “kasnije” zna potrajati. Vole vjerovati da će im svemir nekako vratiti ravnotežu, pa često i ne osjećaju veliku hitnost oko vraćanja duga. Osim toga, kad ih se podsjeti, znaju reagirati emocionalno i osjećati se uvrijeđeno, jer vjeruju da je povjerenje važnije od novca, piše index.

