Ne mogu si pomoći: Ovi znakovi uvijek se brane sarkazmom

Sarkazam je za određene horoskopske znakove više od pukog humora – to je način da zadrže kontrolu, očuvaju dostojanstvo i pokažu drugima da nisu tako lako ranjivi. Kad osjete pritisak, umjesto da se povuku ili objašnjavaju, oni biraju kratku, britku rečenicu prepunu ironije. Njihove opaske dolaze brzo, precizno i često s dozom šarma koja ih čini još opasnijima.

U nastavku otkrivamo četiri znaka koja sarkazmom znalački čuvaju svoje granice i uvijek imaju spreman odgovor.

Škorpion

Škorpion ne samo da koristi sarkazam, on ga usavršava do razine umjetnosti. Kada se osjeća napadnuto ili povrijeđeno, neće vikati niti dramatizirati. Umjesto toga, poslat će vam komentar toliko suptilno oštar da ćete se nasmijati, i tek kasnije shvatiti da ste upravo bili “lagano” prozvani. Škorpionov sarkazam nije obično zadirkivanje, to je precizno ciljano emocionalno oružje.

Blizanci

Blizanci imaju dar za riječi i brzo razmišljanje, pa im sarkazam dolazi prirodno kao disanje. Ako ih izazovete ili pokušate kritizirati, vjerojatno ćete završiti kao predmet njihove sljedeće briljantne dosjetke. Kod Blizanaca je sarkazam zabavan, duhovit i često toliko šarmantan da ni ne možete biti ljuti, čak i kad vas pogode ravno u ego.

Vodenjak

Vodenjaci vole intelektualne igre, a sarkazam im je omiljeni alat u toj igri. Kada se osjećaju neshvaćeno, napadnuto ili samo dosadno, odgovorit će s dozom ironičnog humora koji je ponekad toliko suptilan da ga polovica ljudi ni ne shvati odmah. Njihov sarkazam nije uvijek osoban, često je to način da elegantno odmaknu sebe od emocija koje ne žele pokazati.

Jarac

Jarci su ozbiljni kad treba biti ozbiljan, ali kada se brane, sarkazam im je oštriji od britve. Njihov humor je često toliko suh da ga možete zamijeniti za stvarnu ozbiljnost, sve dok ne shvatite da vas je upravo “spustio” na najsofisticiraniji mogući način. Jarčevi koriste sarkazam kao hladnu, promišljenu obranu, ostavljajući dojam da ih ništa ne može uzdrmati, čak ni vlastiti bijes, piše index.

Facebook komentari