Mars u Lavu nosi blistavu energiju nekolicini znakova, a jednom izazove i buru osjećaja!

Mars u Lavu nam označava apsolutnu moć i najjače označeno samopoštovanje. 18.4. Mars je ušao u Lava i trajat će njegov prolazak kroz ovaj znak sve do 18. i 6. kada ulazi u Djevicu.

Ono što imamo u njegovom početnom periodu, a da je izazovno jest prihvatiti da će situacija djelovati kao da pokušavamo ući u centar tornada, što će predstaviti izvanredan napor, ali kada uspijemo ući u jezgru, gdje je sigurno, onda ćemo gledati kako sve pada i urušava se, ali ćemo imati i izvjesnu moć kontrole nad istim tornadom.

Opozicija Plutona s Marsom, može unositi određenu konfuziju, na duže staze i opasnost od neke vrste napada, nasilništva i agresije. Ovo sve može trajati dok se energije ne usklade. Period do koga bi se trebale uskladiti energije je kraj svibnja/maja mjeseca.

Cilj usklađenja ovih energija je izbalansirana proporcija muške i ženske kozmičke energije koja dolazi kao ključ za uspostavu balansa između Plutona i Neptuna. Zbog izlaska retrogradnih planeta u svoj direktni ritam, nudi nam se vrlo specifična moć kroz djelovanje našeg Ja. Za to je jako bitno da pohvatamo konce i shvatimo gdje se nalazi naš integritet, gdje se nalazimo osobno i gdje se nalazi naša duša.

Nakon što uspostavimo kontrolu nad sobom, doći će do potrebe u nama da se borimo za pravdu i za ono što sljeduje da se otkrije. Intenzitet ove vibracije bit će osnažen do 1.6. Razlog tome je jak utjecaj trigona Marsa s Neptunom, Merkurom, Saturnom i Venerom.

Nakon toga ostaje samo trigon Venera Mars pa čak i ulaskom Marsa u Djevicu. To nam govori o usklađivanju i uzemljenju muških i ženskih energija. Većini znakova, naročito elementima vatre i zemlje ovo znači da muško-ženski odnosi bi mogli doživjeti jedan tromjesečni period skladnosti točnije ostat će na onoj razini našeg odnosa. Moguća je turbulencija ovakvih odnosa koja bi mogla trajati do 5.5., a poslije dolazi do trajnog usklađenja. Ovo znači da ćemo uspjeti održati neke međuljudske odnose i poslove trajno nakon tog perioda, ako uspiju proći kroz ovu turbulenciju.

Ovo je period kada se naš entuzijazam pokreće zajedno s Marsom koji ide svom punom snagom kroz Lava gdje mi svi prepoznajemo i verificiramo upravo našu potrebu za samopoštovanjem, naš osobni integritet i našu osobnu moć, a to su temelji naše ličnosti koji su bitni za zdrave odnose i ciljeve, a u narodnom periodu smo mi ti koji ih uzimamo pod vlastitu kontrolu pa ovaj period posjeduje i izazov.

Iz razloga pojave trigon Marsa, Merkura i Saturna, ostajemo upućeni da u periodu koji slijedi ćemo morati čak i raspetljati mreže laži koje kroz neke situacije su trebale biti namjenjene, da nas stave na neko drugo mjesto ili da nas predstave kao osobu koja nije dobrodošla. Upućuje nas se da budemo mirni jer sve vrste manipulacija mogle bi se obiti o glavu onima koji su pokušavali da da nas prevare ili da nam sakriju istinu.

Stabilizacija energija u konačnom smislu trajat će od 20.5. a njen početak je 25.4. Početni period Marsa u Lavu koji formira sekstil s Uranom govori o tome da upravo ovaj Mars će služiti da nas izvede do naše progresivnosti, do faza koja će nam omogućiti da nešto ostvarimo. To trebamo uraditi gledajući direktno u određeni budući period usmjereni da izvršimo revoluciju kako i nama značajnu, tako i društvu značajnu.

Potrebno je biti oprezan i ne dopustiti da ta naša sklonost revoluciji nas odvede u smjeru koji će nas idejno raspliniti i staviti veći fokus na ono što je značajnije sistemu, poslodavcu i drugim ljudima, a ne nama.

Kvadrat s Uranom nastaje početkom ulaska Marsa u Djevicu, to je 18.6. Do tada već bi bilo dobro da završimo sve planove u našem djelovanju koji služe za autentičnu, altruističnu formu našeg ponašanja u ovom sada vremenu.

Postoji i diskonjunkcija Plutona sa Saturnom i s Venerom Marsa i to je upravo u periodu izlaska iz Lava i ulaska u Djevicu, do 15.6., imamo mogućnosti da uskladimo sve naše energije i odnose u okolini. Ono značajno jest da svi odnosi koji nakon 24.5. ostanu, to su upravo odnosi koji će u dužem periodu trajati i biti dosta izdržljivi da nam daju jako dobar oslonac i omoguće da kroz te odnose izgradimo nešto dosta značajnije.

Već krajem ovog perioda, postoji jedna forma sekstila s Jupiterom koji će poprilično biti snažan. Počinje krajem mjeseca svibnja/maja i završava sredinom šestog mjeseca i upravo ovaj aspekt nudi nam snagu i mogućnost da interpretiramo pravdu i optimizam koji dolazi s njom u našem životu i da je pokažemo svima koji su zainteresirani da s nama grade bolju i uspješniju budućnost. Tako da ovaj Mars ima jako pozitivne opcije.

Pogotovo moment usklađivanja muške sa ženskom energijom koji će biti u porastu tijekom čitavog svibnja/maja mjeseca i daje mogućnost uspostave vrlo pozitivnih kako međuljudskih odnosa, tako i poslovnih odnosa kroz poštovanje, ljubav, ponos i druge pozitivne osobnosti za koje smo u današnjem periodu mislili da su narušene i da su nestale, a zapravo je samo vrijeme da shvatimo da su bile skrivene. Znate, prave vrijednosti su uvijek dalje od onih koji su iskvareni.

Nego, ovdje su znakovi koji će u ovom periodu biti blagoslovljeni upravo tom energijom Marsa koji je u Lavu. Naravno prvi je Lav, iako će ova energija biti prilično intenzivna za ovaj znak, osjećat će se na svom mjestu, imat će pregršt energije i vjerojatno vrlo snažan i intenzivan šarm. Muškarci s Marsom u Lavu kao i muškarci s Merkurom i Suncem u Lavu bi u ovom periodu isto tako mogli uživati u posebnom šarmu koju bi imali i koju bi žene naravno primjećivale.

Muškarci koji imaju ovakve dominantne aspekte, (Mars, Merkur i Sunce u Lavu) u ovom periodu mogli bi upoznati vrlo interesantnu osobu koja bi ih mogla privući i s kojom bi mogli formirati dugotrajnu vezu ili vrlo ekskluzivnu i strastvenu relaciju.

Samim time ovo omogućava pokretanje novih poslova, novih biznis ideja i novih situacija koje mogu biti korisne da se razvije nešto posebno. Neki od minerala koji mogu pomoći su, recimo, topaz, zatim najčešće bih preporučila ovdje sunčev kamen i, naravno, vatreni ahat, jer ovi minerali mogu dati jak potencijal Lavovima da postignu upravo ove ciljeve koje osjetite da su im bitni.

Time što bih isto zamolila, dragi moji Lavovi i Lavice da se savjetujete jer bi radi ulaganja energije moglo doći do gubitka fokusa.

Drugi znak koji bi uživao definitivno u ovako jednoj energiji bi trebao biti Strijelac. Strijelac upravo i slatko završava ovu kompletnu priču, jer na kraju ona će završiti s Venerom koja će, bez obzira na to što je ušla u Djevicu, formirati sekstil sa Jupiterom, matičnim planetom Strijelca. Tako da, Strijelac u ovom periodu ima pregršt lijepe energije koja će jačati njegov optimizam i želju za avanturom, ali dati mu sretan kraj neke priče na kojoj se mnogo emocionalno i materijalno uložio.

Ovo je period koji će definitivno obilovat takvim nekim opcijama, time da u samom početku svog djelovanja, nekada do 15.5. bi se mogla izazvati poprilično jača bura osjećaja kod Strijelaca. Razlog tome je strpljenje i pobjeda svog impulsa koji je vezan za laži i manipulacije onih koji su se pretvarali da su bliski ovom znaku.

Strijelac bi prošao kroz ovaj proces što bi mu iscrpjelo energiju, ali na kraju ipak donijelo zadovoljstvo za to što bi uspio riješiti ove situacije u nekom znaku pravde. No, svakako ono što je nezgodno u ovoj situaciji je period gdje će u početku prvo kvadrirati s određenim planetima Mars, a zatim će se formirati opozicija s Plutonom. Ovo bi moglo u početnom periodu Strijelcu donijeti malo melankolije i tuge, ali 15.5., situacija preuzima dosta veselije i ljepše tonove upravo za prirodu Strijelca i upotpunjuje se upravo to s idejom aspekata da baš Strijelac postaje katalizator za neke promjene.

Dolazi naravno i do pojave novih međuljudskih odnosa za znak Strijelca koji bi bili izvor inspiracije i mogućnosti da upozna nove ljude koji će mu uliti dosta nove energije i sreće i zadovoljstva. Strijelac bi mogao započeti i nove poslove bi donijeli dodatan njemu popularitet. Ono isto tako što je značajno za Strijelca da je potrebna kreativnost koja bi mu pomogla da ovaj period bude još uspješniji. Mineral poput čaroita je prilično dobra vrsta izbora za Strijelca, ali jedan kaktus ametist da imaju svojoj oblazini bi bila dobra ideja, čisto da se upotpuni pozitivnim idejama.

Jedino izgleda da se ovaj malo turbulentni period na početku s melankolijom bi mogao biti izazovan. Naravno, Strijelci, ali i svi ostali znakovi, tuga je definitivno zdravo osjećaj. Nemojte govoriti da postoji negativni i pozitivni osjećaj. Tu su sve osjećaji i oni su svi sasvim u redu da osjećamo. Samo neke od njih je malo teže procesirati, a neke od njih su oni koji malo lakše procesiramo.

Ja sam svakako otvorena da razgovaramo o tim nekim temama koje nisu shvatljive drugim ljudima.

Treći znak koji bi mogao imati pozitivnu povratnu kozmičku energiju iz ovih kretanja Marsa su Blizanci. Blizanci definitivno imaju posebnu vrstu fiksacije na energiju Venere koja se nalazi u Lavu kroz Neptun koji je u trigonu s ovom Venerom i vjerojatno će kao takav ostati naredna 2 mjeseca. Ovaj aspekt nudi mogućnost da u sebi svi Blizanci probude vlastitu istinu za koju neće imati cenzure i predstavit će je javnosti. Kroz tu istinu dolazi do usklađenja i muške i ženske energije u ovom znaku i daje mogućnost da mu se ostvare stvari koji su značajne za njegov prosperitet i razvoj.

Na samom kraju ova jaka energija koja će voditi Blizanca u pozitivnom smjeru daje isto Blizancu izražen šarm kroz koji će animirajuće utjecati na ljude u svojoj okolini i izvući nekoliko tih ljudi kao oslonac ovom znaku. Tako da je moguće za Blizance u ovom periodu da stvore nova dosljedna prijateljstva koja će biti korisna a ovaj znak, ali i istovremeno i poslovne odnose koji u budućnosti.

Sekstil Urana bi mogao dati Blizancima mogućnost da pokrenu val različitih promjena u svojoj okolini i održi nešto pozitivno za sve.

Njegova dinamičnost definitivno će biti interesantna svima u ovom periodu. Pa tako, epidot unakit je vrlo dobar mineral za Blizanca. Pomoći će da bolje zna manifestirati i izraziti svoje ideje. Može postojati problem s materijalizacijom onih ideja koje žele istaknuti. Razlog tome je opozicija s Plutonom, ali to je poslije druga tematika.

Posljednji znak na koji će ovaj period poprilično izazovno utjecati, jest Vodenjak. Doslovno, ovakav Mars je u opoziciji od Vodenjaka i pritom u Lavu se nalazi u prilično dobroj poziciji, što znači da ne možemo gledati na ovakvu jednu situaciju za sve Vodenjake kao negativnu, već izazovnu. Kao što sam napomenula, integritet i samopoštovanje bi moglo biti pod jakim izazovom kod Vodenjaka.

Mogli bi se nalaziti u situacijama gdje će biti izazvani da pokažu da ipak sebe više poštuju i da štite zaštitne strane sebe. Okolini ovakvo ponašanje Vodenjaka na početku bi moglo biti nejasno i iritantno, ali bi zbog stava Vodenjaka dobile bi neku vrstu herojskog statusa kod ljudi koji zaiste vrijede. Balansiranje upravo ovih energija u budućem periodu zbog forme ovog trigona neće biti baš tako jednostavno. Tako da Vodenjaci bi mogli upijati upravo ovu energiju kao jednu vrstu težeg motiva, teških u emocionalnom kontekstu. Mogli bi dakle biti vrlo ozbiljno opterećeni nekim negativnim emocijama kako ih već oni nazivaju, ali u stvari to su samo emocije koje su kompliciranije.

Sekstil s Uranom gdje Mars ipak postavlja pozitivan odnos prema domicilnoj planeti Vodenjaka. Uran bi mogao utjecati kroz Mars na generalno većinu Vodenjaka tako što bi im dao do znanja da je trenutna situacija u kojoj Mars utječe i na njihov integritet i na sve ono što treba, ali ne treba možda po njihovom mišljenju na takav način, je nešto što im omogućava da iznesu neku nužnu promjenu za sebe i za društvo.

U ovom periodu jako je bitno za Vodenjake da svoje vrijeme izdvoje na odmor i na relaksaciju. Ako toga ne bude bilo, mnogo toga neće moći uspjeti. Pritisci će postati veliki i mogli bi potoniti pod stresom. Neki od minerala koji mogu pomoći Vodenjaku u ovom periodu su karneol ili rodonit.

