Bez suza i drame: Četiri horoskopska znaka koja najbolje podnose prekide

Prekidi znaju biti emocionalni potresi, s puno pitanja, analiziranja i suza. No, ne kod svih. Neki horoskopski znakovi kroz kraj veze prolaze gotovo kao kroz kraj jedne sezone omiljene serije, slegnu ramenima, zaključe da je bilo lijepo dok je trajalo i mirno okrenu novu stranicu. Kod njih nema očajničkih poruka u ponoć, razmišljanja o bivšima i slušanja tužnih pjesama, piše index.

Ova četiri znaka imaju nevjerojatnu sposobnost da se emocionalno uzdignu i nastave dalje sabrani, dostojanstveni i s osmijehom koji poručuje: “Bilo je što je bilo, sad idemo dalje.”

Jarac

Jarac ne dopušta da ga emocije potpuno preplave, posebno ne kada zna da nešto više nema smisla. Kad se prekid dogodi, on već ima mentalni popis razloga zašto je to dobro i kako će iskoristiti slobodno vrijeme da se posveti sebi. Umjesto da tone u melodramu, Jarac piše nove ciljeve, dogovara sastanke i nastavlja život kao da se ništa nije dogodilo, jer zna da neuspjeh u ljubavi nije kraj svijeta, nego samo jedno poglavlje manje u knjizi koju piše.

Vodenjak

Vodenjak emocionalne stvari rješava hladne glave i analitički, gotovo kao da se radi o poslovnom dogovoru, a ne o srcu. Prekid za njega nije tragedija, nego logičan završetak priče koja više ne funkcionira. Umjesto da se pita “zašto”, Vodenjak se pita “što sad”. Njegov fokus brzo prelazi na nove ideje, projekte i planove. Emocije su tu, naravno, ali su sekundarne u odnosu na slobodu koju sada ponovno ima.

Strijelac

Strijelac nikada ne vidi kraj kao poraz. Za njega je to samo početak nove avanture. Ako veza više ne donosi radost i uzbuđenje, on će to prvi prepoznati i otići bez gorčine. Iako zna biti emotivan, nikada se ne zadržava predugo u prošlosti. Putovanje, nova poznanstva ili spontan odlazak na drugi kraj svijeta, Strijelac zna kako napuniti baterije i usmjeriti energiju u ono što dolazi, a ne u ono što je bilo.

Blizanci

Blizanci možda u početku i pošalju pokoju poruku bivšem, čisto iz znatiželje, ali prava drama? Ne dolazi u obzir. Njihov um je već okupiran nečim drugim, novom temom, novom osobom, novom idejom. Njima je najgore ostati na mjestu, a tuga ih usporava. Zato brzo nalaze distrakcije i prebacuju fokus. I iako možda kasnije u tišini puste koju suzu, u javnosti su oličenje vedrine i poruke: “Sve je to za nešto dobro.”

Facebook komentari