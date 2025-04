Ne pokazuje osjećaje? Možda je jedan od ovih horoskopskih znakova

Jarac

Jarac je majstor ozbiljnog izraza lica. Na van sve pod kontrolom, fokusiran, stabila. Ali iznutra? Srce koje sve prima, pamti, voli i brine. On neće reći “volim te” svaki dan, ali će zapamtiti koju kafu volite i odnijeti vam ju kad ste pod stresom. On je nježan, ali to skriva iza poslovnog maila, prenosi Index.

Škorpion

Škorpion djeluje kao da bi vam čitao misli… i vjerojatno bi, samo da mu je zabavno. Tajanstven i zatvoren, ali kad voli, voli duboko, intenzivno i vjerno. Iako neće odmah pustiti nikoga blizu, ko jednom prođe njegove emocionalne “laserske zamke”, dobit će ljubav na nivou sapunice.

Vodenjak

Na prvi pogled Vodenjak je cool, distanciran i pomalo čudan. Razmišlja o budućnosti, ponekad zaboravi da živi u sadašnjosti. Ali kad vam posveti vrijeme, znate da ste mu važni. On neće pisati ljubavne poruke svaki dan, ali će vam napraviti playlistu koja savršeno opisuje vašu sedmicu. Emocije kod njega idu na frekvenciji koju treba znati uhvatiti.

Djevica

Djevica voli red, tačnost i… kontrolu. Emocije? Uf, to je već teren na kojem nije najugodnije. Ali dajte joj vremena i prostora, i pokazat će vam najnježniju verziju sebe, pažljivu, brižnu, punu malih gesta koje govore više od hiljadu riječi. Djevica neće dramiti, ali će zapamtiti da volite hrskavi rub pizze. I ostaviti vam ga. To je ljubav.

Facebook komentari