Došlo je njihovo vrijeme: Ova 4 znaka Zodijaka uskoro će upoznati svoje srodne duše u svibnju/maju 2025.

U svibnju/maju 2025. zvijezde se slažu za 4 znaka na načine koji šapuću o sudbini. Astrološki tranziti – Saturnovi testovi, Jupiterovi blagoslovi, nodalna karma, svjetleći Mjeseci – svi zajedno stvaraju portale za veze na razini duše da uđu u živote ovih znakova. Ako ste jedan od njih, smatrajte ovaj mjesec pozivom da koračate ususret svojoj sudbini otvorenih očiju i srca.

Svibanj/maj 2025. stiže sa savršenom olujom astrološke energije koja postavlja pozornicu za duboke nove veze. Glavni događaj je Saturnov ulazak u Ovna 24.5.2025.

Ova promjena Saturna – planeta karme i lekcija – signalizira novi ciklus koji će testirati odnose, partnerstva i ravnotežu, posebno za one s položajem u Vagi (budući da je Saturn u Ovnu izravno suprotstavljen Vagi). Drugim riječima, kozmos provjerava snagu postojećih veza i stvara prostor za nove izgrađene na čvrstom tlu.

Kao dodatak kozmičkoj drami, Mjesečevi čvorovi su nedavno promijenili znakove (od siječnja/januara 2025.) u os Riba–Djevica​. Sjeverni čvor u Ribama i Južni čvor u Djevici djeluju kao “karmički rekalibratori”, tjerajući nas da rastemo na načine Riba (duhovni, suosjećajni) i oslobađamo prtljage poput Djevice (pretjerana analiza, prošle navike ).

Također, 12.5. imamo pun Mjesec u Škorpionu , intenzivnu lunaciju koja svima “donosi snažne emocije i prilike za transformaciju”. Puni mjeseci označavaju kulminacije i objave; u Škorpionu, to bi moglo značiti emocionalne proboje koji otvaraju put dubokim duševnim vezama.

Samo dva tjedna kasnije, 27.5., mladi Mjesec u Blizancima unosi svježu energiju oko komunikacije i upoznavanja novih ljudi – dodatno stvarajući atmosferu za nova upoznavanja. Određeni planetarni tranziti poznati su kao pokazatelji srodnih duša, a ovog mjeseca doista vidimo nekoliko u igri​. To je moćna mješavina kozmičkih sila koje sve upućuju na jednu temu: razvoj velikih odnosa.

Srodne duše: Objašnjene karmičke veze

Što mislimo pod “srodnom dušom” u astrološkom smislu? U ovom kontekstu, veza srodne duše je veza koja se čini predodređenom ili duboko značajnom za rast naše duše. Astrolozi često koriste taj izraz za opisivanje odnosa koji nas uče važnim lekcijama ili ispunjavaju karmičku svrhu – ne samo romantičnu ljubav, već i duboka prijateljstva, mentorske odnose ili čak ponovno ujedinjene obiteljske duše.

Ove veze obično su popraćene znakovitim astrološkim potpisima: na primjer, tranzit Jupitera ili Saturna kroz nečiju 7. kuću partnerstva, snažna pomrčina na osobnom planetu ili mjesečevi čvorovi (oni su pokazivači sudbine) koji dodiruju nečije Sunce ili Mjesec.

“Određeni planetarni tranziti su glavni za upoznavanje vaše osobe”, kako je rekao jedan astrološki stručnjak. Drugim riječima, kada se zvijezde baš tako poslože, dobivamo prozore mogućnosti u kojima se susreti mogu činiti kao da osobu poznajemo oduvijek – jer možda, na razini duše, i jesmo.

Važno je napomenuti da veze sa srodnim dušama nisu uvijek jednostavne ili trajne. Ponekad srodna duša dođe u naš život da nas probudi, odrazi nešto natrag i katalizira promjenu – čak i ako veza ne traje zauvijek. Ono što je važno je učinak.

Tranziti ovog svibnja/maja spremaju nešto intrigantno za ova četiri horoskopska znaka. Razjasnimo što svaki od ovih znakova može očekivati.

Djevica

Djevice, došao je vaš kozmički čas. 2025. je kao cjelina označena kao “jedna od najvažnijih godina u vašem životu” što se tiče veza​, a u svibnju/maju stvari počinju klikati. Zašto sada? Za početak, Južni čvor je u Djevici (sa Sjevernim čvorom u vašem suprotnom znaku Riba), što znači da vam svemir aktivno pomaže da se oslobodite starih obrazaca odnosa i karmičke prtljage.

Ovaj utjecaj može vratiti ljude iz vaše prošlosti ili razriješiti davno nedovršene ugovore duše. Zapravo, Djevice su “jedne od najomiljenijih za ponovno ujedinjenje s nekim iz prošlosti u prvih pet mjeseci 2025. Nemojte se iznenaditi ako se pojavi stara ljubav ili poznato, a opet novo poznanstvo, naizgled na znak, ovog mjeseca – to bi mogla biti karma koja je završila svoj krug.

Ono što je ključno, Saturn je upravo ušao u vaš sektor odnosa (vaša 7. kuća) krajem svibnja/maja, nakon dvije godine testiranja vašeg osobnog rasta. Kako Saturn pomiče fokus od travnja/aprila, odnosi će se produbiti, što će dovesti do rasprava o budućnosti i predanosti.

Ova ozbiljna Saturnova vibra u vašoj zoni partnerstva znači da će svaka veza započeta sada imati svrsishodan osjećaj da je “suđeno da bude”. To je vrsta tranzita koja neobavezni spoj pretvara u dugoročnu perspektivu ili slučajni sastanak u ključno partnerstvo.

Romantika dobiva na važnosti za Djevicu nakon dugog razdoblja samousavršavanja, tako da vrijeme ne može biti bolje. Čak i sretni Jupiter radi svoj dio – u svibnju/maju je Jupiter u Blizancima, znaku koji, dok je u kvadratu s Djevicom, daje energiju društvenom i profesionalnom kutu vaše karte (umrežavanje, javni život).

Možda ćete upoznati potencijalnu srodnu dušu na poslu ili nekom društvenom događaju kada se tome najmanje nadate. Sudbina djeluje na misteriozne načine, ali budite uvjereni, djeluje u vašem slučaju.

Ključ za Djevicu u svibnju/maju je ravnoteža između truda i predaje. Obavili ste tonu unutarnjeg rada (hvala marljivom Saturnu na tome!) i sada je vrijeme da se otvorite i primijenite te lekcije. Saturnov utjecaj potiče vas da budete fokusirani: samci postaju sve probirljiviji i daju “prioritet stabilnosti” u ljubavi, i to je dobra stvar.

Držite te standarde visokima – veza sa srodnom dušom trebala bi ih ispunjavati. Također, ostanite pristupačni i nemojte previše razmišljati o svakoj interakciji (znamo, za Djevicu je lakše reći nego učiniti!).

Također, budite otvoreni prema neočekivanim ponovnim susretima ili slučajnostima. Prijatelj kojeg niste vidjeli godinama mogao bi se ponovno pojaviti i upoznati vas sa svojim slobodnim kolegom. Ovi trenuci “punog kruga” utkani su u vašu tapiseriju za 2025. Upamtite, kada se Jupiter i Saturn udruže u relacijskim dijelovima vaše karte, ljudi koje susrećete imaju nešto što će vas naučiti.

Ribe

Za Ribe bi se svibanj/maj 2025. mogao činiti potpuno čarobnim. Imate Sjeverni čvor koji krstari vašim znakom – zapravo kozmički reflektor koji vas obilježava kao miljenika sudbine sljedećih godinu i pol​. To znači da vas sile izvan vaše kontrole guraju prema susretima koji su u skladu s vašim višim putem.

Nemojte se iznenaditi ako vam se putevi ukrste s nekim tko vam sada mijenja životnu perspektivu. Zapravo, prema jednoj prognozi, “U svibnju/maju 2025. Jupiter će prijeći u Blizance, donoseći sreću i širenje u [Ribama] sektor uživanja… U idealnom trenutku, nova ljubav će stići, dajući im energiju”.

Prijevod: zabavni i romantični dio vašeg života dobiva veliki poticaj. Jupiter je vaš tradicionalni vladar pa su njegovi blagoslovi posebno posebni za vas. Iako Jupiter službeno ne ulazi u Raka (vaš ljubavni sektor) do lipnja/juna, do svibnja/maja ćete vjerojatno osjetiti nakupljanje – flertovi se zahuktavaju, pozivi za druženje teku i osjećaj da je nešto veliko iza ugla.

Saturn je, u međuvremenu, bio u Ribama nekoliko godina, tjerajući vas da “uđete u svoju moć” i ozbiljnije shvatite odnose. Do kraja svibnja/maja, Saturn izlazi iz vašeg znaka i smanjuje pritisak na vaš osobni život. Samo to može biti veliko olakšanje: vjerojatno ste spremni dočekati malo radosti i slučajnosti nakon svog tog kovanja duše.

Čini se da je i svemir spreman. Astrolog Kyle Thomas primjećuje da će krajem zime i početkom jeseni 2025. Ribe vidjeti “prekretnice… poput susreta sa srodnom dušom, davanja dugoročnih obećanja… ili čak vjenčanja” . Svibanj/maj je vjerojatno priprema pozornicu za one kasnije velike događaje.

Drugim riječima, osoba koju ćete upoznati u svibnju/maju mogla bi biti ona s kojom ćete sklopiti obveze do kraja godine. A s obzirom da jedno od najzlatnijih razdoblja za vaš ljubavni život u desetljeću počinje u lipnju/junu za Ribe​, vrijeme za upoznavanje ili iskru u svibnju/maju gotovo je savršeno.

Možda je najupečatljiviji sudbinski osjećaj koji sada može nositi svaka nova veza, piše Spiritualify. Ribe, vi živite za eterično i intuitivno, i doista cijeli ovaj ciklus sjevernog čvora potiče vas da vjerujete nevidljivom i slučajnom. Možda se sretnete s neznancem i jednostavno znate da ste se već sreli (možda u drugom životu).

Ili bi vas povremeni poziv prijatelja mogao dovesti do nekoga tko se osjeća kao dio vaše slagalice koji nedostaje. Ostanite otvoreni za ove sinkronicitete. S Neptunom (vaš vladajući planet) u Ovnu, vaša intuicija je jaka i traži novi smjer. Poslušajte to – moglo bi vas odvesti ravno do te srodne duše.

Ribe uspijevaju kada slijede srce, a ovog mjeseca to je vaša najbolja strategija. Ako itko može osjetiti vibraciju srodne duše, to ste vi. Obratite pozornost na svoje snove, predosjećaje i “znakove” iz svemira sada – vjerojatno su na mjestu. Također, napustite kuću i družite se!

Uz Jupiter koji energizira vaše društvene zone i zone zadovoljstva, ljubav (ili duboko prijateljstvo) možete pronaći dok se jednostavno zabavljate. Recite da toj zabavi ili krenite na vikend putovanje.

Imajte na umu da veze srodnih duša mogu početi suptilno. I nemojte se obeshrabriti ako stvari ne napreduju odmah. Utjecaj Jupitera ponekad se može činiti kao navala sreće kojoj je potrebno vrijeme da se razvije.

Vaga

Sve su oči ovog mjeseca uprte u vas, dok se nalazite na značajnoj prekretnici u svom ljubavnom životu. Prošla je godina je mogla biti vrtlog – Južni čvor je prošao kroz vaš znak (do početka 2025.), vjerojatno raščistivši odnose koji vam više nisu služili, a Pluton je započeo desetljećima dugu transformaciju vašeg romantičnog sektora.

U svibnju/maju biste već mogli osjetiti da niste ista osoba koja ste bili prije. Sada dolazi sljedeći veliki razvoj: Saturn se suprotstavlja vašem znaku po prvi put u gotovo 30 godina, ulazi u Ovna 24.5. i zauzima vašu 7. kuću partnerstva​. Ovaj tranzit je ogroman za Vage.

Saturn u vašoj partnerskoj kući može imati odlučujući utjecaj – on će se “usredotočiti na partnerstva, romantična i profesionalna, pozivajući vas da redefinirate svoje odnose sa zrelijom perspektivom,” . Kao da svemir govori: Vrijeme je da shvatite što (i koga) doista trebate u svom životu.

U praktičnom smislu, sada biste mogli upoznati nekoga tko je u tome na duže staze. Saturnova energija pogoduje dugovječnosti i iskrenosti. Ako ste slobodni, mogao bi se pojaviti novi ljubavnik koji je stariji, mudriji ili jednostavno ozbiljniji u vezi s obvezama. (Možda ćete također otkriti da ste sada ozbiljniji – samci postaju selektivniji, dajući prednost stabilnosti.)

Ako već izlazite s nekim i to je zdravo, Saturn vas može pogurati na sljedeću razinu. Ali ako ste u slaboj ili toksičnoj situaciji, Saturn će je odmah srušiti. Otuda vibra “raskrižja”: jedan put vodi do dubljeg sjedinjenja, drugi do nužnog rastanka. Intenzivan je, ali u konačnici pozitivan, jer vas oba ishoda povezuju s autentičnošću.

Ne zaboravimo, u svibnju/maju 2025. Venera prolazi kroz odvažnog Ovna – vaš suprotni znak i zonu partnerstva – čak se povezujući s mističnim Neptunom početkom mjeseca. To poravnanje tvori jake trigone i konjunkcije koje mogu donijeti duboke veze koje nadilaze puku privlačnost.

Jednostavnije rečeno, kozmički uvjeti su sazreli da Vage sretnu nekoga tko doista odgovara njihovim vrijednostima i ciljevima. Sve ovo sugerira da bi vam sudbina vrlo brzo mogla staviti srodnu dušu na put, ako već nije.

Držite oči otvorene i u vrijeme punog Mjeseca u Škorpionu (12.5.) – ta lunacija pogađa vašu 2. kuću vrijednosti, potičući vas da razjasnite u što (i u koga ) vrijedi uložiti svoje srce.

Vage, vaš kozmički izazov i dar je ravnoteža. Ovog mjeseca težite ravnoteži između glave i srca. Saturnov utjecaj znači da u ljubavi ne možete zanemariti praktična razmatranja – je li ova osoba pouzdana? Slažu li se vaši budući planovi? Možete se uhvatiti kako pravite listu za/protiv veze (klasična Vaga!), i to je u redu.

Zapravo, Saturn želi da odmjerite te stvari. Sada u biti gradite temelje za dugoročno partnerstvo, ciglu po ciglu. Međutim, ne dopustite da se introspekcija pretvori u paralizu. S Venerom i Jupiterom koji energiziraju vaše društvene sektore, postoji radost koju možete imati i iskre koje možete osjetiti.

Dopustite si da iskusite leptiriće nove privlačnosti ili toplinu produbljivanja veze, a da to odmah ne posumnjate.

Za Vage koje su već u vezi, svibanj/maj je mjesec za ponovno obvezivanje na novu razinu ili za nježno ispravljanje kursa. Vodite dublje razgovore o zajedničkim rutinama, odgovornostima i snovima (Saturn voli dobar plan).

Škorpion

Svemir vam se obraća na tajanstvene načine koji su mu prepoznatljivi. Svibanj/maj 2025. donosi snažnu mješavinu energija koja bi mogla katalizirati duboku vezu za vas. Počnimo s očitim: 12.5. u vašem je znaku pun Mjesec koji obasjava svjetlo na vas i vaše najbliže odnose.

Ovaj puni Mjesec pada u Škorpiona na 22° i nije pretjerano reći da je transformativan. On donosi snažne emocije i mogućnosti transformacije, u biti vas potiče da oslobodite stare rane identiteta i zakoračite u svoju moć.

Puni Mjeseci često se poklapaju s kulminacijama ili prekretnicama – za vas to može značiti da konačno otpustite slomljeno srce iz prošlosti ili shvatite što (i koga) vaše srce uistinu želi. S tom emocionalnom prtljagom očišćenom, stvarate prostor za ulazak nove veze duše.

Zanimljivo je da je Merkur – planet komunikacije – aktivan u areni vaših veza ovog mjeseca. Oko 10.5., “Merkur aktivira vašu sedmu kuću odnosa i poziva na iskrene, utemeljene razgovore” za Škorpiona​. To bi se moglo manifestirati kao dubok iskreni razgovor s nekim posebnim ili upoznavanje nove osobe s kojom razgovor teče bez napora i smislen.

Pripazite oko tog datuma; ležerno ćaskanje možda ipak nije tako ležerno. Osim toga, Jupiter u Blizancima dotiče vašu 8. kuću (intimnost i duševne veze) u prvoj polovici svibnja/maja, što sugerira da bi svaka veza koju sada uspostavite mogla brzo postati intenzivna.

Vaša intuicija je legendarna i bit će vaša zvijezda vodilja u svibnju/maju. Ako vam osjećaj govori da je nova osoba značajna, vjerujte tom osjećaju. Primjećujete znakove koji bi drugima mogli promaknuti – duboki kontakt očima, nevjerojatne sličnosti u životnoj priči, način na koji razgovor s njima izgleda kao “povratak kući”.

Ovo su karakteristični znakovi veze tipa srodne duše. Naravno, budući da ste fiksni vodeni znak, kada osjetite nešto duboko, možete zaroniti glavom naprijed. Samo ne zaboravite doći do zraka i procijeniti također bistrim očima. Pun Mjesec u vašem znaku daje vam rijedak uvid u vaš vlastiti obrazac, piše atma.

