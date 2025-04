Horoskopski znakovi koji žale za propuštenim ljubavnim prilikama

Svi mi imamo onu “što je moglo biti” priču. Neki je prepričavaju uz čašu vina, drugi je brižno skrivaju u ladici sjećanja. No neki horoskopski znakovi posebno su skloni vraćanju filmova i analiziranju svih pogleda koji su mogli postati ljubavi. Oni znaju svaku poruku koju nisu poslali, svaki poziv koji nisu uzvratili i svaki osmijeh koji su iz ko zna kojeg razloga ignorirali, piše index.

Rak

Njegovo srce ima memoriju bolju od bilo kojeg oblaka. Svaku emociju osjeća duboko i dugo, a ljubavne prilike koje su izmakle zauvijek ostaju dio unutarnjeg pejzaža. Rak će često reći: “Možda bi sve bilo drugačije da sam tada rekao što osjećam”. Njegova nježnost i nostalgična priroda tjeraju ga da se pita gdje je danas ta osoba kojoj nije imao hrabrosti prići.

Riba

Romantičarke zodijaka, Ribe svaku potencijalnu ljubav već vide kao film u pet nastavaka. I baš zato, kad se nešto ne dogodi, kad ljubav ostane samo pogled preko puta tramvaja, Ribe to nose kao poeziju tuge. One će satima razmišljati o onome što je moglo postati, preplitati stvarnost s maštom i zapitati se je li možda svemir pogriješio.

Vaga

Vage su šarmantne i često se nađu u situacijama gdje bi se moglo dogoditi nešto više. No dok one važu, analiziraju i procjenjuju je li pravo vrijeme, prava osoba i pravi trenutak, ljubav zna jednostavno proći. I kad se to dogodi, Vaga to ne zaboravlja tako lako. U glavi joj često igraju stari dijalozi, preformulirani i dorađeni, s nadom da će jednog dana ipak imati drugu šansu.

Jarac

Možda ćete se iznenaditi, ali ispod stroge, racionalne fasade Jarca krije se srce koje zna žaliti, i to duboko. Jarci su često toliko fokusirani na ciljeve i planove da ljubavi koja im je bila pod nosom nisu ni svjesni dok ne bude kasno. Tek kad se sve smiri, kad dođe mirna večer i šalica čaja, Jarac će priznati sebi: “Možda sam trebao/la stati i vidjeti, možda je to bila on/a”.

Facebook komentari