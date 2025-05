Ostvarenje snova: 3 znaka Zodijaka čeka ispunjenje želja u svibnju/maju 2025.

Za tri sretna horoskopska znaka svibanj/maj 2025. bit će mjesec proboja, uspjeha i ostvarenja snova.

Dok svaki horoskopski znak nosi nadu u srcu, čini se da svemir ovog mjeseca posebno želi ispuniti želje odabrane trojice. Optimizam je u zraku!

Vaga

Vi ste se trudili dovesti snove u ravnotežu sa stvarnošću – i ovog mjeseca to se konačno i događa. 2025. kao cjelina za vas je godina koja obećava, a svibanj/maj je posebno poglavlje u toj priči.

Zapravo, astrolozi su primijetili da se svi vaši snovi i težnje mogu ispuniti 2025. godine, a kozmička energija u svibnju/maju pomaže vam da unovčite neke od tih želja. Pod vladavinom Venere prirodno se nadate harmoniji i sreći, a u posljednje vrijeme ste se potrudili da to i zaslužite. Sada svemir odgovara istom mjerom.

Veze su u središtu pozornosti za Vage ovog mjeseca – baš onako kako vi volite. Uostalom, partnerstvo je vaša jača strana i priželjkivali ste dublju vezu ili rješenje u svom ljubavnom životu. U svibnju/maju, Venera vas velikodušno posipa svojim šarmom, a kao rezultat romantika cvjeta.

Ako ste u vezi, to bi moglo značiti ponovno paljenje iskre s partnerom ili konačno pronalaženje pravednosti i ravnoteže u području koje se činilo jednostranim. Dugogodišnje želje (poput predanosti, mira ili jednostavno više kvalitetnog zajedničkog vremena) počinju se ostvarivati ​​dok vi i vaša draga osoba ponovno otkrivate sklad.

Ni slobodne Vage nisu izostavljene – taj idealan partner kojeg ste zamišljali mogao bi upravo sada ući u vaš svijet, možda kroz prošireni društveni krug ili slučajni susret. Zapravo, zvijezde potiču Vage da postave zdrave granice i zauzmu se za ono što im je potrebno u ljubavi oko mladog Mjeseca 10.; to može čarobno rezultirati dobivanjem točno onoga što ste tražili.

U areni karijere, Vage se stalno penju, nadajući se da će se njihov naporan rad isplatiti. Ta će isplata uskoro stići. Zapravo, predviđa se da će 2025. biti najbolja godina za vas u karijeri, a svibanj/maj donosi opipljive dokaze za to. Jeste li priželjkivali promaknuće, uspješno pokretanje projekta ili priznanje za svoj trud?

Nemojte se iznenaditi ako ovaj mjesec donese jedno ili čak sve od navedenog. Saturnov utjecaj tijekom cijele godine natjerao vas je da uložite dodatne sate i naučite teške lekcije, ali također donosi nove prilike za zapošljavanje i konkurentske pobjede, dok vam Jupiter pomaže da se podignete u društvenom statusu i proširite svoje kontakte. Sve to znači da se vrata sada otvaraju.

Oko sredine mjeseca, dok Merkur ide direktno, mogli biste vidjeti kako zaustavljeni pregovori ili odgođeni projekti iznenada napreduju. Napori umrežavanja koje ste uložili mogli bi vas povezati s klijentom iz snova ili mentorom.

Na osobnoj razini, Vaga čezne za ravnotežom, mirom i osjećajem osobnog postignuća. Dobra vijest je da svibanj/maj nudi okus upravo toga. Vaš društveni život vjerojatno vrvi pozitivnom energijom – možda ste poželjeli zajednicu koja vas podržava ili nova prijateljstva?

Venera i Mars udružuju se kako bi sada proširili vašu mrežu, donoseći značajne nove kontakte u vaš život. To bi mogli biti ljudi koji dijele vaše interese ili vam pomažu u rastu, što se čini kao ispunjena želja za znak koji cvjeta u povezanosti.

Astrološki, putovanje Vaga u 2025. odnosi se na ponovno kalibriranje i osiguravanje da su i vaše potrebe zadovoljene. U svibnju/maju počinjete osjećati kakva je to ravnoteža.

Uživajte, ponekad se ravnoteža ne sastoji u tome da je sve savršeno, već u tome da se osjećate spokojno. I upravo sada, stvari idu u pravom smjeru.

Ribe

Ribe, pripremite se za plivanje u moru blagoslova ovog mjeseca. Poznati kao sanjari Zodijaka, proveli ste godine zamišljajući život pun ljubavi, kreativnog ispunjenja i duhovne svrhe. Svemir je to primijetio.

Sada, u svibnju/maju 2025., ti snovi ne ostaju samo u vašoj glavi – oni skaču u stvarnost poput ribe koja izbija na površinu. Ova godina je označena kao godina ispunjena zadovoljstvom i rastom za Ribe, i doista ste označeni kao jedna od velikih priča o uspjehu Zodijaka.

Štoviše, travanj/april i svibanj/maj proglašeni su za vas najboljim mjesecima u 2025.​ – što znači da su vam se zvijezde sada složile u korist. Sve što trebate učiniti je zajahati kozmički val i reći “da” prilikama i blagoslovima koji su vam na putu.

Ako ste priželjkivali ljubav koja se u svom razumijevanju čini telepatskom ili ste se nadali da će trenutna veza postati dublja i duhovno povezanija, svibanj/maj odgovara na taj poziv. Uz Veneru koja pojačava vašu intuiciju u stvarima srca, otkrit ćete da jednostavno znate što vaš partner osjeća – i obrnuto.

Ova pojačana empatija dar je iz kozmosa, dopuštajući Ribama da izgrade duševnu vezu za kojom žudite. Parovi sada mogu doživjeti prekrasnu harmoniju: oni teški razgovori koje ste priželjkivali mogli bi se odvijati prirodno, liječeći stare rane i obnavljajući vašu ljubav.

Slobodne Ribe, vaša želja za smislenom vezom mogla bi se ispuniti ako upoznate nekoga tko se čini gotovo čarobnim, na vašoj valnoj duljini. Nemojte se iznenaditi ako slučajno naiđete na novo romantično zanimanje – možda kroz duhovnu zajednicu, kreativni projekt ili čak slučajni susret za koji se čini da ga je dirigirala sudbina.

Ribe su ništa drugo nego vizionari – sanjate velike snove, a posljednjih godina tiho radite prema ambicioznom cilju. Možda ste maštali o pretvaranju kreativnog hobija u karijeru, pronalasku posla koji vam je u skladu s dušom ili pokretanju projekta koji pomaže drugima (i sebi) na značajan način.

U svibnju/maju 2025. te profesionalne i kreativne vizije počinju postajati opipljive pa čak i profitabilne. Kao da je kozmički sat otkucao čas za manifestiranje: planovi koje ste gajili posljednje dvije godine sada su zreli i spremni za žetvu​.

Ovog mjeseca pripazite na prekretnicu oko mladog Mjeseca 10. To je najbolje vrijeme za postavljanje namjera, a za vas bi to moglo označiti pokretanje nečeg novog – sporednog posla, strastvenog projekta ili hrabrog poteza na poslu. Merkurovo izravno kretanje nakon 21. također signalizira da svaka zabuna oko vašeg puta nestaje.

Na osobnom i duhovnom planu, Ribe žude za jasnoćom, iscjeljenjem i osjećajem istinske svrhe. Kao osjetljiva duša, vjerojatno ste šapnuli želje poput “Želim se osjećati istinski sretnim” ili “Trebam znak da sam na pravom putu.”

Pripremite se za ta nježna čuda, jer svibanj/maj donosi duhovna buđenja i emocionalne proboje. Kombinacija Saturna (planet lekcija) u vašem znaku i Neptuna (planet snova) koji je još uvijek u Ribama ponekad je bila teška, ali kuje dijamant iz vas.

U svibnju/maju će mnoge Ribe primijetiti da se osjećaju emocionalno jače i usredotočenije nego što su bile dugo vremena. Samo to je želja ispunjena – unutarnja oluja se smiri, ostavljajući mudrost i mir za sobom.

Zateknete se kako kažete: “Osjećam se dobro tu gdje jesam” – i to mislite. Duhovno ste usklađeni i vjerujete svom putovanju. Kao da kozmos daje Ribama kompas koji su tražile, pokazujući pravi sjever. Slijedite taj smjer – to vas vodi do još više od onoga o čemu ste sanjali.

A ako vam se sve te dobrote čine neodoljivima, samo ne zaboravite disati i uživati ​​u plivanju. Uostalom, vi ste Riba koja se konačno vratila u bistre, blažene vode.

Škorpion

Kroz posljednjih godina prošli ste kroz vatru, a sada se kao feniks uzdižete, blistavi i nagrađeni. Svibanj/maj 2025. stiže kao dugo iščekivani dar za Škorpione, koji su se tiho, a ponekad i bolno transformirali i usudili poželjeti bolje.

Svemir je pozorno slušao te želje Škorpiona, bilo da se radilo o ozdravljenju, ljubavi ili uspjehu. Presuda? Vaše vrijeme je došlo. Astrolozi su predvidjeli da je 2025. vaša godina da se “usdignete” i zakoračite u svoju moć, i doista od ovog mjeseca nadalje, život to počinje potvrđivati ​​na opipljive načine.

Zapravo, Škorpioni će imati sretan život od svibnja/maja 2025. do početka nove godine​! Stoga otresite sav preostali cinizam zajedno s onom starom zmijskom kožom. Stvari kojima ste se nadali i za što ste radili napokon su vam nadohvat ruke, a u mnogim slučajevima i u vašim rukama do kraja svibnja/maja.

U ljubavi Škorpion često želi nešto duboko: odanost, dubinu i vezu koja nadilazi uobičajeno. Ako ste priželjkivali da vaša veza dosegne sljedeću razinu – ili partnerstvo koje doista zadovoljava vaš intenzitet – svibanj/maj će vam ispuniti tu želju na prekrasan način. Za mnoge Škorpione to se očituje kao veća radost u posvećenim vezama, čak i braku.

Slobodni Škorpioni, vaša želja za smislenom vezom je također na kozmičkoj listi. Početkom 2025. razmišljali ste o prošlim odnosima (sa Saturnom koji se kreće kroz vaš sektor partnerstva) i možda čak susreli stare plamenove ili obrasce​. Do svibnja/maja će vam biti jasno što želite i zaslužujete u ljubavi.

S Venerom koja osvjetljava vašu zonu intimnosti ovog mjeseca​, svaka nova romansa neće biti površna; moglo bi se činiti karmičkim ili intenzivno poznatim na najbolji način.

Škorpion nije ništa ako nije motiviran, a u karijeri ili poslu, smišljali ste strategiju i trudili se čekajući trenutak za napad. Taj trenutak dolazi u svibnju/maju, kad se profesionalne prilike usklađuju s vašim ambicijama.

Neki Škorpioni mogli bi pokrenuti nešto novo početkom mjeseca – Mars (vaš tradicionalni vladar) tjera vas da preuzmete inicijativu, ali mudro ste pričekali retrogradni Merkur kako biste bili sigurni da je tajming pravi. Pametan potez: nakon 21. zelena svjetla na poslu su nepogrešiva.

Za one koji rade, ovo bi moglo izgledati kao da su konačno dobili vodeću ulogu ili da su dobili projekt koji je velika stvar. Ne ustručavajte se pojačati; poželjeli ste priliku pokazati svijetu što možete, i evo je.

Jedan oprez: Jupiter se pomiče u vašu 8. kuću (zajedničke financije, velika ulaganja) kasnije tijekom mjeseca, tako da bi svaki dobitak ili uspjeh mogao doći s uvidom da je vrijeme da pažljivo planirate budućnost (lijep problem!). Ipak, to ne umanjuje sjaj postignuća. Do kraja svibnja/maja Škorpioni će vjerojatno osjetiti opravdanje – konačno je vaša vrijednost viđena i nagrađena.

Možda najdublje želje koje ste imali nisu vezane samo za vanjske događaje, već i za unutarnju transformaciju. Duboko u sebi, mnogi Škorpioni žudjeli su za ponovnim rođenjem – da se oslobode težine prošlosti i izađu obnovljeni. U svibnju/maju je tu trenutak feniksa. Kozmos je orkestrirao savršeno okruženje za vas da otpustite staru prtljagu i osjećate se istinski preporođeno i optimistično gledajući život.

Na konkretnijoj razini, osobni život začinjen je pozitivnim promjenama. Obiteljski odnosi bi se mogli poboljšati – možda se sukob s rođakom iscijeli ili se pomirite s nekim nakon dugog otuđenja, baš kao što ste se potiho nadali da će se jednog dana dogoditi.

Vaš bi se društveni krug također mogao razviti: sada privlačite prijatelje koji vas podržavaju i osnažuju, što je dašak svježeg zraka ako ste se prije nosili s bilo kakvom toksičnošću, piše Spiritualify. Uglavnom, život Škorpiona počinje ići na bolje na svim frontama u ovo vrijeme. To je kao da svemir okreće prekidač s načina preživljavanja na način napredovanja.

Svemir obožava zahvalnog Škorpiona (zadovoljan Škorpion je rijedak dragulj!). Dok ulazite u ovo sretnije poglavlje, znajte da su vaša otpornost i odlučnost bile alkemija koja je pretvorila nade u stvarnost. Nosite svoja nova krila s ponosom – zaslužili ste ih, piše atma.

