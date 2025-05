Pun Mjesec u Škorpionu 12.5.: Suočavanje sa sjenama, transformacija i povrat vlastite moći

U središtu ove lunacije nalazi se asteroid Chariklo – tihi iscjelitelj, povezan s prisutnošću i bezuvjetnom ljubavlju. On nas poziva da pronađemo unutarnji mir usred kaosa. Od 5. do 8.5., asteroid Ceres, božica žetve, dolazi u snažne aspekte – konjunkciju sa Sjevernim čvorom i kvadrat s Galaktičkim centrom. Ove pozicije aktualiziraju teme hrane, sezonskih ciklusa i održivosti. Mars u Lavu u izazovnom aspektu sa Saturnom stvara tenzije između želje za akcijom i osjećaja blokade. No to je i poziv da probijemo barijere i stvorimo novi temelj.

Kada pun Mjesec zasja u znaku Škorpiona, u zraku se osjeti snažna energetska vibracija – poput tihe magije koja nas poziva prema unutra. Škorpion, vodeni znak kojim vlada Pluton, gospodar podsvijesti, smrti i ponovnog rađanja, otvara vrata našim najdubljim emocijama i skrivenim dijelovima psihe.

Ovo je vrijeme kada nas život poziva da zaronimo u vlastite dubine, suočimo se s vlastitim sjenama i ponovno se povežemo sa svojom unutarnjom snagom.

Pun Mjesec u Škorpionu jedan je od najintenzivnijih lunacija u godini. Njegova snaga je transformacijska – sposobna preobraziti bol u mudrost, mrak u svjetlost, napetost u oslobađanje. Ova lunacija nas podsjeća da smo mi sami iscjelitelji i alkemičari vlastite stvarnosti.

Možemo pretvoriti svaku emociju, misao ili uvjetovani obrazac u nešto sveto, svjesno i slobodno. No, za to je potrebna spremnost da osjećamo – duboko, sirovo i autentično.

Poruka punog Mjeseca u Škorpionu: Vrijeme je za osjećanje, a ne za analiziranje

Ovaj pun Mjesec traži od nas da na trenutak utišamo svoj racionalni um i dopustimo srcu da vodi. Kada pokušavamo mentalno obraditi emocije, zapravo ih odgađamo i produljujemo njihovu prisutnost.

Škorpion nas poziva da ih osjetimo u cijelosti – da ne bježimo, ne analiziramo i ne potiskujemo. Umjesto toga, trebamo usporiti, oslušnuti i nježno prigrliti ono što se podiže iz naše podsvijesti. I ako to znači suze, neka suze teku – one su oblik oslobađanja.

Intenzitet Škorpiona proizlazi iz njegove usmjerenosti na istinu sadašnjeg trenutka. On nas poziva da maknemo sve distrakcije i pogledamo stvarnost onakvom kakva jest. Pod svjetlom ovog punog Mjeseca, iluzije se ruše, fasade pucaju i sve ono što je skriveno – izlazi na vidjelo.

Ovo nije vrijeme za poricanje. Sve ono što smo pokušali zakopati, sakriti ili ignorirati – sada kuca na vrata svijesti tražeći priznanje, iscjeljenje i integraciju.

Suočavanje sa sjenom: Prvi korak prema unutarnjoj slobodi

Jedan od najvažnijih aspekata rada s ovom lunacijom je suočavanje sa sjenama – onim aspektima nas samih koje smo potisnuli, odbacili ili zaboravili. Prema Jungovoj psihologiji, sjena predstavlja sve one emocije, uvjerenja i dijelove ličnosti koje nismo mogli procesuirati kada su nastali. Umjesto da ih osjetimo, mi smo ih pohranili duboko u podsvijest.

Naša sjena nije samo zbir negativnih osobina. Ona uključuje i pozitivne kvalitete koje smo odbacili jer su nam možda bile nepoželjne u određenim kontekstima – primjerice sreća, izražajnost ili samopouzdanje.

Kada se odvojimo od tih emocija, počinjemo ih projicirati na druge. Netko tko je veseo može nas provocirati jer smo se mi odvojili od vlastite radosti. Netko tko pokazuje snagu može nas izazvati ako smo potisnuli vlastitu moć.

Naši okidači – situacije ili ljudi koji nas uznemiruju, ljute, povrjeđuju ili izazivaju zavist – direktni su putokazi prema našim sjenama. Sve ono što vidimo u drugima, a uzrokuje snažnu emocionalnu reakciju u nama, zapravo je odraz nečega što nismo integrirali u sebi. Kada se s tim dijelovima počnemo iskreno suočavati, prestajemo biti njihovi taoci i počinjemo ih koristiti kao alat za osobnu transformaciju.



Intenzivno razdoblje: Globalna pozornica promjene

Ova lunacija dolazi usred izuzetno intenzivnog astrološkog razdoblja. Mars i Pluton nedavno su formirali treći uzastopni egzaktni aspekt opozicije, aktivirajući duboke konflikte moći, kolektivne nemire i transformacije društvenih struktura.

Pluton, planet duboke promjene, krenuo je retrogradno 4.5.. Ako imate planete ili točke horoskopa između 2 i 4 stupnja fiksnih znakova (Bik, Lav, Škorpion, Vodenjak), ove energije vas snažno dotiču. To može označavati kraj jedne faze i početak nove – poput zmije koja odbacuje staru kožu.

Uz to, Uran u konjunkciji s fiksnom zvijezdom Algol (simbol pada moći) može donijeti iznenadne događaje, političke smjene i gubitak kontrole među vođama. Ovo su dani kada svijet može drastično promijeniti svoj tok.

Od 5. do 8.5., asteroid Ceres, božica žetve, dolazi u snažne aspekte – konjunkciju sa Sjevernim čvorom i kvadrat s Galaktičkim centrom. Ove pozicije aktualiziraju teme hrane, sezonskih ciklusa i održivosti. Uran u Biku dodatno naglašava potrebu za inovacijama u poljoprivredi. U vremenu klimatskih promjena, samoodrživost postaje ključna.

Mars u Lavu u izazovnom aspektu sa Saturnom stvara tenzije između želje za akcijom i osjećaja blokade. No to je i poziv da probijemo barijere i stvorimo novi temelj.

U središtu ove lunacije nalazi se i asteroid Chariklo – tihi iscjelitelj, povezan s prisutnošću i bezuvjetnom ljubavlju. On nas poziva da pronađemo unutarnji mir usred kaosa.

Duša traži tišinu

Najdublje poruke ovog punog Mjeseca nisu u riječima, već u tišini. Chariklo nas uči da iscjeljenje dolazi kroz prisutnost – ne nužno kroz akciju. U trenucima preplavljenosti, jednostavno zatvorite oči, udahnite i osjetite svoje biće.

Ako se trenutno osjećate odvojeno, izgubljeno ili preopterećeno – znajte da je dovoljno priznati svoje osjećaje. Plakati, pisati, osluškivati tišinu – sve su to oblici iscjeljenja. Osjetite tijelo, osjećaje i svoju povezanost sa svime što postoji.

Pun Mjesec u Škorpionu nas podsjeća da je moć uvijek bila u nama. Nije u tuđim odobravanjima, u sigurnosti materijalnog svijeta ili u prošlosti koju ne možemo promijeniti. Moć je u spremnosti da se suočimo sa sobom – u tišini, u hrabrosti da osjećamo, u prisutnosti sadašnjeg trenutka.

Dopustite da vas ovaj puni Mjesec iscijeli – ne zato što vas treba popraviti, već zato što je iscjeljenje prirodan proces, piše atma.

Facebook komentari