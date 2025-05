Ciganske karte proriču: Jedni ostaju bez novca, a druge čeka luda sreća

Romi su veseo narod, talentirani za razne umjetnosti, naročito ples i muziku, a u našim krajevima se povezuju najviše s proricanjem sudbine pomoću tarot karti, u narodu nazvanim ciganskim kartama. U nastavku saznajte šta vam prema horoskopskom znaku proriču ciganske karte za maj.

OVAN

MISAO – VESELJE – PUTOVANJE

Ljubav

Potraga za “onim pravim” ili “onom pravom” nikada nije bila lakša nego tokom ovog mjeseca! Svemir je izgleda pripremio neka lijepa iznenađenja slobodnim Ovnovima – dobili ste na poklon dobro raspoloženje, komunikativnost i vedar duh i sada se samo čeka “ljubavna iskra”. Više izlazaka, društvenih događanja, zabava – na jednoj od njih mogli biste se ozbiljno zainteresirati za osobu koja ili ima kontakte s inozemstvom, ili je širokog duha i obrazovanja. Stvari će se između vas dvoje brzo zahuktati – držimo vam fige da potraje! Ako ste u dugoj vezi – neki od vas će ozbiljno razmišljati o unapređenju ili formaliziranju odnosa. Moguće je da ćete s voljenom osobom početi praviti planove o budućnosti. U vašim brakovima uglavnom će vladati solidna situacija. Nemojte je kvariti eventualnim razmišljanjem o nekoj priči “sa strane”.

Posao

Nova poslovna partnerstva i saradnje zaokupit će vaša razmišljanja i većinu svoje inicijative i aktivnosti usmjeravat ćete u tom pravcu. Povoljni uvjeti za sklapanje novih poslovnih ugovora, naročito ako su vezani za strane tvrtke ili inozemstvo. Karte vam savjetuju da u potencijalno napetim situacijama sačuvate hladnu glavu, dobro razmislite i ne odlučujete impulsivno. Bit će nekih promjena i obrata, ali to ne bi trebalo drastično utjecati na vas.

Zdravlje

Prva dekada mjeseca donosi veće iscrpljivanje, blagi pad energije i mogući pad imuniteta. Ostatak mjeseca je povoljan za zdravlje. Srčani bolesnici i osobe s problemima krvnog tlaka neka obrate pažnju na posljednju dekadu maja.

BIK

ISTINA – VJENČANJE – SVEĆENIK

Ljubav

Potreba da volite i budete voljeni, kao i velike strasti koje se provlače tokom ovog mjeseca, mogu vas “gurnuti” u pravcu odnosa s osobom koja je ili zauzeta ili ima još nerazjašnjenu emotivnu situaciju. Iako ćete se u ovom odnosu osjećati jako dobro, cijenjeno, voljeno i poštovano, ipak ćete se nadati da će se situacija brzo preokrenuti i da ćete s ovom osobom moći izaći “u javnost” i otkriti svoju ljubav. Slobodnim Bikovima sada će se u životu pojavljivati samo oni s kojima bi ulazak u vezu donio komplikacije, zastoje, teškoće. U vašim emotivnim relacijama – i vi i partner sada ćete više težiti skladu, lakše ćete se uklapati i uglavnom bi vaša priča trebala teći bez većih prepreka. I pored ove dobre situacije, kao da je nebo odlučilo povremeno uputiti po koji izazov – vaš odnos će na neki način biti “testiran”, možda pojavom “nekog trećeg”.

Posao

I kod Bikova maj najviše potencira na partnerskim odnosima, u kojima će doći do pozitivnih promjena i stabilizacije. Štaviše, nekima od vas se smiješi i novi posao ili vrlo uspješna saradnja. U svakom slučaju, bit ćete više nego zadovoljni dogovorima koje sklopite. Ali postoji nešto što će vam smetati, a to je – sporost. Koliko god vi željeli u nekim pitanjima požuriti, nećete moći. Kao da vas ovaj mjesec uči strpljivosti da se sačeka pravi trenutak za djelovanje. Finansijama ćete biti zadovoljni.

Zdravlje

Opće zdravstveno stanje bit će uglavnom dobro tokom ovog mjeseca. Mogli biste prekontrolirati oči, a ako ste stariji – vodite više računa o pritisku i holesterolu. Iako bude nekih tegoba, one će biti prolaznog karaktera.

BLIZANCI

LJUBAVNICA – SREĆA – SUDAC

Ljubav

Maj donosi slobodnim Blizancima dobro i živo raspoloženje. Bit će interesantnih situacija vezanih za ljubav – neki od vas će prijatelj ili prijateljica upoznati s osobom koja će vam biti vrlo zanimljiva, mada nešto starija od vas. Prijat će vam njena pažnja i vrijeme koje vam posvećuje. Pojedini pripadnici ovog znaka će se dvoumiti možda između dvije osobe, koje su vam podjednako privlačne i interesantne. Velika odluka je pred vama, ali ćete je vjerovatno moći donijeti tek u drugom dijelu maja. Zauzeti Blizanci moraju napraviti presjek svojih emotivnih veza. Vrijeme je da vi i partner mnogo ozbiljnije shvatite odnos u kojem ste i počnete se tako ponašati. Ako uložite nešto više truda u svoju emotivnu priču, bit ćete više nego zadovoljni stabilnošću i smirenjem koje ste postigli.

Posao

Najviše ćete tokom ovog mjeseca biti okrenuti stanju svojih finansija i težiti da maksimalno popravite negativan saldo iz aprila, ali i dužeg prethodnog perioda. Od drugog dijela mjeseca krenut će se intenzivnije događati situacije koje se vežu za kontakte s autoritetima, za vaše pozicije ili eventualne promjene radnog mjesta. Neki od vas dobit će ponudu koja je dosta ozbiljna i privlačna. Neke odluke svakako ćete morati donijeti. Ne gledajte kratkoročne ciljeve, mislite na budućnost.

Zdravlje

Karte govore o nešto pojačanoj statičnosti ili potrebi za hranom. Pokušajte da u svemu napravite dobar balans. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati tegoba s vratnim i lumbalnim dijelom kičme. Provjerite stanje šećera i holesterola u krvi.

RAK

JEDINSTVO – DUH – HARMONIJA

Ljubav

Maj vam donosi mnogo prilika za ljubav, posebno u drugom dijelu mjeseca. Slobodni Rakovi mogu upoznati osobu koja im može donijeti mnogo zadovoljstva, ali i izazova, jer ćete biti podložni burnim emocijama i brzim promjenama stava. Moguće su lude, strastvene ljubavi koje počinju brzo, ali mogu se također vrlo brzo ugasiti. Ako ste u vezi, odnos s partnerom bit će uobičajeno stabilan, ali pripazite na povremene nesporazume. Bit ćete podložni emotivnim turbulencijama, stoga će biti važno održati ravnotežu. S obzirom na to da ste skloni povučenosti kad ste u konfliktima, savjet je da otvoreno komunicirate s partnerom o onome što vam smeta.

Posao

Poslovni segment vam donosi mnogo dobrih šansi, ali potrebno je da ostanete smireni i ne prenaglite u svojim odlukama. Maj je mjesec kada biste mogli doći do sjajnih prilika za napredak, posebno ako ste u svijetu usluga, zabave ili komunikacija. Veći finansijski iznosi mogu vam stići, a šefovi i kolege bit će skloni priznati vaš rad. Od vas se očekuje da se pokažete u svom najboljem svjetlu. Snažno ćete osjećati potrebu za promjenama, ali svakako prvo osigurajte stabilnost prije nego poduzmete veće korake.

Zdravlje

Općenito će vam zdravlje biti dobro, ali možda ćete biti skloni laganom iscrpljenju i napetostima. Imajte na umu da bi stres mogao izazvati nesanicu. Fokusirajte se na opuštanje i meditaciju kako biste smirili svoju unutarnju napetost.

LAV

KREACIJA – RADOST – SINERGIJA

Ljubav

Slobodni Lavovi ovog mjeseca mogu osjetiti veliku energiju koja ih privlači ka novim ljubavima. Možda ćete biti inspirirani da ulazite u slične veze koje su ispunjene strašću, ali i vrlo intenzivne, što može donijeti promjene u vašem emotivnom životu. Imate velike šanse da pronađete nekoga ko je u skladu s vašim osobinama i interesima. Ako ste već u vezi, vjerovatno ćete osjećati želju da se približite svom partneru na dubljoj razini i podijelite svoju ljubav. Potrudite se izbjeći nesporazume i komunicirajte više.

Posao

Poslovna situacija je vrlo pozitivna za Lavove ovog mjeseca, jer ćete ući u fazu uspjeha i prepoznavanja vaših sposobnosti. Povoljni aspekti vladaju vašom finansijskom situacijom i moći ćete napredovati na svom radnom mjestu. Bit ćete energičniji nego inače i spremni ste dati sve od sebe. Ako imate svoju firmu ili se bavite nekim kreativnim poslom, ovo je idealno vrijeme da proširite svoj posao. Budite otvoreni za nove saradnje koje će vam omogućiti veće finansijske prihode.

Zdravlje

Vaše zdravlje će biti na visokom nivou, ali pazite da ne preopterećujete svoj organizam pretjeranim radom. Obavezno se posvetite fizičkoj aktivnosti, bilo da je riječ o sportu ili meditaciji. Preporučljivo je da se više odmarate i da ne forsirate tijelo.

DJEVICA

SLOBODA – ODLUČNOST – MUDROST

Ljubav

Maj je mjesec u kojem ćete biti skloni dubljim promišljanjima o svom ljubavnom životu. Ako ste u vezi, mogli biste doći do tačke u kojoj ćete razmisliti o tome šta dalje – osjećate da su vam potrebni konkretniji i stabilniji temelji. Iako ćete biti sretni u odnosu, potrebno je da se suočite s vlastitim nesigurnostima i pitanjima, a možda i partnerovim željama i očekivanjima. Ako ste slobodni, mogli biste biti pod velikim utjecajem osobe koja je možda dalja od vas, što može stvoriti unutarnji konflikt.

Posao

Maj je povoljan za ozbiljne odluke u vezi s poslom. Mnoge Djevice sada ulaze u fazu stabilizacije u svojoj karijeri, iako ćete biti skloni preispitivanju svoje pozicije. Razmislite da li vam posao daje dovoljno prostora za napredak i lično zadovoljstvo. Moguće su promjene i novi projekti, no bit će potrebno mnogo truda kako biste bili uspješni. Imajte povjerenja u svoje sposobnosti. Finansijska situacija će biti stabilna.

Zdravlje

Tokom maja, vaše zdravlje će biti stabilno, ali ne smijete zanemariti svoje mentalno zdravlje. Moguće su napetosti, stres i preopterećenost, stoga je važno da pronađete ravnotežu i izbjegavate pretjerane zahtjeve. Preporučuju se redovna tjelovježba i opuštanje.

VAGA

BALANS – LJUBAV – INSPIRACIJA

Ljubav

Za Vage, maj je mjesec u kojem se možete osjećati duboko povezani s partnerom, a vaš odnos će biti pun harmonije i uzajamnog razumijevanja. Ako ste u vezi, odnosi će biti stabilni, no možda ćete biti suočeni s pitanjem šta želite dalje u svom ljubavnom životu. Pokušajte se usmjeriti na to da budete autentični i iskreni prema partneru, jer će to donijeti jaču povezanost. Slobodne Vage mogu upoznati osobu koja će im donijeti novu inspiraciju i strast, ali imajte na umu da sve ne ide uvijek kako ste zamislili.

Posao

Poslovni mjesec bit će vrlo povoljan za Vage, pogotovo ako ste u kreativnom sektoru ili poslu koji zahtijeva komunikaciju. Sada možete lako uočiti mogućnosti za rast i razvoj. Ipak, budite oprezni s time kako birate saradnike, jer bi moglo biti nekoliko nesuglasica i nesporazuma. Neka vam finansijska situacija bude stabilna, no pazite na prekomjerni optimizam – nije sve tako ružičasto kao što izgleda. Bit ćete skloni analizama i preciznosti, što će vam pomoći da donosite bolje odluke.

Zdravlje

Zdravlje vam je solidno, ali savjetuje se da ne zanemarite stres koji može nastati zbog pretjerane analize situacija. Redovna fizička aktivnost i opuštanje bit će ključni za vašu ravnotežu. Možda ćete imati i manje probleme s kožom ili cirkulacijom, pa obratite pažnju na te aspekte.

ŠKORPION

STRAST – TRANSFORMACIJA – SNAGA

Ljubav

Maj će vam donijeti emotivne turbulencije, ali i strast u ljubavi. Ako ste u vezi, vaš odnos može proći kroz fazu dublje transformacije. Moguće su promjene u načinu kako gledate na svog partnera, pa ćete možda morati uložiti dodatni trud kako biste održali harmoniju. Slobodni Škorpioni mogu doživjeti snažnu privlačnost prema osobi koja izaziva njihovu strast i emocije, ali pazite jer bi to moglo donijeti i izazove. Budite oprezni s otkrivanjem previše ličnih stvari prerano.

Posao

Poslovni sektor vam je prilično izazovan, ali i plodan. Mogući su veći finansijski prihodi, kao i šanse za napredak. Međutim, morate biti oprezni u odnosima s kolegama i nadređenima. Postoji mogućnost sukoba ili nesporazuma, pa budite jasni u svojim komunikacijama. Maj je mjesec kada bi vaša sposobnost da se nosite s krizama mogla donijeti priznanje i napredak.

Zdravlje

Zdravlje vam je u prosjeku dobro, ali tokom maja možete osjećati umor zbog previše stresa. Preporučuje se više vremena za opuštanje i tjelovježbu koja vam može pomoći u ublažavanju napetosti. Pazite na probavni sistem i izbjegavajte teže obroke koji vam mogu otežati spavanje.

STRIJELAC

OPTIMIZAM – OSLOBAĐANJE – LJUBAV

Ljubav

Za Strijelce, maj je mjesec u kojem ćete osjetiti želju za slobodom i novim iskustvima. Ako ste u vezi, mogli biste osjetiti potrebu da proširite granice svog odnosa i donesete nove odluke koje će vam omogućiti veću slobodu. Bit ćete spremni na promjene, no pazite da ne budete previše impulsivni. Slobodni Strijelci mogu biti privučeni nekim ko dijeli njihov entuzijazam i optimizam, ali ne zaboravite na realnost i mogućnost nesuglasica.

Posao

Poslovno ćete biti u fazi koja traži balans između rizika i stabilnosti. Možda ćete biti suočeni s novim izazovima, ali vaša sposobnost da sagledate širu sliku bit će od pomoći. Očekujte mogućnosti za napredak, ali pripazite na odluke koje donosite u vezi s finansijskim ulaganjima ili poslovnim pregovorima. Iako ste skloni preuzimanju rizika, sada je bolje imati stabilnu osnovu prije nego napravite veliki korak.

Zdravlje

Vaše zdravlje će biti stabilno, ali može doći do povremenog stresa ili tjeskobe. Preporučuje se da se fokusirate na fizičke aktivnosti na otvorenom, jer će vam to pomoći da zadržite ravnotežu. Imajte na umu da su vaša pluća i respiratorni sistem osjetljiviji nego obično, pa obratite pažnju na ove aspekte.

JARAC

DISCIPLINA – MUDROST – USPJEH

Ljubav

Ljubavni život Jarca ovog mjeseca donosi stabilnost, no mogli biste se osjećati pomalo udaljeni od svog partnera ili ne biti u potpunosti ispunjeni. Ako ste u vezi, obratite pažnju na komunikaciju, jer bi mogla biti ključna za rješavanje nesuglasica. Slobodni Jarci mogu upoznati osobu koja je ozbiljna i stabilna, ali pitanje je hoće li biti dovoljno uzbudljivo da vas zadrži. Pazite da ne postanete previše fokusirani na karijeru, jer bi to moglo ugroziti osobnu sreću.

Posao

Poslovni segment vam donosi mnogo šansi za napredak, no morate biti oprezni u donošenju odluka koje se tiču dugoročnih ciljeva. Vaša sposobnost da se usmjerite prema dugoročnim projektima bit će ključna. Iako ćete se truditi održati stabilnost u svom poslu, razmislite i o tome možete li poboljšati saradnju s kolegama ili partnerima, jer to može donijeti dodatne prednosti.

Zdravlje

Zdravlje vam je stabilno, ali mogli biste osjećati umor i stres zbog prekomjernog rada. Potrebno vam je više vremena za opuštanje i fizičku aktivnost kako biste se revitalizirali. Preporučuje se da obratite pažnju na kosti i zglobove, jer su oni u ovom periodu osjetljiviji.

VODENJAK

INOVACIJA – SLOBODA – POVEZIVANJE

Ljubav

Maj će biti mjesec kada ćete tražiti više slobode i prostora u ljubavnim odnosima. Ako ste u vezi, mogli biste osjetiti potrebu za većom nezavisnošću i ličnim prostorom. Iako se možete osjećati ispunjeno, možda ćete također osjetiti potrebu za istraživanjem novih perspektiva. Slobodni Vodenjaci bit će privučeni neobičnim i inspirativnim osobama koje dijele njihove vrijednosti. Međutim, pazite da ne postanete previše distancirani ili hladni prema partnerima.

Posao

Poslovno, maj je mjesec kada ćete imati mogućnost ostvariti inovativne ideje i projekte. Ako ste u kreativnim industrijama ili tehnologiji, sada možete doći do značajnog napretka. Ipak, pazite na to kako se postavljate u timovima jer vaša želja za slobodom može dovesti do nesuglasica s kolegama ili nadređenima. Ako radite samostalno, možete doživjeti veliki uspjeh, ali samo ako se posvetite detaljima.

Zdravlje

Vaše zdravlje će biti stabilno, ali postoji rizik od nervoze ili mentalnog umora, jer ćete biti pod velikim stresom zbog promjena na radnom mjestu. Preporučuje se više fizičkih aktivnosti i opuštanja kako biste smanjili napetost. Smanjite unos kofeina i pokušajte se opustiti kroz meditaciju ili jogu.

RIBE

SANJARENJE – INTUICIJA – EMOCIJE

Ljubav

Maj će biti emotivan mjesec za Ribe, ali također donosi i mnogo mogućnosti za rast u ljubavi. Ako ste u vezi, mogli biste biti duboko povezani s partnerom i željeti dublje razumijevanje i emotivnu intimnost. Ipak, budite oprezni jer postoji mogućnost idealiziranja partnera, što može dovesti do razočaranja. Slobodne Ribe mogu upoznati nekog ko ih duboko razumije i s kim će osjetiti snažnu emocionalnu povezanost, no važno je biti oprezan u ulasku u ozbiljan odnos.

Posao

Poslovno ćete biti vrlo intuitivni i osjetljivi na potrebe drugih. Ovo je dobar mjesec za saradnju i timski rad, jer ćete lako prepoznati šta je potrebno za postizanje zajedničkog cilja. No, budite oprezni u vezi s financijskim odlukama, jer ćete biti skloni idealiziranju situacija. Prilagodite se realnosti kako biste postigli dugoročni uspjeh. Također, možete doživjeti napredak u karijeri zahvaljujući svom kreativnom pristupu i sposobnosti da sagledate širu sliku.

Zdravlje

Vaše zdravlje je u većini slučajeva stabilno, no mogli biste biti podložni emocionalnom stresu, što može utjecati na vašu fizičku dobrobit. Posvetite više vremena opuštanju i meditaciji kako biste smanjili napetost. Ako osjećate umor, odmorite se i potrudite se da balansirate fizičku aktivnost i odmor. Također, pazite na prehranu i pijte dovoljno vode kako biste održali ravnotežu, prenosi Avaz.

