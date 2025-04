Nakon što pročitate, nemojte zloupotrijebiti :-) Tajne vaših najbližih (po Zodijaku)

Astrolozi vjeruju da horoskopski znakovi supruga, žene i djece jako utječu na odnose u obitelji. Ako dobro proučite osobine znakova dragih osoba, bolje ćete ih upoznati, razumjeti i oprostiti im poneku manu ili hir. Nakon što pročitate ove “skrivene” osobine – nemojte to zloupotrijebiti 🙂

Ovo je samo općenito objašnjenje pomoću kojeg ćete bolje razumjeti ponašanje osoba iz vaše okoline. Bilo bi pretjerano pokazati ovaj tekst, primjerice, svojem partneru Ovnu i reći: “Vidiš, ja ti stalno tvrdim da život s tobom nije jednostavan, a sad to piše i ovdje!”

Naime nitko nije jednoznačan, u svakome se kriju i osobine drugih znakova, a na karakter djeluju i ljudi s kojima se živi. Prvo pročitajte kakav je znak vašeg partnera ili vaše djece, a zatim to usporedite i s osobinama njihovog podznaka. Među tim različitim informacijama sigurno ćete naći i neku koja vam može pomoći da razumijete zašto se “on” ili “ona” ponekad ponašaju tako kako se ponašaju.

Nakon toga, negdje u osami, pročitajte što ovdje piše i za vaš znak, pa ćete možda shvatiti zašto vas okolina ponekad ne razumije. Na kraju, kad sve to povežete, priznajte sami sebi da ste za odnose u obitelji donekle i sami odgovorni. Jer partnera ste sami izabrali sa svim njegovim osobinama…

Vaš je partner/dijete OVAN

Vaš izbor je pravilan, ali zajednički život nije baš jednostavan. Sigurno ste već shvatili da ponekad morate biti oprezni kako biste izbjegli beskorisne svađe. Ovaj je znak pod utjecajem Marsa i zato ne uspijeva “ugasiti” u sebi želju za svađom, pa makar to bilo i s osobom koju voli.

Ovan reagira brzo i naglo, razljuti se ako čak i izdaleka posumnjate u ispravnost njegovih stavova i uvjerenja. To ne znači da sve njegove stavove treba prihvatiti, već ga treba uvjeravati u suprotno. Ali to treba raditi oprezno, s puno obzira i diplomacije. Partner Ovan dat će vam, barem na riječima, punu slobodu. Ali budete li to shvatili ozbiljno, među vama može doći do ozbiljnih nesuglasica. Tajna skladnog odnosa s Ovnom je sljedeća: ne pokušavajte mu išta nametnuti.

No sve to ipak nije tako strašno, jer ljudi rođeni u znaku Ovna vole uživati u lijepim stranama života i nisu zlopamtila. Ako s njima postupate na pravi način, postići ćete sve što želite. Najvažnije je da ga ne pokušavate izmijeniti i uvjeravati da nije u pravu.

Djeci rođenoj u znaku Ovna bit će najteže u pubertetu, pogotovo oko 13. godine, jer ranije sazrijevaju. Iznenadit ćete se kad odjednom shvatite da je vaše dijete odraslo. Ako ste i vi rođeni u znaku Ovna, mogli biste imati žestoke sukobe. No zbog iskustva morate znati da je bolje ponekad popustiti, pa će se u obitelj opet vratiti harmonija. Djecu rođenu u ovom znaku morate odmalena učiti na red i točnost, jer im to nije jača strana karaktera.

Vaš je partner/dijete BIK

Iako je Bik jako pozitivan znak, ljudi rođeni u ovom znaku teško se prilagođavaju zajedničkom životu. O njihovim se odlukama ne raspravlja, a ako ih pokušate izmijeniti, postići ćete suprotan efekt. Osobe rođene u znaku Bika su mirne i nisu nervozne. Vole obitelj i privržene su joj. Ne vole promjene bilo koje vrste. Prije nego što uplove u mirne bračne vode, Bikovi su skloni avanturama i jakim strastima, jer njihovim znakom vlada strasna Venera.

Kada se naljute, zašute i vrlo će se teško “otopiti”. Gotovo nikada Bik neće napraviti prvi korak – ako ste njegov partner, vi ćete se morati potruditi da se pomirite. Morate znati da su oni ljubomorni i zato Biku nikada nemojte dati povod da posumnja u vas – ako ga ne želite vidjeti razjarenog! U tom slučaju sklanjajte mu se s puta! Ako ga želite u nešto uvjeriti, poslužite se lukavstvom i igrajte na kartu sentimentalnosti. U tom slučaju Bik nije u stanju reći “ne”.

Ako je vaše dijete rođeno u znaku Bika, sigurno ste se već uvjerili da je to osoba koja se voli suprostavljati i kritizirati. Iako neki misle da to djeca rade kako bi vas živcirala, ne smijete dopustite da vas takvo dijete izbaci iz takta. Sačuvajte mir koji će vam omogućiti da vladate situacijom. Mladi Bik će vas slušati ako osjeti da ste sigurni u sebe.

Dijete će lakše prihvatiti vaše savjete ako govorite mirno, a pogotovo ako pokušate shvatiti razloge njegova ponašanja. Iako je to ponekad teško, naviknite se da s djetetom razgovarate o svemu, pa ćete izbjeći nesporazume i sukobe. Kod Bika, iskren razgovor može riješiti probleme, a suprostavljanjem nećete postići ništa.

Vaš je partner/dijete BLIZANAC

Nije vam lako ako vaš partner ima uobičajeni komplicirani karakter i proturječno ponašanje Blizanca. Na sreću, ovaj znak je i pod utjecajem Merkura, što znači da je osoba rođena kao Blizanac bistra, šarmantna i inteligentna. Ipak, nije uvijek lako prilagoditi se Blizancu, jer im strpljenje nije jača strana.

Obično će partner rješavati sve dosadne svakodnevne poslove jer je Blizanac najčešće “zaljubljen” u svoj posao. Ali posao za njega ne predstavlja samo način zarađivanja za život, već područje na kojem iskazuje dio svoje mnogostruke ličnosti. A ako je vaš partner pravi Blizanac, u poslu će doseći vrhunac.

Probleme s posla rijetko prenosi na porodicu, ali ipak se potrudite podijeliti s njim radosti i brige koje taj posao nosi. Budite uvijek spremni odgovoriti na neko njegovo iznenadno i naizgled nelogično pitanje. On će na takav način pokušati provjeriti vašu iskrenost!

Djeca rođena u znaku Blizanca su vesela i duhovita. Nemirna jesu, ali nisu neposlušna. Takvo dijete može u isto vrijeme biti otvoreno i iskreno, ali i povučeno. Ako ponekad primijetite skrivene suze u dječjem oku, nećete saznati njihov uzrok! S djetetom Blizancem treba postupati nježno i naizgled nezainteresirano. Pratite što radi, ali tako da on to ne primijeti. Obično trenuci krize i nervoze kod takve djece brzo prolaze i ona uskoro ponovo postaju vesela, šarmantna i zabavna.

Vaš je partner/dijete RAK

Vjerojatno iz iskustva znate da s partnerom Rakom treba postupati oprezno. Iako oni vole obitelj i privrženi su joj, samo jedna neoprezno izgovorena riječ može napraviti kaos! Rak je do te mjere osjetljiv da je dovoljna sitnica da mu zagorča život. Nad ovim znakom vlada Mjesec, koji pojačava njegovu razdražljivost i senzibilnost.

Rak je dušom i tijelom vezan za obitelj, čuva je i brine se o njoj, pa mu zbog toga s vremena na vrijeme treba oprostiti nervozu i pretjeranu brigu zbog nevažnih stvari. Sumnjičav je i ljubomoran. Samo nagovještaj nevjere može ga odvojiti od vas zauvijek.

Dijete rođeno u znaku Raka učinit će sve da zadobije ljubav i pozornost roditelja, ali se u pubertetu mijenja, postaje svjesno svojih mogućnosti i svoje ličnosti i ničim ga više ne možete odvratiti od njegovih odluka. Čak i ako vi pripadate vodenom znaku, morate se naoružati strpljenjem i pokušati na obazriv način usmjeriti dijete u željenom pravcu.

Voli pohvale i priznanja, pa mu se i na taj način možete približiti – naravno, ako ih je zaista i zaslužio. Sva sreća, ovakvo razdoblje kod Raka ne traje dugo, i ubrzo se dijete ponovno približava roditeljima.

Ako je vaš partner/dijete LAV

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jaku ličnost i njihov autoritet je nedodirljiv, oni su pravi “vladari”. Lav želi sve znati, biti upućen u svaku sitnicu i u svemu sudjelovati. Ova sigurnost potiče od Sunca koje ga štiti, i zato ponašanje Lava ne treba shvatiti kao želju da se nametne, već njegovu prirodnu potrebu da izrazi sebe.

Ukoliko u tome pretjera, najbolje će biti da ga na to upozorite uz osmijeh. To će biti dovoljno, jer Lavovi zapravo imaju dobro i široko srce. Kao i sve nagle osobe, oni žele posjedovati svog partnera. Možda je najbolje da ga ne razuvjeravate. Ako bude u to vjerovao, i vama će biti lakše u životu!

Ako ste vi i vaše dijete rođeni u znaku Lava, mogli biste imati dosta nesporazuma zbog sukoba sličnih karaktera. No ova djeca i inače nisu previše poslušna. Najteže je spriječiti malog Blizanca da učini ono što je naumio i da se ne miješa u ono što ga se ne tiče.

Najbolje je da u takvim situacijama ne reagirate burno, nemojte s djetetom previše raspravljati – radije shvatite da se bijesom mnogo ne postiže. Možda vaše dijete samo provjerava sebe i svoje sposobnosti. Ukoliko dijete rođeno u ovom znaku ponekad duže vremena izbiva iz kuće, nemojte brinuti.

Lav je uvijek s obje noge na zemlji i zna se snaći u svakoj situaciji. Najbolji je lijek za takvu djecu ljubav i razumijevanje.

Vaš je partner/dijete DJEVICA

Što god vi mislili o svojem partneru, nemojte ga tjerati da previše radi. Osobe koje su rođene u ovom znaku nikako ne mogu shvatiti zašto to drugi čine. Budući da je njegova zvijezda Merkur, ljudi ovog znaka su više okrenuti duhovnim aktivnostima i “troše” se tako što se trude da razmišljanjem dođu do savršenstva.

S Djevicama nije težak život ako shvatite da ih ne treba ničim opterećivati. To je čovjek koji obično voli promatrati i pomalo kritizirati. Ako ga uspijete na pametan način od toga odviknuti, imat ćete mir i harmoniju. Djevice vjeruju bližnjima i daju im slobodu. Ipak, nikada se nemojte potpuno otkriti pred Djevicom, ostavite barem kutak vašeg bića pod velom – tako ćete biti uvijek zanimljivi!

Ako je vaše dijete rođeno u znaku Djevice, i u najranijem djetinjstvu bit će na neki način samosvjesno. Usprkos teškoćama koje će proživljavati tijekom puberteta, neće se mnogo izmijeniti, ali će češće nego obično imati potrebu za samoćom.

Nemojte pokušavati ući u njegov tajni svijet, ali budite spremni da mu pomognete ako to zatraži. Trudite se da uvijek bude sigurno u vašu ljubav i naklonost. Djevojčice u toj dobi obično vole knjige i maštaju o ljubavi, dok njihovi jadi dolaze tek kasnije. Djevicu uglavnom zanimaju odrasle, zrele osobe, a ne njezini vršnjaci.

Trudite se da svom djetetu uvijek budete prijatelj, da ga razumijete, pa makar i bez riječi. Nemojte pokazivati nervozu, čak i kad je jedva skrivate.

Ako je vaš partner/dijete VAGA

Održavat će dobre odnose sa svima, bit će sposoban prevladati i najteže trenutke uz osmijeh i obazrivo. Vaga, kojom vlada Venera, voli sve što je lijepo, harmonično, uravnoteženo i iz dna duše mrzi vulgarnost bilo koje vrste. Zbog toga vodite računa kada govorite, nemojte dopustiti da vam izleti neka ružna riječ.

Vage ne podnosi nepravdu ni u kakvom obliku. Budite uvijek otvoreni u odnosu sa svojim partnerom rođenim u tom znaku kako ne biste doživjeli da na vama dokazuje svoj osjećaj pravednosti.

Iako djeluje kao da nije zainteresirana za ono što se događa oko nje, Vaga se samo vješto prikriva. Nemojte se iznenaditi ako se vaš partner, miran kao janje, odjednom pretvori u razjarenu zvijer ukoliko je nešto izazove. Također, Vage su ljubomorne, iako to vješto skrivaju.

Kada vaše dijete rođeno u znaku Vage uđe u pubertet, morate imati beskrajno strpljenje. Iako je dotad bilo mirno i ljubazno, dijete odjednom može postati čangrizavo, kritizirati sve oko sebe i stalno gunđati. Ako se to dogodi, trebate ga pažljivo usmjeravati, koristeći istovremeno ljubav i strogost.

Ako je vaš partner/dijete ŠKORPION

Nikad nemojte javno posumnjati u njegove sposobnosti, bilo da su stvarne ili zamišljene. Pred strancima nemojte kritizirati svojeg partnera Škorpiona, ni ozbiljno ni u šali! Jer iza njegove prividne nezainteresiranosti i naizgled ravnodušnog stava prema svemu što se događa u obitelji, krije se snažan temperament i osjećajna, ponosita priroda.

No vi sve to morate otkriti i njegovati, pa ćete živjeti u potpunoj harmoniji s divnom ali opasnom i pomalo teškom osobom, koja zna itekako dobro osvojiti srce i dušu onoga za koga smatra da je vrijedan njene dragocjene pažnje. Ove karakterne osobine Škorpion duguje Plutonu, koji mu je podario bogatu ali kompliciranu ličnost.

Kad dijete rođeno u znaku Škorpiona dođe u pubertet, uopće ga neće zanimati što vi o nečemu mislite ili kako postupate. Ako ga i natjerate na nešto, to će biti uz toliko napora da će vam prisjesti. No to su jako senzibilne osobe, pa treba igrati na tu kartu. Pokušajte se suzdržati, ne gubite živce i hladnokrvnost ni u najtežim sukobima.

Uvijek pokušavajte otvoreno razgovarati. Koliko god dijete u početku odbijalo takav način, na kraju će se otvoriti pred iskrenom navalom vaše pažnje i ljubavi. Sjetite se svoje mladosti i onoga što ste voljeli kod svojih roditelja, a što niste, pa se na taj način još više približite djetetu.

Ako je vaš partner/dijete STRIJELAC

Znalci kažu da imate sreću, jer ćete provesti život uz osobu koja je uvijek dobro raspoložena, a uz to se uvijek i u svemu snalazi i prilagođava. Strijelci vole pomagati i drugima pružati zadovoljstvo, ali nemojte to zlorabiti jer ćete u tom slučaju loše proći! Iako je Strijelac obično ljubazan i plemenit, ako ga uvrijedite, makar i u šali, može reagirati grubo, čak i brutalno.

Strijelci imaju jako razvijen ukus i važno im je kako voljena osoba izgleda i kako se odijeva. Nemojte ga odgovarati od njegovih hobija. On voli i kazalište, i koncerte, i izložbe i sve druge kulturne manifestacije.

Strijelac može biti nevjeran, ali najčešće samo u mašti. On je veliki sanjar, ali se voli hvaliti svojim uspjesima. Ukoliko i dođe do nekog “izleta” izvan vaše veze, budite mirni i nemojte reagirati – to će ga brzo proći.

Dijete rođeno u znaku Strijelca ne pravi velike probleme čak ni kada stigne do puberteta. Obično ima manju krizu između 12 i 13 godina, ali to može biti tek povremena nervoza i želja za većom samostalnošću.

Ovo dijete je puno ideala koje ne treba rušiti. Čak i ako priča stvari koje nemaju veze s istinom, ono ne laže! To je samo način na koji ih vidi. Ni slučajno nemojte odati tajnu koje vam je povjerio, nikada vam to ne bi oprostilo. Ako ste slučajno i vi rođeni u istom znaku, tim bolje, razumjet ćete svoje dijete savršeno, jer ovaj znak cijelog života sačuva nešto djetinje u sebi.

Ako je vaš partner/dijete JARAC

Znajte da postoji jedna tema u koju ne smijete dirnuti ni slučajno, a to je njegov ugled. Nikome, pa ni vama, neće dopustiti da posumnjate u njegovo poštenje i lojalnost. Vrlo je ambiciozan i sposoban vlastitim snagama dosegnuti vrhunac u svemu čega se prihvati.

Jarac je vrlo vrijedan i radišan. Zato nemojte ni pokušavati ponuditi mu pomoć utjecajnih prijatelja, jer će u tome vidjeti vaše nepovjerenje i sumnju u njegove sposobnosti. Budite sigurni da će postići ono što želi, jer je njegov zaštitnik Saturn. Zato ne kritizirajte njegovu tvrdoglavost i upornost -to su, u stvari, njegove najbolje osobine. Iako imate najbolje namjere, on vas zbog toga može optužiti za nerazumijevanje. Pokušajte uvijek biti na njegovoj strani, čak i kad vam se čini pogrešna. Jarac će sve pružiti voljenom biću i obitelji, ali ipak budite oprezni s novcem.

Dijete rođeno u znaku Jarca je ozbiljno i odgovorno od prvog dana života. Ne pravi velike probleme, a kada dođe u pubertet, njegova okolina neće primijetiti nikakve promjene. Ono voli red i poslušno je, pa zbog toga poštuje roditelje i starije.

Međutim, Jarci ne vole da se s njima postupa kao s djecom, čak i kada to jesu. Vole imati obveze i dobro je da im to omogućite. Većinu problema ova djeca rješavaju sama i vrlo rano počinju se zatvarati u svoju sobu, gdje traže mir i samoću. Morate imati razumijevanja prema ovim željama, jer proizlaze iz dubine duše.

Ako je vaš partner/dijete VODENJAK

Teško ćete se uz njega odmoriti, jer je stalno u pokretu, dinamičan je i voli promjene. Nemojte kritizirati njegovo suprostavljanje društvu jer ga je planet Uran, koji vlada Vodenjakom, učinio buntovnikom. Vodenjak brani svoj stav i svoju slobodu, buni se protiv pravila koje društvo nameće, a on ne podnosi. Znajte da se može okrenuti i protiv vas ako pomisli da ga gušite ili sprječavate u ostvarivanju ideja.

Brak za Vodenjaka predstavlja vrhunac pokazivanja osjećaja. Budite zadovoljni ako ste se uspjeli vezati za takvu osobu. Ne morate se uvijek složiti sa svim njegovim idejama, ali možete uvijek biti “neutralni”, pa ćete izbjeći sukobe. Ako ipak dođe do nesporazuma i svađe, znajte da kod Vodenjaka to traje dugo. Zato je najbolje da popustite, a kad prođe prvi bijes, osobe ovog znaka su spremne priznati grešku i od vas zatražiti savjet.

Inače veselo i živahno, dijete rođeno u znaku Vodenjaka može postati zamišljeno i tužno u pubertetu. Kao da ga ništa ne zanima. Morate se mnogo truditi da ga izvučete iz apatije.

Poneseni iznenadnom velikodušnošću, mali Vodenjaci mogu sve svoje stvari i knjige pokloniti prijateljima! Često traže novac za razne nepotrebne stvari. Protiv toga se možete boriti samo na jedan način – odredite djetetu džeparac i nemojte mu davati ni lipu preko toga. Tako će se naučiti cijeniti ono što dobije.

Ako je vaš partner/dijete RIBA

Rođeni pod utjecajem Neptuna, ljudi ovoga znaka su ponekad previše osjetljivi. Zbog ove osobine, u odnosima s Ribama je potrebno mnogo pažnje i razumijevanja. Njezina je duša ranjiva, a kritike je jako uznemire, čak i kada su dobronamjerne.

Ribe su bojažljive i nesigurne, iako često ne djeluju tako. Iskrene su, ali se jako naljute ako neko posumnja u njih. Intuicija im je razvijena i plemeniti su, pomažu svima koji to od njih zatraže.

Da biste izbjegli bijes Ribe i nesporazume s njom, pokušajte joj vratiti samopouzdanje svojim ponašanjem. To ćete postići najlakše ako ističete sve njezine uspjehe i zasluge. Izbjegavajte glasne svađe, povišen glas i teške riječi – Ribe to ne podnose. Kao nagradu ćete dobiti nježnu i privrženu ljubav punu mašte i iznenađenja, te razumijevanje i ispunjenje vaših najskrivenijih želja.

Dijete rođeno u znaku Ribe sačuvat će svoj nježan i blag karakter čitavog života. U kritičnim godinama će možda više bježati u svijet mašte, čitati knjige i udaljiti se od obitelji i prijatelja. Nemojte brinuti zbog toga, već mu stvorite toplu atmosferu punu ljubavi i pažnje. Svojom intuicijom i senzibilnošću ono će shvatiti da nešto nije u redu i pokušat će to ispraviti. Ribe su previše kritične prema sebi i sklone su se podcjenjivati. Ukoliko s njima postupate pažljivo i strpljivo, prebrodit će krizu i postat će vam vjeran partner, piše altertv.org.

Facebook komentari