Financijski horoskop od 28.4. do 4.5.: Blizance čekaju primamljive ponude, a Vage – problemi na poslu!

Ovan

Na prijelazu iz travnja/aprila u svibanj/maj Ovna bi mogla posjetiti nova inspiracija.

U dobrom raspoloženju bit ćete produktivniji i imati želju za djelovanjem.

Općenito, ovih sedam dana bit će korisno vrijeme za Ovnove, posebno za one koji fizički rade ili su stalno za volanom, na cesti.

Ovo je vrijeme kada biste trebali pažljivo pratiti svoje zdravlje i ne oslanjati se na slučajnost.

Novac voli oprezne Ovnove.

Bik

Vrijeme je za akciju, sada ne možete sjediti i čekati da se vrijeme popravi.

Astrolozi toplo preporučuju ljudima ovog znaka da se oslobode zavisti, jer ona prije svega ubija sreću.

Oko vas će biti ljudi koji imaju malo više sreće, ali ne trebate se fokusirati na njih, već na sebe.

Ovo će biti najbolje rješenje.

Novac će za Bika postati način da se dobro odmori: možete ga potrošiti na zanimljivo putovanje ili otići u restoran sa svojom dragom osobom.

Blizanci

Ljudi ovog znaka mogu sigurno trošiti novac na obrazovanje i odjeću.

Također je korisno ulagati u poboljšanje doma, popravke, selidbu i kupnju nekretnine.

Sada je najvažnije ne uzimati kredite i ne zaduživati ​​se.

Nastavlja se nevjerojatno povoljno vrijeme u kojem možete očekivati ​​kreativni napredak, nevjerojatne spoznaje i primanje vrlo primamljivih ponuda.

Ako Blizanci nečim nisu zadovoljni, sada je vrijeme da svoju sudbinu i život promijene do neprepoznatljivosti.

Rak

Novčane transakcije sada će biti vrlo korisne.

Možete se baciti na posao, a i aktivno trošiti akumulirana sredstva na zabavu, potrebe i darove za najdraže.

Astrolozi također snažno savjetuju da slijedite signale svemira i intuiciju, jer se vaš financijski život može dramatično promijeniti.

Rakovi moraju više raditi i manje razmišljati o posljedicama.

Sada je važna ambicija, motivacija, strast.

Lav

Mnogi Lavovi u posljednje vrijeme nisu imali sreće s novcem.

Uporan rad pomoći će im da poprave situaciju u posljednjim danima travnja/aprila i prvim danima svibnja/maja.

Njihova učinkovitost i odgovornost moraju biti uključeni u stvar.

Novac neće doći sam od sebe – treba se boriti za svaki novčić.

Ako vam se ne sviđa vaš trenutni posao, astrolozi savjetuju da pogledate slobodna radna mjesta.

Možda se pojavi nešto zanimljivo.

Možete potrošiti novac na sebe.

Djevica

Djevicama će zvijezde i planeti od 28.4. do 4.5. pružiti priliku za financijski rast.

Moraju češće slušati svoju intuiciju jer im ona može dati zanimljivu ideju.

Bolje je ne dijeliti te ideje s drugima, jer će njihov skepticizam dovesti do gubitka motivacije.

Morate izgovarati ugodne riječi što je češće moguće.

Zakon privlačnosti djelovat će od prvih dana ovog tjedna.

Poslovi koji ne zahtijevaju kolektivni rad postat će profitabilni.

Vaga

Vage će puno brže moći prevladati stres, kojeg će vjerojatno biti jako puno.

Činjenica je da iako su zvijezde sada u dobroj poziciji, mogući su problemi na poslu.

Vrlo je važno da svi koji rade s klijentima ostanu smireni jer će se susresti s vrlo neugodnim osobama.

I ovaj će tjedan i dalje biti povoljno vrijeme za kupovinu i traženje novog posla.

Nemojte se bojati promijeniti nešto u svom životu.

Škorpion

Škorpioni će imati puno sreće.

Moguće će je ćete dobiti nekakav neočekivani novac.

Neki od vas bi mogli doći na vrlo zanimljivu ideju.

Škorpioni će moći započeti novi život.

Novac je bolje trošiti mudro i samo na ono što će uistinu donijeti sreću.

Možete kupiti skupe darove za svoju drugu osobu ili roditelje, potrošiti novac na stjecanje novih znanja.

Strijelac

Krajem travnja/aprila mnogi će Strijelci uspjeti prebroditi loš niz.

Svemir će im pomoći da poboljšaju svoje živote i stupe na put pobjede.

Na prijelazu iz travnja/aprilka u svibanj/maj, vrlo je važno ispravno započeti svoj put prema bogatstvu i uspjehu.

Novac voli kad čovjek ne gubi vrijeme, nego neustrašivo ide naprijed.

Strijelac mora pomno pratiti svoju intuiciju, suzdržati se od samokritičnosti, biti proračunat, ali ne varati.

U protivnom će se pojaviti novi financijski problemi.

Jarac

Za Jarce, stručnjaci savjetuju da se zaštitite od negativnog utjecaja neugodnih ljudi.

Stvar je u tome što se ljudi oko njih sada mogu pretvarati da znaju bolje od njih gdje i kako zaraditi.

Jarci bi trebali raditi ono u čemu su najbolji – biti samodostatni i misliti svojom glavom, oslanjajući se na mudrost i životno iskustvo.

Glavna stvar sada je ne činiti djela koja bi mogla ukaljati vaš ugled.

Autoritet u poslu vrlo je važan za financijski rast.

Vodenjak

Vodenjaci će moći prevladati sve prepreke na putu do bogatstva – imaju dovoljno energije, snage i samopouzdanja.

Sada je vaše vrijeme.

Sada se definitivno isplati manje komunicirati s ljudima koji nisu postigli ništa značajno: od njih se neće imati što naučiti.

Od 28.4. do 4.5. za predstavnike ovog znaka ključna je želja za stjecanjem novih vještina jer je Merkur sada u vrlo dobroj poziciji.

Vodenjaci moraju zapamtiti da ne znaju sve.

Ribe

Ovaj bi tjedan mogao biti pomalo stresan za Ribe.

Mogući su neugodni sastanci, razgovori, financijski gubici.

Kako biste se oslobodili stresa i umora, možete se privremeno odmoriti.

To će pomoći ljudima ovog znaka da uvijek ostanu na površini i u dobroj formi.

Vrlo je moguće da će Ribe na svom putu susresti važnu osobu koja će im otkriti istinu i dati im pravi poticaj u pravom smjeru.

Sudbonosna poznanstva znatno će promijeniti financijski život Riba na bolje.

Ne morate se za sve oslanjati na sebe.

Obratite pozornost na svoje navike i riješite se onih koje vas sprječavaju da se obogatite.

Sada morate razmišljati kao bogata osoba da biste to postali u bliskoj budućnosti.

Kraj travnja/aprila i početak svibnja/maja vrlo je povoljno vrijeme koje može dovesti do početka nove faze u životu, ispunjene prilikama i financijskom srećom, piše atma.

