Znakovi koji se najlakše uvrijede, a najteže to priznaju

Postoje ljudi koji će vam odmah reći ako ste ih povrijedili. Jasno, direktno i bez okolišanja. A postoje i oni drugi, oni koji će se povući, postati tiši, hladniji ili pasivno distancirani… iako se zaklinju da je sve u redu. Samo nije. Uopće nije.

Neki horoskopski znakovi iznimno su osjetljivi na ton glasa, izbor riječi ili promjenu u ponašanju, no umjesto da o tome otvoreno govore, zatvaraju se i nose uvredu u tišini. Ne zato što ne žele razgovarati, već zato što im je priznati povrijeđenost znak slabosti. A oni to sebi ne dopuštaju. Evo tko su ti znakovi.

Škorpion

Škorpioni su duboko emotivni, ali rijetko to pokazuju onima kojima ne vjeruju u potpunosti. Kad se uvrijede, gotovo nikada neće to izgovoriti naglas. Umjesto toga, prestat će dijeliti informacije, reagirati na poruke s odgodom i promatrati što ćete dalje napraviti. U tišini.

Oni ne zaboravljaju lako. I često preispituju jeste li nešto rekli slučajno ili ste zaista mislili to što ste rekli. Neće vas odmah suočiti, ali će zapamtiti. I kad dođe pravi trenutak, dat će vam do znanja. Diskretno, ali jasno.

Rak

Rakovi su izrazito osjetljivi, i to ne samo na direktne riječi, već i na ton, neverbalne signale i neizgovorene poruke. Problem nastaje kada ih nešto povrijedi, a oni odluče šutjeti jer misle da “ne žele dramiti” ili “da nije pravi trenutak”.

Umjesto da izgovore što ih boli, povuku se, postanu zatvoreni ili čak pretjerano ljubazni – kao da provjeravaju osjećate li vi uopće da nešto nije u redu. Kad im se nešto uvrijeđeno zadrži, znaju to nositi dugo, a naizgled bezazleni događaj postaje početak emotivne distance koju je kasnije teško premostiti.

Djevica

Djevice nisu otvoreno emotivne, ali zato iznimno analiziraju ponašanje drugih. Ako ih uvrijedite, najprije će to pokušati objasniti same sebi. “Možda nije tako mislio”, “vjerojatno sam ja preosjetljiva”, “nema veze”. No unutarnji glas neće šutjeti. I iako će vam i dalje pisati, razgovarati i surađivati, ton će se promijeniti.

Djevica se teško suočava s vlastitom povrijeđenošću jer je vidi kao slabost. No kada se nakupi dovoljno sitnih zamjerki koje su potisnule “zbog mira”, njihova uvrijeđenost može prerasti u tihu hladnoću koja se teško topi, piše index.

