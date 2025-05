3 znaka dočekaće svoj „ćup zlata“ kad-tad: Suđeno im je da se obogate, „osuđeni“ na veliki uspjeh

Astrolozi kažu da su neki ljudi rođeni pod sretnom zvijezdom i da su rođenjem „osuđeni“ na veliki uspjeh, novac i popularnost.

Lav

Lav je jedini horoskopski znak kojim vlada Sunce. Prirodno, osobe rođene u ovom znaku vole biti u središtu pažnje i zauzimati važne pozicije. Ovaj strastveni znak, prepun samopouzdanja, predstavlja neotkrivenu zvijezdu Zodijaka. Kada vidi raskoš, priliku da napravi dramu i da se o njemu govori – Lav to ne propušta.

Budući da je Sunce planeta samoizražavanja, Lavovi su po prirodi vrlo kreativni i uživaju u pokazivanju talenta. Svijet slavnih prepun je Lavova, među kojima su Madonna, Jennifer Lopez, Demi Lovato. Bez obzira na profesiju koju odabere, Lav je stvoren da bude zamijećen i poznat, prenosi Novi.

Vaga

Vaga je zračni znak kojim vlada Venera – romantična planeta umjetnosti i ljepote. Vaga je poznata kao najsarmantniji znak Zodijaka i kao vrlo društvena osoba. Vrlo lako ostvaruje konekcije s ljudima, a osobito s pravim osobama, što joj može pomoći da si utaba put prema slavi.

Zahvaljujući luksuznoj Veneri, koja nadgleda postupke Vage, ona uvijek djeluje znatno estetski privlačnije od drugih, zbog čega se lako izdvaja iz mase. Nije ni čudo što neke od najljepših žena svijeta svoju ljepotu duguju upravo znaku Vage – Bella Hadid i Gwen Stefani su samo neke od njih.

Strijelac

Strijelac je vatreni znak kojim vlada Jupiter – planeta sreće i obilja. Budući da Strijelac ima Jupiterov blagoslov, sreća mu je gotovo uvijek naklonjena, a on voli upuštati se u riskantne poteze. Strijelac, vođen strašću i neumoljivom žeđi za avanturama, vrlo lako može sebi osigurati mjesto među slavnim, i to bez da to svjesno i planira.

On jednostavno živi onako kako jedino i zna – buntovno, odvažno i neustrašivo, a ljudima je to fascinantno i vrijedno spomena. Christina Aguilera, Britney Spears i Miley Cyrus samo su neke od poznatih osoba rođenih u znaku Strijelca.

Napomena: Horoskopske savjete i preporuke ne shvatajte naročito ozbiljno, tu su u svrhu zabave.

