PRIVLAČE CRVENE ZASTAVICE – Ova tri znaka Zodijaka su pravi „magnet za budale“

Ljubav bi trebalo da bude sigurna luka. Ali za ova tri znaka Zodijaka, ljubav je više kao vožnja bez kočnica niz strmu stazu -sa partnerom koji ne zna gdje ide, ali vozi brzo i priča o astrologiji na prvom sastanku.

Zvuči poznato? Neki znaci jednostavno ne mogu da odole lošim izborima. Umjesto da se zaljube u stabilnog, emocionalno dostupnog i zrelog partnera – oni padaju na šarmere sa misterioznom prošlošću, neodgovorenim porukama i biografijom koja počinje sa „sam svoj gazda“ i završava u neplaćenim računima.

Upoznajte tri horoskopska znaka koja privlače crvene zastavice i još ih sa osmijehom nazivaju „sudbinom“.

Vaga

Vaga obožava ljubav. Obožava i lijepe profile, skladan glas, miris parfema i savršeno ukomponovane plejliste. Ali dok ona uživa u estetici ljubavi, često zaboravlja da provjeri – da li ta osoba ume da komunicira u razumnom vremenskom roku? Ili da je predstavi prijateljima? Ili da uopšte zna šta hoće?

Vaga ne podnosi samoću i užasava se konflikta. Zato će često ostati sa partnerom koji je ne zaslužuje, samo da ne bi morala da ga napusti. Nije mi poslao/poslala poruku cijeli dan? „Sigurno ima obaveza.“ Ne želi da upoznam njenu sestru? „Možda nije još spreman.“ Vaga zna da su to crvene zastavice. Ali ih vješto farba u pastelno ružičastu.

Strijelac

Strijelci su avanturisti u ljubavi – i to ne znači da vole egzotične lokacije, već emocionalne haose. Ako neko izgleda kao problem, zvuči kao problem i ponaša se kao problem – Strijelac je već zakazao dejt. Što misteriozniji, to bolje. Što nestabilniji, to zanimljivije.

Za Strijelca, ljubav je priča. A šta je zanimljivije od zapleta sa bivšom, nestankom sa društvenih mreža i izjavom „nisam spreman za ozbiljno, ali želim nešto posebno“?

Strijelci se zaljube brzo, upadnu u vrtlog i još to dokumentuju kroz filozofske statuse. A kada sve propadne – samo slegnu ramenima.

Ribe

Ribe ne traže partnera – one traže duhovnu konekciju, karmičku sudbinu i nekoga ko ih „vidi iznutra“. Nažalost, često završe sa osobama koje ih ni spolja ne gledaju. Ako neko djeluje emotivno zatvoreno, izgubljeno ili umjetnički destruktivno – Ribe su već napisale pjesmu o njemu.

One ne vide crvene zastavice – one vide šansu za „iscjeljenje“. Ribe su eksperti za „projektne partnere“, one koje treba voditi kroz život, razumjeti, spasavati. I dok svi viču „bježi!“, Ribe ostaju, vjerujući da će ljubav sve promijeniti. Neće. Ali Ribe će opet probati, piše alo.

