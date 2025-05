Znakovi koji ponekad unište dobre stvari jer ne vjeruju da ih zaslužuju

Svi želimo sreću, mir, ljubav i stabilnost. No neki ljudi, kada im se te stvari zaista počnu događati, počnu sumnjati, u okolnosti, u druge, a najviše u sebe. Iako naizgled sve ide kako treba, u njima se javi glas koji šapće da nije stvarno, da neće potrajati ili da oni to jednostavno ne zaslužuju.

Takav unutarnji konflikt često vodi do nesvjesne sabotaže. Ljudi počinju odbijati bliskost, kvare odnose bez razloga, sumnjiče dobre namjere i na kraju sami potisnu ono lijepo što su imali. Neki horoskopski znakovi posebno su skloni tom obrascu, ne zato što ne žele sreću, već zato što u nju teško vjeruju kad napokon stigne.

Škorpion

Škorpioni osjećaju snažno, ali rijetko potpuno vjeruju drugima. Njihova prošla razočaranja ostavljaju tragove koji se teško brišu. Kada napokon naiđu na iskrenu bliskost, često počnu preispitivati motive, analizirati sitnice i očekivati izdaju, čak i kad za to nema razloga.

Zbog toga nesvjesno odbacuju ono što bi im moglo donijeti mir. Ili postaju toliko zaštitnički nastrojeni prema sebi da onemogućuju drugima da im se približe. Škorpion zna voljeti, ali duboko u sebi često vjeruje da sreća s njim ne traje dugo. I tu započinje problem.

Ribe

Ribe maštaju o velikoj ljubavi, iskrenim prijateljstvima i idealnim vezama. No kada se te stvari počnu događati u stvarnosti, mogu osjetiti nesklad. Počinju se pitati zaslužuju li to. Jesmo li sigurni da druga osoba zaista to misli? Je li moguće da nešto stvarno ide dobro?

Zbog toga znaju sami izazvati sukobe, povući se bez objašnjenja ili se ponašati kao da im nije stalo, iako ih sve duboko pogađa. Ribe nisu nezahvalne. One se jednostavno boje da će ih ono lijepo povrijediti više nego išta drugo.

Jarac

Jarčevi znaju što znači graditi stvari korak po korak. Navikli su se boriti, dokazivati i zarađivati svaki uspjeh. Kada im nešto dođe s lakoćom, bilo da je riječ o ljubavi, pažnji ili prilici, često postaju sumnjičavi. Nije da ne žele dobre stvari. Samo ne vjeruju da dolaze bez truda.

Jarac može sabotirati vlastitu sreću jer mu djeluje nestvarno. Može se povući, postati pretjerano kritičan ili hladan, samo da potvrdi ono u što potajno vjeruje, da ništa dobro ne traje bez žrtve. A ponekad zbog toga odbije upravo ono što bi mu donijelo najviše radosti, piše index.

