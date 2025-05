Horoskopski znakovi koji obožavaju tišinu: Njima je mir draži od ičega

Dok neki znakovi ne mogu podnijeti minutu bez buke, razgovora ili barem dramatične poruke na WhatsAppu, postoje i oni koji u tišini napune baterije, poslože misli i pronađu svoj zen. Za njih je tišina luksuz, terapija i najbolji soundtrack života. Evo četiri znaka koja će radije slušati zvuk tišine nego vašu najnoviju trač-partiju.

Jarac

Jarac ne šuti zato što nema što reći, već zato što zna da pametni ljudi slušaju. U tišini planira osvajanje svijeta, analizira sve opcije i ponekad, samo uživa u miru vlastite glave. Uredan stol, šutnja i dugi pogled kroz prozor? Savršen dan za Jarca.

Škorpion

Škorpion je tišina s pogledom. Njegova šutnja nikad nije prazna, to je detektor istine, polje moći i obrambeni mehanizam u jednom. On promatra, pamti, analizira. A kad nešto kaže, znajte da to ima težinu. Dotad? Ne smetajte mu.

Rak

Rak voli tišinu jer u njoj osjeća sigurnost. To je mir jutarnje kave, šuškanje deke i tiho pucketanje svijeće. Rak nije za galamu, pogotovo ako mu je srce ranjivo. Njegova idealna večer? Tišina, knjiga, topli napitak i netko koga voli bez buke.

Djevica

Djevica voli tišinu jer joj pomaže da ne poludi. Previše podražaja, previše informacija, previše ljudi, Djevici brzo postane previše svega. U tišini se vraća sebi, preslaguje svoje misli kao ladice i konačno dolazi do daha, piše index.

