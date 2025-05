Ove novčanice eura se više ne prozivode, može li se i dalje njima plaćati?

Novčanica od 500 eura se više ne proizvode, a mnogi se pitaju da li stare novčanice eura treba zamijeniti i hoće li one prestati važiti.

Prva serija novčanica eura štampana je od 2002. do 2016. godine. Takozvana serija Evropa u opticaju je od 2016. godine, a novčanice su postupno uvođene do 2019. U tom kontekstu odlučeno je da se obustavi proizvodnja novčanice od 500 eura.

Note prve serije zamijenjene su drugom serijom. To znači da se više ne proizvode. Međutim, one ne gube svoju vrijednost. Plaćanje će i dalje biti moguće i dopušteno bilo kojom službenom novčanicom eura. To vrijedi i za staru novčanicu od 500 eura, piše fenix-magazin.de.

Međutim, dostupnost se mijenja stare novčanice postupno se povlače iz opticaja i zamjenjuju novčanicama iz serije Evropa. Novčanice iz stare serije stoga nećete moći podići na bankomatima ili na šalteru banke, pišu njemački mediji.

Niti jedna novčanica eura ne gubi svoju vrijednost. Ako se ipak želite riješiti svojih starih novčanica, to možete učiniti u bilo koje vrijeme i na neograničeno vrijeme u nacionalnim centralnim bankama. Tamo, na primjer, još uvijek možete zamijeniti i njemačke marke za eure.

U mnogim slučajevima stare novčanice eura možete zamijeniti za nove u svojoj lokalnoj banci. Također je moguće položiti velike novčanice na bankomat i isplatu u željenom apoenu, navode njemački mediji.

Iz Hrvatske narodne banke također su pojasnili situaciju kada je riječ o eurima.

– Kad govorimo o euronovčanicama, postoje dvije serije. Prva serija od 2002., sastoji se od sedam apoena: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € i 500 €. Druga serija, serija Evropa, sastoji se od šest apoena i upotpunjena je 28. maja 2019. izdavanjem novčanica od 100 € i 200 €.

U toj seriji nema novčanice od 500 € koja se prestala izdavati 27. aprila 2019. godine. Sve euronovčanice zakonsko su sredstvo plaćanja u europodručju te nije potrebno mijenjati novčanice iz prve serije – kažu iz HNB-a za portal mirovina.hr.

