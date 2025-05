Ove navike narušavaju bliskost u ljubavnom odnosu

Upravo ove svakodnevne sitnice čest su razlog za narušavanje bliskosti u vezi. Stručnjaci upozoravaju da neke navike koje na prvi pogled izgledaju bezopasno ili normalno, mogu vremenom stvoriti emocionalnu distancu među partnerima. Zbog toga je bitno prepoznati takve obrasce kako bi se sačuvala bliskost i ojačao ljubavni odnos.

Jedan od razloga narušavanja bliskosti u vezi je emocionalno ponašanje koje se često dešava u situacijama kada se jedan partner osjeća preopterećeno, neshvaćeno ili razočarano. Umjesto da to jasno izrazi, on se zatvara u sebe, prestaje dijeliti misli i osjećaje, a komunikacija postaje površno. Vremenom, ovaj obrazac ponašanja može drugu osobu dovesti do osjećaja odbačenosti usamljenosti čak i dok su fizički skupa.

Kada jedan partner izbjegava razgovor o važnim temama ili reaguje šutnjom na pokušaj povezivanja, među njima se stvara emocionalni zid. Oporavak od takve distance zahtijeva svjesni trud oboje, iskrenost i spremnost na ranjivost.

Osim toga, kritika, kada je dobronamjerna i konstruktivna, može pomoći u razvoju odnosa. Kada postane svakodnevna i usmjerena na osobu umjesto na ponašanje, dolazi do narušavanja samopouzdanja i osjećaja prihvaćenosti. Partner koji je često kritikovan može se početi osjećati nedovoljno dobrim, bez obzira na stvarne namjere onoga koji kritikuje.

Stručnjaci upozoravaju da hronično kritikovanje stvara atmosferu nesigurnosti i napetosti. Čak i ako osoba koja kritikuje misli da pomaže, stalno isticanje grešaka drugog partnera može dovesti do emocionalnog zatvaranja, odbrambenog ponašanja i postepenog gubitka emocionalne povezanosti. Umjesto toga, preporučuje se izražavanje potreba i osjećaja bez optuživanja, prenosi Klix.

