Nebeski obrt: Kraj maja donosi dramatične promjene za 4 znaka – opasni datumi se već bliže

Ako vam se činilo da je sve previše mirno – stiže preokret. Druga polovina maja donosi strast, nagle promjene i emotivne ispade. Mars, Venera i retrogradni Pluton stvaraju napet miks, a ključni datumi mogli bi biti presudni – naročito za dva horoskopska znaka koja će sve osjetiti najjače.

18. maj donosi prekretnicu

Ako vam je Pun Mjesec u Škorpiji (12. maja) djelovao intenzivno – pripremite se, jer uskoro postaje još ozbiljnije. U nedjelju 18. maja, Mars (planeta akcije i želje) ulazi u napet aspekt sa Uranom (planetom pobune i naglih promjena).

Dodatnu dramu donosi i konjunkcija Urana i Sunca – događaj koji se dešava jednom godišnje i poznat je kao cazimi, odnosno trenutak kada planeta prolazi “kroz srce Sunca”. Uran, simbol revolucije i iznenađenja, tada postaje još snažniji. Dani oko 18. maja mogu donijeti nagle preokrete, duboke uvide i iznenadne promjene – iako su te promjene već dugo tinjale u pozadini.

Horoskopski znaci na najvećem udaru

Škorpija i Lav: Pun Mjesec ih je već uzdrmao, a sada dolazi vrijeme za konačne odluke. Pluton i Mars im daju snagu da napokon urade ono što osjećaju već neko vrijeme. Vrijeme je da igraju po sopstvenim pravilima.

Bik i Vodolija: Ključna konjunkcija Sunca i Urana dešava se upravo u njihovim znacima. Nakon mjeseci premišljanja, sredina maja donosi prelomni trenutak.

Kada se kosmička prašina slegne poslije 18. maja, otvara se prostor za sagledavanje posljedica. Ovo nije period za povlačenje, već za osnaživanje – posebno ako smo imali hrabrosti da izađemo iz nečega toksičnog, priznamo istinu ili zakoračimo u nepoznato. Kraj maja donosi priliku za stabilizaciju, ali i za nova otkrića – ako znamo gdje da gledamo.

Kritični datumi

23. maj: Kvadrat Venere i Plutona

Odnosi koje nismo definisali dobijaju novi oblik – ili se gase, ili se produbljuju. Venera u Blizancima želi razgovor, ali Pluton traži istinu ispod površine. Danas ne dajte olako obećanja – ni drugima ni sebi. Intuicija će vam reći više nego bilo čije riječi.

25. maj: Mars u konjunkciji s Mjesecom

Ko je tokom maja potiskivao bijes ili tugu, sada bi mogao da ‘eksplodira’ – kroz riječi, suze, postupke koji djeluju iznenada, ali su zapravo dugo čekali svoj trenutak. Najbolji savjet? Kanališite energiju kroz pokret – šetnju, sport, ples. Sve što pokreće tijelo, pokreće i dušu.

26-28. maj: Merkur ulazi u Blizance

Poslije nedjelja konfuzije i sporosti, komunikacija se otvara. Vrijeme je za razgovore, dogovore, male planove i velike ideje. Merkur u svom znaku djeluje kao intelektualni espresso – brzo mislimo, brzo pišemo, brzo mijenjamo mišljenje. Sjajan trenutak za pregovore, kraća putovanja, radionice, pisanje i umrežavanje.

30. maj: Mladi Mjesec u Blizancima

Na samom kraju mjeseca, Mladi Mjesec nas poziva da napišemo novo poglavlje. U danima oko ovog lunarnog početka, zapitajte se: koje riječi želite da češće izgovarate? Koje misli više ne zaslužuju vašu pažnju?

Kraj maja: kojim znacima vjetar duva u leđa?

Blizanci, Vaga i Vodolija: Vazdušni znaci konačno dobijaju svoj trenutak. Brz um, lagane noge, nove ideje – i prilika da se izraze bez kočnica. Vaše vrijeme počinje 26. maja.

Jarčevi i Rakovi: Oko 23. maja mogu osjetiti emotivni pritisak, naročito ako su nešto gurali pod tepih. Ali kraj mjeseca donosi jasnoću – iako boli, istina oslobađa.

Djevice i Strijelčevi: Mladi Mjesec u Blizancima podsjeća vas koliko je važno da razmišljate drugačije. Dozvolite sebi da ne znate sve odgovore odmah – i ta fleksibilnost može biti veća snaga od upornosti.

Ovo je period u kojem je sve – ili ništa. Postoji snažna potreba da se nešto izgovori, ali ne nužno na najtaktičniji način. Mars, Uran i Pluton podstiču nas da budemo potpuno iskreni, bez obzira na to kako će druga strana reagovati. To može dovesti do velikih preokreta u odnosima – raskida, kraja prijateljstava, ali i do neočekivanih susreta i podrške s mjesta odakle to nismo očekivali. Pravi test povjerenja.

U drugoj polovini maja javlja se jaka potreba da budemo vjerni sebi. Mars i Uran donose impuls za slobodom, autentičnim izražavanjem i spremnost da preuzmemo rizik – čak i ako to izaziva tenzije s kolegama. Ipak, nekada je mudrije sačekati s izjavom ili odlukom – jer nije svaki impuls vrijedan trenutne akcije, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari