Pun mjesec donosi sreću za tri znaka horoskopa: OD 12. MAJA IZLAZE IZ BESPARICE

Bik

Ako ste u posljednje vrijeme prolazili kroz duboku unutrašnju transformaciju – preispitivali sebe, vrednovali svoj rad i suočavali se sa emocijama, pun mjesec vam donosi potvrdu da je sve vrijedilo. Počinje nova faza vašeg života u kojoj se vaš trud konačno isplaćuje. Očekujte više para i kreativnu inspiraciju. Projekti se konačno isplaćuju, moguća je nova prilika za zaradu ili bonus, prenosi Novi.

Lav

Možda ste se do nedavno osećali neprimećeno, ali to se sada mijenja. Ovaj pun mjesec vraća vas u centar pažnje, naročito na polju karijere i ličnog priznanja. Moguće je unapređenje, pohvala ili priznanje koje ste dugo čekali. Ljudi vas lako primjećuju i žele vaše društvo, privlačite pažnju šarmom i autentičnošću. Podsjetite se zbog čega ste jedinstveni i ne bojte se da to pokažete.

Strijelac

Ako ste se osjećali kao da stagnirate – mentalno ili emocionalno, sada nestaju sve blokade. Vraća vam osjećaj slobode, radoznalosti i unutrašnje svrhe. Moguće je putovanje, učenje nečeg novog ili razgovor koji mijenja perspektivu. Vraćate se stvarima koje vas raduju, osjećate polet i potrebu da istražujete. Započnite nešto novo – upišite neki kurs, na primjer. To će vas pokrenuti iznutra i podstaći lični razvoj, prenosi NSuživo.

