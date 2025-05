Ova 3 znaka Zodijaka započet će novo poglavlje u svojim životima u svibnju/maju 2025.!

Tri horoskopska znaka će najviše osjetiti kozmičke promjene kao veliko novo poglavlje u svibnju/maju 2025. Jeste li među njima?

Kozmos donosi niz snažnih astroloških promjena koje obećavaju nove početke i prekretnice. Dok će svaki znak osjetiti nešto od ove energije, tri horoskopska znaka posebno su na rubu velikih poglavlja u svojim životima.

Nebeska pozornica je spremna za promjenu: ovog mjeseca Saturn prelazi u hrabri znak Ovna po prvi put od 1996. godine, označavajući “jednu od najvećih promjena u godini” i “monumentalno novo poglavlje” u kozmičkoj klimi​.

Pluton, agent transformacije, lebdi u ranom znaku Vodenjaka po prvi put u više od dva stoljeća, potičući duboku društvenu i osobnu reinvenciju​. Dodajući intenzitet, 12.5. događa se pun Mjesec u Škorpionu koji preplavljuje nebo intenzivnim emocijama i transformacijskim prilikama – snažan trenutak oslobađanja koji može utrti put novom rastu.

Pred kraj mjeseca, mladi Mjesec u Blizancima 27.5. pokreće jasnoću i svježe ideje, pozivajući sve da prihvate promjene i postave namjere za budućnost. U međuvremenu, Uran – planet iznenađenja – ostaje poravnat s fiksnom zvijezdom Algol, “potičući nepredvidive događaje” i potičući kolektivnu želju da se oslobodimo stagnirajućih ciklusa.

U karijeri ovi tranziti tjeraju mnoge da se okrenu ili iskoriste nove prilike. U odnosima su stari obrasci dovedeni u pitanje, a Saturn zahtijeva zrelost i autentičnost dok mijenja znakove.

A na duboko osobnoj razini, planeti poput Plutona i Jupitera donose mudrost i rast, pomažući određenim pojedincima da skinu staru kožu i izađu obnovljeni.

U nastavku ističemo tri horoskopska znaka koji će najvjerojatnije osjetiti ove kozmičke promjene kao veliko novo poglavlje u svibnju/maju 2025. – obuhvaćajući njihov radni život, ljubavni život i unutarnji svijet.

Bik

Svemir zna da obično ne žurite s promjenama – ali bili spremni ili ne, promjena je pokucala na vaša vrata, a sada dolazi. S revolucionarnim Uranom koji je naelektrizirao vaš znak (i ​​čak se spojio sa zloglasnom zvijezdom Algolom), postojani Bik je već osjetio kako životno tlo tutnji pod njegovim kopitima.

Sada “sve dolazi na svoje mjesto”. Svibanj/maj donosi prekretnicu u kojoj počinjete redefinirati što znači stabilnost u vašem svijetu.

Ekspanzivni Jupiter proveo je mjesece u Biku poboljšavajući vaše financije i izglede, a dok završava svoju turneju, vjerojatno ćete vidjeti rezultate tog rasta. Možda se pojavila iznenadna prilika za posao ili financijski pomak – onaj koji vas je u prošlosti možda plašio, ali sada potiče vašu ambiciju.

Nemojte se iznenaditi ako sredina mjeseca donese napredak na poslu ili hrabar pomak u karijeri. Kozmos pokazuje da prava stabilnost nije stajanje na mjestu, već stvaranje čvrstog korijenja bez obzira na to gdje ste posađeni. Dramatična planetarna poravnanja (Sunce se susreće s Uranom u Biku oko 18.5.) mogla bi se poklopiti s iznenađujućom ponudom u vezi s vašim profesionalnim putem.

Ako ste žudjeli za sigurnošću, ovo razdoblje vas uči da je prilagodba novom terenu način na koji ćete osigurati trajni uspjeh​.

Vaši najbliži odnosi također se razvijaju kako se vi razvijate. Tijekom proteklih nekoliko godina oslobodili ste se starih vezanosti i možda čak prerasli određena prijateljstva ili romantičnu dinamiku. U svibnju/maju učvršćujete te lekcije. Kako se vaše vrijednosti mijenjaju – možda dajete prednost osobnoj slobodi ili novim iskustvima ispred poznate udobnosti – primijetit ćete da i vaši odnosi slijede taj primjer.

Parovi mogu zajedno započeti “tiho revolucionarnu” novu rutinu, poput preseljenja ili pokretanja zajedničkog pothvata, odražavajući zajednički rast​. Slobodni Bikovi mogli bi upoznati nekoga na neočekivan način (hvala Uranu) tko poštuje novog vas i vašu viziju stabilnosti.

Oko punog Mjeseca 12.5., koji osvjetljava vaš sektor veze (Škorpion vlada kućom vašeg partnerstva), moglo bi doći do emotivnog proboja s nekim bliskim. Svi dugotrajni toksični obrasci odnosa su na izmaku – Bik više neće tolerirati ono što narušava njihov mir. Ovo čišćenje omogućuje da zdrave, čvrste veze napreduju.

Možda se najdublja promjena događa unutar vas. Do sredine mjeseca shvatit ćete da promjena ne mora ugroziti vaš mir – dapače, može ga potaknuti. Nalazite unutarnju stabilnost koja nije uzdrmana vanjskim preokretima.

Saturn u Ovnu (vaša solarna 12. kuća) na kraju mjeseca mogao bi vas tiho potaknuti da oslobodite strahove i podsvjesnu prtljagu iza kulisa. To je kao da čistite pretrpani tavan od starih briga, pripremajući vas za svjetliju, slobodniju budućnost.

U međuvremenu, Plutonov suptilni utjecaj iz Vodenjaka počinje mijenjati vaš pristup uspjehu i statusu, potičući vas da težite svrsi umjesto prestižu. Prihvaćanjem sada fleksibilnog načina razmišljanja, postavljate temelje za sljedeće poglavlje svog života – ono u kojem definirate uspjeh i sigurnost prema vlastitim uvjetima i nikakva vas iznenadna oluja ne može izbaciti iz ravnoteže.

Škorpion

Škorpionu transformacija nije strana, on napreduje u metamorfozi – ali čak i vi možete biti iznenađeni dubinom promjena koje se sada događaju. Na početku svibnja/maja, vaš moderni vladar Pluton izaziva vas da se suočite sa svojim unutarnjim sjenama i zaliječite stare rane.

Ovo je duboko čišćenje, a na kraju ćete zakoračiti u radikalno novo poglavlje života – ono u kojem vas više ne definira bol iz prošlosti, već novopronađena snaga i svrha.

Pun Mjesec 12.5. događa se u Škorpionu i to je veliki događaj za vas. Ova lunacija baca jarko svjetlo na sve te teške stvari koje ste tiho držali. Moglo bi se činiti intenzivnim – na kraju krajeva, pun Mjesec u Škorpionu donosi emocionalni intenzitet i duboka otkrića​. Ali zamislite ovo kao vatru čišćenja.

Dugo zakopani strahovi, dugotrajna ljutnja ili opsesije sada su izvučeni na površinu, samo da bi se zauvijek oslobodili. Neka vas ne uznemiri dubina osjećaja; prihvatite to kao dio svog procesa ponovnog rođenja.

Bilo kroz katarzično vođenje dnevnika, terapiju ili razgovor od srca do srca, pronaći ćete načine da konačno otpustite ono što je “trunulo ispod površine” vaše psihe​. Rezultat? Lakši, slobodniji Škorpion izranja iz pepela.

Do kraja svibnja možda ćete jedva prepoznati osobu kakva ste bili prije godinu dana – i to je dobra stvar. Vraćate svoju moć, jači i samosvjesniji. Ovaj nalet osobnog rasta priprema vam pozornicu da dođete u središte pozornosti na načine koje ste možda prije izbjegavali.

Nemojte se iznenaditi ako se pomaci u vašem unutarnjem svijetu odjeknu u vašem vanjskom, posebno u obitelji i odnosima. Plutonov hod kroz Vodenjaka aktivira bazu vaše karte (dom, obiteljska dinamika), sugerirajući da neki Škorpioni doživljavaju duboke promjene u životnoj situaciji ili obiteljskim ulogama.

Možda se selite u novi dom koji vam se čini kao novi početak ili redefinirate granice s rođacima na zdraviji način. Iznenadne promjene u obiteljskoj dinamici mogle bi biti dio ove transformacije​ – na primjer, dugogodišnji sukob može doći do rješenja ili odlučite osnovati vlastitu obitelj, označavajući novo poglavlje.

U vašim odnosima jedan na jedan također ste gotovi sa svim otrovnim stvarima. Saturnov nedavni izlazak iz Riba (vaš romantični sektor) naučio vas je teške lekcije o tome što je – i kome – vrijedno vaše predanosti. Sada Saturn u Ovnu potiče praktična poboljšanja u vašim svakodnevnim odnosima i rutinama.

Mrtvi teret je nestao: njegujete veze koje vas osnažuju, a ne iscrpljuju. Neki bi Škorpioni mogli otkriti da, kako se iznutra zacjeljuju, novi partner ili obnovljena iskra u postojećoj vezi dolazi gotovo slučajno. To nije slučajnost – kako podižete svoje emocionalno stanje, privlačite bolje.

Možda ćete osjetiti kako se sada pokreće “buđenje vaše prave svrhe”. Za neke bi to moglo značiti bavljenje pozivom koji već dugo osjećate u svojoj duši. Drugi bi konačno mogli steći samopouzdanja za promaknuće ili vodeću ulogu koja se prije činila nedostižnom. Zanimljivo, dok se oslobađate emocionalnog tereta, oslobađate energiju za ulaganje u svoje ambicije.

Čini se da se svemir slaže: Jupiter u Biku (vaš sektor partnerstva) sugerira da bi suradnje ili savezi mogli otvoriti vrata u vašoj karijeri. Možda se poslovni partner ili mentor pojavi u pravom trenutku da pomogne u pokretanju vašeg sljedećeg pothvata. Do kraja svibnja/maja nemojte se iznenaditi ako dobijete priznanje za svoj nedavni rad ili čak ponudu koja vas stavlja u središte pažnje.

Zapamtite, zaslužili ste ove prilike radeći duboki unutarnji rad. U svibnju/maju 2025. nećete samo biti drugačiji – bit ćete neprepoznatljivi na najbolji mogući način​. Profesionalno i osobno, iz oluje se izdižete jači – i spremni ste zatražiti uspjeh i poštovanje koje dolazi s autentičnim, transformiranim ja.

Vodenjak

Ovog svibnja/maja vjetrovi promjene pušu ravno u vas – i obećavaju duboku osobnu reinvenciju. S Plutonom koji se smjestio u vaš znak po prvi put od 18. stoljeća, vi ste na čelu epohalne promjene.

U pravom stilu Vodenjaka, ne radi se samo o vama; dok se transformirate, možete također utjecati na one oko sebe. Pritisak je velik da odbacite sve preostale fasade i zakoračite u sebe, čak i ako to znači preokrenuti život koji ste poznavali. Tema ovog novog poglavlja je osnaživanje kroz autentičnost – i dotiče se svega, od vaše karijere do vaših odnosa.

Smatrajte svibanj/maj 2025. svojim službenim pozivom da zakoračite u svoju autentičnu moć. Pluton u Vodenjaku ovdje je glavni lik. Otkako je ovaj intenzivni planet ušao u vaš znak, vjerojatno ste osjetili suptilne (ili ne tako suptilne) porive da promijenite temeljne aspekte svog života. Sada, kada Pluton objavljuje svoju prisutnost, ti se porivi pojačavaju.

Možda ćete imati trenutaka ovog mjeseca u kojima ćete se uhvatiti kako razmišljate: “Ne mogu više biti stari ja – vrijeme je za novog sebe.” I imate pravo. Ovo je tranzit koji se događa jednom u životu i može promijeniti sve, od vaše slike o sebi do vaših životnih ciljeva. Otpadaju stari identiteti, etikete ili uloge koje ste igrali.

Zapravo, stara uvjerenja i zastarjeli odnosi mogu nestati prirodno sada​ – znak da čistite prostor na svom osobnom platnu da naslikate potpuno novu sliku. To možete osjetiti na vrlo unutarnjoj razini: neki Vodenjaci doživljavaju neku vrstu unutarnjeg ponovnog rođenja, konačno se osjećaju slobodnima izraziti dijelove sebe koje su skrivali.

To je pomalo poput introverta koji iznenada otkriva svog unutarnjeg aktivista ili cjeloživotnog planera koji uči slijediti svoju intuiciju. U početku bi moglo djelovati čudno, ali osnažujuće. Do kraja mjeseca, sa Saturnom koji se pridružio Neptunu u Ovnu, također ćete naći hrabrosti govoriti i ponašati se kao “novi vi”.

Saturn u Ovnu osvjetljava vaš komunikacijski sektor, što znači da način na koji se potvrđujete također dobiva hrabru reviziju. Sve u svemu, svibanj/maj pokreće ciklus u kojem ponovno otkrivate tko ste i za što se zalažete – a svijet će to uskoro primijetiti.

Vodenjaci, nikada niste bili od onih koji su išli utabanim stazama u svojoj karijeri, a taj će vam se niz neovisnosti uskoro isplatiti. S Plutonom koji osnažuje vaš osjećaj sebe, možda ćete osjetiti poziv da se bavite poslom koji je uistinu u skladu s vašom dušom, piše Spiritualify. Možda ste pozvani da budete vodeći u novom svojstvu ili da uvedete inovacije u svojoj industriji – a ovaj put, to dolazi s mjesta emocionalne dubine, a ne čistog intelekta.

Ulijevate više srca u svoje ambicije. Oko sredine mjeseca pripazite na razvoj karijere. Pun Mjesec u Škorpionu 12.5. energizira vrh vaše karte, potencijalno dovodeći projekt do kulminacije ili bacajući svjetlo na vaša postignuća.

Možda ćete dobiti javno priznanje za nešto na čemu ste radili (zamislite uspješno lansiranje ili nagradu), što bi moglo potvrditi put kojim idete.

Ako vam se posao činio teškim, ovaj mjesec bi mogao biti katalizator koji će vas konačno potaknuti da se oslobodite i pokušate nešto hrabro – možda čak napravite dramatičan zaokret u karijeri koji će iznenaditi sve. Također, Jupiterova prisutnost u Blizancima (vaš sektor radosti i kreativnosti) cijeli mjesec daje vam dodatnu kreativnost.

Neki će Vodenjaci to usmjeriti u poduzetničke pothvate ili strastvene projekte koji bi kasnije mogli postati unosni. Nemojte se bojati riskirati s vizionarskom idejom, osobito krajem mjeseca kada mladi Mjesec u Blizancima potakne inovativno razmišljanje.

Planeti sugeriraju da se vaši dugoročni snovi mijenjaju; ono što se činilo kao daleka fantazija sada bi moglo postati konkretan plan. Vjerujte da ovo novo poglavlje u vašoj karijeri, iako se može odvijati mjesecima, počinje hrabrim koracima koje poduzmete u svibnju/maju.

Općenito, mogli biste biti pozvani da “vodite, zagovarate ili inovirate” unutar svoje zajednice​ kao dio ovog novog životnog poglavlja – bilo da je to preuzimanje vodeće uloge u grupi, zalaganje za društvenu stvar ili jednostavno davanje primjera svojim prijateljima autentičnim životom.

Prihvaćanjem ovih promjena u odnosima usklađujete svoj društveni svijet sa svojim identitetom koji se razvija. Prijatelji, partneri i saveznici koji vam se sada pridruže vjerojatno će biti dio vašeg putovanja za ovu sljedeću uzbudljivu fazu života, piše atma.

