Veliki mjesečni horoskop za maj: Ko ulazi u sukob, a ko u tajnu vezu

Posao

U ovom mjesecu Ovan će imati posebne aspekte sa Merkurom, koji je vladar vaše treće kuće komunikacije pa zato možete očekivati poslovne pregovore ugovore i komunikaciju sa autoritetima iza zatvorenih vrata. Tajni pregovori tiču se vaše buduće pozicije, jer su promjene izvjesne. Možda je potrebno da ne iskazujete svoje ideje i rješenja odmah na prvom poslovnom sastanku. Budite strpljivi i odigrajte pametno da bi mogli što bolje da se namjestite. Ideje vam neće nedostajati a inovacije i rješenja koje imate nemojte odmah sve otkriti. Obzirom da će Merkur imati izaovne aspekte u drugoj polovini mjeseca, pokušajte da dogovore završite do tada. Jer vas ova planeta može vratiti unazad na početnu poziciju. Vaš vladar Mars tokom ovog mjeseca nagovještava ozbiljnije aktivnosti u vašoj karijeri i dosadašnjim pozicijama.

Bilo koju namjeru da imate važni datumi su vam 16. i 17. jer tada vam se pojačava ambicija koja istovremeno treba da se opravda direktnim djelovanjem. Vama su jasni planovi i ciljevi samo vam treba strpljenje.

Dobri aspekti Marsa i Urana doprinose da se u promjenljivim poslovnim okolnostima fantastično snađete. Zato je ovo mjesec kada postavljate nove staze u vašoj poslovnoj karijeri.

Ljubav

Već početkom mjeseca planeta ljubavi donosi vam mješovite trenutke sa partnerom. Prva polovina mjeseca obećava dobre vibracije i romantične trenutke sa voljenom osobom. Međutim u drugom dijelu mjeseca možete ući u sukobe zbog finansijskog neslaganja. Problemi oko novca donose vam napetost i nervozu. Nikako da se usaglasite sa partnerom. Pa iz jedne svađe lako ulazite u sljedeću. Povedite računa dokle taj način komunikacije može da vas odvede. Kormilo vašeg zajedničkog broda moraćete da prepustite vjeri u ljubav, i vjeru u partnera kojeg ste odabrali.

Zdravlje

Ovo je mjesec u kojem vas lako mogu savladati osjećaji da ste umorni i prezasićeni svega. Nemojte se nalaziti u raznim bolestima o kojima čitate. Nije dobro da budete hipohondar. Pojačajte imunitet. Krećite se i šetajte po čistom vazduhu kad god imate za to priliku.

BIK

Posao

Bikovima Venera kao vaš vladar znaka u povoljnim aspektima sa Saturnom i Plutonom donosi realizaciju ključnih dugoročnih planova. Vrijeme je da proslavite zajednički trud koji se napokon isplatio. Vaše umijeće sa finansijama dolazi do izražaja baš u ovom mjesecu. Potrebno je da ne tražite više od onoga što možete prihvatiti i opravdati pogotovo od 17. pa nadalje. Držite se realnih principa i pravca jer može doći do poništenja ugovora i dogovora. Ovjerite i potpišite sve papire do polovine mjeseca. Žarko želite promjene na poslovnom planu ali ih morate podržati realnim mogućnostima. Ovo je mjesec vaše snage i zadovoljstva jer ste uradili veliki dio posla za budućnost svoje porodice.

Ljubav

U prvom dijelu mjeseca lakoća komunikacije vam otvara sva vrata. Zadovoljni ste jer ste zajedničkim snagama napravili pomak u partnerskom odnosu. Sada je Mars taj koji vas navodi da otputujete na kratak predah zajedno sa partnerom. Iako ste imali nedovoljno savršeno ali veoma inspirativno iskustvo vrijeme je da počnete da razmišljate o povećanju potomstva. Pred vama su zadaci koje vi lako možete organizovati na obostrano zadovoljstvo. Od 22. Venera, vam neće dati potpuni mir. Ostaje vam da još neke teme iz prošlosti protresete i napokon završite da bi krenuli naprijed bez dileme.

Zdravlje

Ne morate da čekate naredni period da bi promijenili način ishrane koja vam narušava zdravlje. Učinite to odmah.

BLIZANCI

Posao

Potrudite se da odradite zadatke sve do polovine mjeseca. Merkur vam donosi ponavljanje i ponovno bavljenje poslovima koje ste u prošlosti radili. Jedino za Blizance koji očekuju staru poziciju ovaj hod planete Merkur može donijeti povoljnu poslovnu situaciju. To naravno pod uslovom da pravi povoljne aspekte sa vašim planetama u natalnoj karti. Za Blizance koji imaju nepovoljne aspekte Merkura ka natalnim planetama, ovo je period nestabilnih okolnosti na poslu i sa poslovnim saradnicima. Obzirom da će vas Mars kao aktivna planeta dobro aspektovati donosi vam pojačanu motivaciju da više zarađujete. Uložićete više truda da bi zadovoljili svoje finansijske apetite.

Ljubav

Ovo je mjesec u kome treba da se masimalno aktivirate. Ne samo da bi udovoljili partneru nego i sebi. Pa tako neće nedostajati vašeg urođenog šarma i volje za lakim flertom. Puno druženja i kretanja može vam donijeti neočekivanu osobu u život. Laki flert i raspoloženje za avanturu može vas uvesti u tajnu vezu. Tajna veza vam neće smetati jer ni vi ne želite ništa više od prolazne avanture. Sjetite se i da razum nekad treba imati prevlast nad osjećanjima.

Zdravlje

Ne pravite više planove kojom aktivnošću treba da se bavite. Ovog mjeseca krećete u akciju da bi poboljšali svoje zdravlje.

RAK

Posao

Većina vas se skoro uspavala u predhodnom mjesecu. Međutim, sada je na redu da se aktivirate. Okolnosti vam donose osobu koja će vam predočiti dobre poslovne prijedloge. Uz dosta prepreka i nesigurnosti krećete u realizaciju dodatnog ili novog posla. Do sada ste samo razmišljali, a sada je vrijeme da pokrenete procese ka realizaciji svojih ciljeva. Dosta ste bili opušteni i uspavani.

Potrebno je da napravite dobar strateški plan na koji način i koliko treba da uložite u posao. Ipak, krajem mjeseca imate sjajnu mogućnost da lakše napredujete i popravite poslovne finansije.

Ljubav

Zvijezde kažu da imate mogućnost da upoznate bitnu osobu ovog mjeseca. Veza može biti i na daljinu da bi se kasnije razvila u nešto dugotrajno.

Sa stalnim partnerom imate dobre i stabilne odnose koji samo povremeno mogu imati nesporazum oko finansija.

Ako ne odete u ovom periodu na put sa voljenom osobom onda je izvjesnije da ćete uplatiti putovanje tokom ovog mjeseca. Širom otvorite oči i pogledajte sudbini pravo u oči. Ljubav je ono što vama uvijek treba, jer samo vas ispunjenje u ljubavi čini potpunom osobom.

Zdravlje

Može biti ugroženo virusnim oboljenima. Pojačajte imunitet i mislite pozitivno.

LAV

Posao

Merkur vas djelimično može usporiti u planiranim poslovnim aktivnostima sa inostranim partnerima. Međutim, ovaj mjesec vam može donijeti neophodna sredstva da bi mogli da unaprijedite posao. Imate podršku zvijezda, ako želite da proširite djelatnost i uvedete nove vrste poslovanja. Mnogi Lavovi mogu očekivati mali pomak u poslovanju, posebno ako se bave javnim poslovima. Očekekuju vas odgovornija zaduženja i neočekivane šanse koje znate dobro da iskoristite.

Ljubav

Pobojšanje komunikacije donosi vam ljepše trenutke sa partnerom. U ovom periodu možete očekivati veće razumijevanje i slaganje sa voljenom osobom. Polje ljubavi i partnerskih odnosa je veoma naglašeno pa više posvećujete vremena na poboljšanju dnevnih aktivnosti. Svi koji mogu postati vaši potencijalni partneri ovog mjeseca potpuno vas razumiju u prohtjevima i potrebama.

Zdravlje

Mogući prolazni problemi sa digestivnim traktom.

DJEVICA

Posao

Početkom mjeseca nestabilno planiranje ide zajedno sa nestabilnim poslovanjem. Merkur sa svojim aspektima vas vraća na stare ili nerješene poslovne probleme. Tako ni prošli, a ni sadašnji dogovori ne mogu lako da dođu do konstruktivnog rješenja. Jednostavno bi bilo dobro da se vratite na početne korake i krenete drugim putem.

Inače, mnogo energije možete potrošiti na već napravljene greške. Nije vam povoljan period za sklapanje ugovora i dogovora. Potreban vam je savjet i strpljenje.

Ljubav

Slobodnim Djevicama ovaj period donosi poznastvo sa osobom koja ih privlači svojim jakim karakterom. Možete očekivati stabilnu vezu. Dok će zauzete Djevice zakopati ratne sjekire i napokon uživati u mirnim idiličnim danima. Predstoje vam stabilni odnosi koji su puni razumijevanja i nježnosti. Nekako kao da ste otvorili novo poglavlje u zajedničkim odnosima sa partnerom, što će pozitivno uticati na vaš kompletan život.

Zdravlje

Povremene varijacije krvnog pritiska, ali nema razloga za brigu.

VAGA

Posao

Iako će vam Mars donijeti pojačanu energiju vi možete imati zastoje u realizaciji poslovnih obaveza.

Potrebno je da napravite detaljan raspored i tačan plan kako da poslujete dalje ali sa bar minimalnim dobitkom. Nigdje vas ne vodi upornost koja nema realnu dobit.

Ovo je period kada trebate da pretumbate svoje poslovne aktivnosti. Uzmite ono što vam donosi prihode, a odbacite neproduktivne stvari. Na nova sredstva i novac moraćete da sačekate.

Ljubav

Vaš vladar Venera donosi vam povoljne ljubavne dane. Posvetićete potpunu pažnju svom partneru. Napokon se vaše želje i mogućnosti poklapaju pa zajedničkim koracima idete ka svojim ciljevima. Dileme više nema, inicijativu koju ste očekivali od partnera sada ste i dobili. Tako da je sve onako kako treba i može biti samo još bolje i ljepše. Ljubavne veze koje su tek započele nailaze na svoju ozbiljno isplaniranu budućnost.

Zdravlje

Polje zdravlja nagovještava prolazne prehlade ili virusne infekcije, poboljšajte imunitet.

ŠKORPIJA

Posao

Ovo nije mjesec u kome treba da pravite velike korake. Vaš suvladar Mars daje vam posebnu energiju, ali samo za planove koji se tiču dugoročnih projekata. Niste spremni da započnete nove poslovne projekte, jer finansije nisu stabilne. Novac koji treba da dođe neće biti dovoljan da se upustite u rizik novih poslovnih poteza.

Čak i ako pravite poslovna partnerstva koja mogu donijeti odlične rezultate, morate strpljivo sačekati na povoljniji trenutak.

Ljubav

Dajete sve od sebe da podignete partnerski odnos na bolji nivo. Međutim, tokom ovog perioda vaša veza doživljava pozitivnu transformaciju. Tako da krajem mjeseca možete očekivati mirne dobre i balansirane zajedničke trenutke. Planirate odmor i to će vam mnogo pomoći u ponovnom zbližavanju sa partnerom.

Slobodni pripadnici znaka Škorpije mogu očekivati interesantan poziv od osobe prema kojoj neće biti ravnodušni. Spremni ste za moguću dugoročnu vezu.

Zdravlje

U dobroj ste psihofizičkoj formi.

STRIJELAC

Posao

Ovo je mjesec u kome ne možete demonstrirati svoju pravu snagu i volju. Imate energije, ali mnogo i griješite. Zato možete očekivati spore neorganizovane poslovne poteze koji vam ruše samopouzdanje. Međutim, i pored loše koncentracije i fokusa uspijevate da završite isplanirane projekte. Bitno je da se držite provjerene poslovne rutine da ne bi došlo do grešaka koje mogu finansijski da vas koštaju.

Krajem mjeseca Jupiter će vam pomoći da neke kreativne ideje uspješno privedete svojoj namjeni.

Ljubav

Mijenjate mišljenje i želite iskren razgovor sa partnerom. Predlažete svoje ideje kako da nastavite i poboljšate svoj partnerski odnos. Partner će prihvatiti sve samo ga morate stalno podsjećati na obećanja. Dosta je bilo nesporazuma i odlučili ste da zajedničkim snagama pobijedite krizu u ljubavnom odnosu koja vas dugo rastužuje.

Slobodni pripadnici Strijelca mogu upoznati osobu sa kojom će imati konstruktivan i poučan razgovor. Međutim, ništa dalje se ne može razviti, jer je ta osoba već zauzeta.

Zdravlje

Povremeni pad imuniteta.

JARAC

Posao

Sada je vrijeme da započnete izradu poslovnog plana. Dobar plan je već pola urađenog posla, i vi to dobro znate. Do 16. nećete mnogo toga sprovesti u djelo. Međutim, kada vas Mars bude jače aspektovao osjetićete čvrstu riješenost da uspijete u svemu što ste zamislili. Neće vas samo Mars natjerati da ostvarite svoj san, već tu su i Merkur i Mjesec. Oni će izbaciti na površinu sav vaš kreativni dio ličnosti. Zato je ovo mjesec koji vam donosi puno potencijala, da možete ostvariti svoje poslovne ambicije. Merkur vas povremeno može i usporiti, ali vi i ne žurite sa svojim akcijama. Jednostavno želite da sve bude savršeno.

Ljubav

Kao nikad do sada bićete raspoloženi prije svega za komunikaciju. Vraćate se da ispravite nesporazum kod osobe do koje vam je ozbiljno stalo. U tome vam pomažu Mars i Venera, i čine vas zvijezdom zodijaka. Šta god radili ili govorili vi privlačite veliku pažnju. Zato slobodno možete izraziti svoja osjećanja i zahvalnost osobi koja vam je mnogo dala, a nije tražila ništa za uzvrat. Slobodni pripadnici znaka Jarca mogu se vratiti u bivšu vezu i nastaviti tamo gdje su stali. Ne brinite pred vama su novi ljubavni dani …

Zdravlje

Bez bitnih promjena.

VODOLIJA

Posao

Ovo je vaš povoljan mjesec i zato dozvolite da blistate u svojoj autentičnoj prirodi. Ako ste nezadovoljni poslom mijenjajte i tražite novi. Jednostavno su zvijezde na vašoj strani. Naglašena sedma kuća partnerskih odnosa donosi vam nove ponude poslovne saradnje. Tako da od 09. nećete imati dilemu kako dalje, jer tada možete donijeti odluku i sve će vam sve biti kristalno jasno. Zato nemojte biti nezadovoljni, jer vrijeme vama ide u prilog.

Ovo je period u kojem vi palite motore, koji vas daleko mogu odvesti i pitanje je: samo gdje to želite da budete. Obratite pažnju na 22. povedite računa o podacima u kompjuteru i telefonu, kao i o potpisivanju ugovora koji treba dva puta da pročitate.

Ljubav

Veoma dinamičan mjesec kada je ljubav u pitanju. Nije samo to što morate da se suočite sa svojim prošlim bolnim iskustvom, već što ste i dalje u dilemi šta ili kako i koga izabrati. Prvo će vam pomoći 11. kada možete iskristalisati mišljenje o vezi koju ste započeli u prethodnom periodu. Poslije toga Merkur i Venera vas vraćaju na neku bivšu ljubav da iscijelite sve svoje rane zauvijek. Kada sve to završite ponovo dolazi Mars u aspektu sa vašim vladarom Uranom koji vas iritira da donesete važne odluke, nakon kojih vi brzinom svjetlosti krećete naprijed.

Nikako vam neće biti dosadno to vam zvijezde garantuju.

Zdravlje

Prolazna nervoza i napetost.

RIBE

Posao

Puno prepreka i grešaka koje napravite tokom ovog mjeseca ispravićete krajem perioda. Slaba koncentracija i loš fokus prave vam probleme na poslu. Međutim, saradnici su tu da vam pomognu zato ne izbjegavajte pomoć koju vam dobronamerno pružaju. Aspekti Merkura doprinose vašoj zbunjenosti i dekocentrisanosti.

Krajem mjeseca kada Jupiter napravi aspekte sa Merkurom i Neptunom vaše kreativne sposobnosti dolaze do izražaja i vi polako hvatate dobar zalet.

Vaše ideje nailaze na punu podršku i zato nemojte stati kada ste već uhvatili dobar vjetar u leđa.

Ljubav

Ovog mjeseca rušite vaše unutrašnje granice. Pogledali ste u sebe i želite da promijenite svoj emotivni život. Međutim, kada malo bolje razmislite ljubav nikad ne može gumicom da se obriše. Zato se odlučujete da ponovo pokušate da postavite stvari na svoje mjesto. Ipak, naš ljubavni partner je odraz nas samih i projekcija onog što smo dugo stvarali.

Pa u to ime i uz pomoć Venera i Merkura pokušajte da svoj emotivni život ponovo dovedete u željeni balans.

Zdravlje

