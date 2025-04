Konjunkcija Saturna i Rahua – Osnovna obilježja i kontekst 2025. godine

Konjunkcija Saturna i Rahua se tradicionalno smatra jednom od lošijih joga koja se opisuje nekad i “zatrovanom”, jogom koja nosi “kletvu” (posebice sa predačke strane), jogom koja će unijeti puno problema, nestabilnosti i loših energija osobi. Mnogi je se plaše, a zbog konotacija koje se vežu za nju najčešće će se okarakterizirati kao nešto “zlo” što je bolje nemati u svojoj natalnoj karti. Tijekom susreta ove dvije “grahe” u tranzitu se preporučuje pojačan oprez budući da ista donosi neočekivano, transformativno, van norme itd.

Filozofski i tehnički okvir

Kao i svaka kombinacija koja postoji i ova ima svoje bolje i lošije strane; u ̋astro krugovima ̋ postoje razne struje što se tiče mentaliteta prema tumačenju kombinacije i pozicija ̋graha ̋/ ̋planeta ̋. Neki zloćudne ̋grahe ̋ i kombinacije koje one tvore gledaju upravo tako – zloćudnima. I obrnuto vrijedi – dobroćudne planete su dobroćudne i to je to. Neki opet i u pomrčinama, ̋amavasyama ̋ i konjunkcijama Saturna i Marsa te drugih ̋zloćudnika ̋ pronalaze nešto dobro i nastoje ljude ohrabriti i potaknuti da izaberu bolje i pametnije uz dozu opreza prema onom što takve kombinacije i konjunkcije mogu donijeti jer ipak iste uključuju određenu dozu zloćudnosti.

U tom bućkurišu razina i konteksta tumačenja jako je teško profilirati ̋što drži vodu ̋ budući da imamo kombinacije tehnika Jyotisha kao Jyotisha koji ima svoja pravila, strukturu i značajke koje se pridaju ̋grahama ̋, kućama, znakovima, jogama itd., a imamo i komponentu osobe koja tumači tranzit, kombinaciju, kartu. Netko će vidjeti u kombinaciji Marsa i Saturna ̋Yama jogu ̋ koja donosi smrt, a netko će vidjeti priliku za proboje i uspjeh – tko je u pravu?

Pa, oboje, sve su to značajke ove kombinacije koje treba uzeti u obzir jer će biti i boljeg i lošijeg, u određenim razinama i intenzitetima. Ostaje samo procijeniti čega je više ili manje i kako ispromovirati ono bolje, a anulirati ono lošije koliko je to moguće; samo to je posao osobe koja tumači kartu (uz pojašnjenje zašto se nešto događa, pozadinu istog i potreban kontekst radi točnijeg tumačenja).

Osoba (klijent) će s tim napraviti što će napraviti no informacija mora doći do nje uz poštivanje etike Jyotisha i izbjegavanje senzacionalizma u tumačenju koji može zakuhati dodatne i vrlo teške probleme (okolnosti smrti, petljanje u nečiju karmu i izbore u nezdravoj mjeri, širenje panike i straha nauštrb razuma i opcija za izbor itd.) – osobni aspekt nema mjesta u konzultacijama. Jyotish je 8. kuća, a 8. kuća predstavlja intimu, seks, bračni život, skriveno i tajno, psihološku prtljagu kako dobru tako i lošu i sve što ide tim putem stvara određene ̋veze ̋ između osoba koja razmjenjuju energije preko 8. kuće – dakle, pazi se što se radi, s kim se radi i kako se radi uz primjerenu dozu razmjene energije.

Navedeno u zadnje tri rečenice je moja politika i neki se s njom slažu i razumiju, a neki ne slažu, toga sam svjestan; poučen iskustvom na sebi i na drugima u ovom poslu mogu odgovorno tvrditi da to stoji i da su reperkusije u nepoštivanju energija 8. kuće recept za katastrofu. Tko nema problem s reperkusijama nek’ izvoli po svojem.

Opće značajke i metode optimiziranja konjunkcije Saturna i Rahua

Saturn i Rahu konjunkcija nosi svoje bolje i lošije značajke; pogledajmo prvo bazične značajke obje ̋grahe ̋. Saturn predstavlja red, strukturu, disciplinu, odricanje, trud, napor, repetitivnost. Predstavlja i stare ljude, nemoćne, hendikepirane, sluge, a ̋karaka ̋ je i za vrijeme. Govori o našoj ̋karmi ̋ koju moramo odraditi, gdje je moramo odraditi i na koji način; ̋karaka ̋ je i za posao/karijeru budući da je naš posao dobar dio karme koju odrađujemo.

Rahu predstavlja neobičnost, sve ono van norme i ̋tabu ̋; predstavlja strance i strani element općenito, iluzije, obmane i sve fiktivno ili ̋retuširano ̋. Rahu može stvari učiniti većima nego što one jesu kroz iluziju, ̋efekte ̋, specifičnu retoriku itd. Rahu predstavlja internet, društvene mreže, specijalne efekte, nove tehnologije i sve orijentirano ka budućnosti, izumima i novitetima. Rahu govori i o našim iracionalnim strahovima, iluzijama koje sebi serviramo, konfuziji, nestabilnostima, svemu što se dogodi u neobičnim okolnostima i neočekivano.

Konjunkcija ove dvije ̋grahe ̋ u natalnoj karti je svojevrsni ekstrem ekstrema kad su u pitanju značajke Saturna i kuće/znaka u kojima se njih dvojica nađu. S lošije strane, Saturn i Rahu će zasigurno oštetiti ̋osobne značajke ̋ natalne karte; nešto manje ako je Saturn jak (u svojem znaku, egzaltiran, u prijateljskom reonu), a nešto više ako je Saturn slabiji svojom pozicijom (debilitiran, neprijateljski znak itd.).

I to je uvjetno rečeno jer njihova pozicija u lošijem reonu zodijaka no u razvojnoj kući mogu donijeti bolje aspekte kroz vrijeme isto kao što i, primjerice, Venera u znaku prije Saturna i Rahua, u solidnom stanju, može pogurati ovu dvojicu da budu malo bolji (u praksi, brak, partnerica, ženska figura pomogne da osoba prevlada probleme ove konjunkcije). Kombinacija koje bojaju razinu oštećenja je puno i moraju se sagledati ponaosob. Bilo kako bilo, Saturn i Rahu će definitivno donijeti značaju razinu oštećenja na osobne aspekte horoskopa koje zahvate – tu jednostavno nema diskusije, jasno je k’o dan.

Najjednostavnije to možete protumačiti na način da vidite kuću i znak u kojem se nalaze (osobito kuću) i dodate značajkama te kuće komponente “konfuzije”, “iracionalnog straha”, “odlaganja i kašnjenja u razvoju”, “trpljenja i patnje” (s mjerom), “iznenadne i neočekivane situacije kroz koje osoba pati/napreduje u životu”, “dužnosti i obaveze koje unose otpor, konfuziju i strah”.

Ovo je i jedna od kombinacija koja donosi i svojevrsnu “kletvu predaka” koja se u solidnoj mjeri može sanirati na sljedeći način; potrebno je proučiti čime su nam se bavili preci, što su radili, koja im je bila profesija itd. Specifično profesija jer je Saturn profesija, karma koju radimo/moramo odraditi i sve što ide u tom kontekstu. Govori i o našim željama i dobicima, a Rahu predstavlja pretke, osobnu moć, razvoj vještina. Rahu predstavlja djeda s očeve strane i baku s majčine strane pa je zahvalno vidjeti čime su se oni bavili, i onda unijeti tu komponentu u svoje djelovanje i posao.

Tome bih pridodao komponentu u kojoj se kući nalazi ova kombinacija – ako je od prve do šeste dajte prednost baki s majčine strane jer će ova kombinacija od prve do šeste kuće naglasiti karmu preko majke, a ako su Saturn od sedme do dvanaeste kuće onda će očeva linija vući primat pa bih prednost dao djedu s očeve strane.

Primjerice, djed je bio vojnik koji se borio u ratu; mi se želimo baviti zdravstvom/medicinom/fizioterapijom. Ono što bi bilo super s kombinacijom Saturna i Rahua jest periodično raditi terapije i tretmane vojnicima ili čak tražiti i profesiju u vojsci kroz koju ćemo se moći brinuti o njihom zdravlju. Ili baka s majčine strane je bila šivačica i koristile igle u radu; ovaj naš terapeut bi trebao naučiti kako raditi akupunkturu i prakticirati je u sferi svojeg posla.

Djed je bio vlasnik imanja i prodavao je hranu, stoku i sl. Ono što bi mi trebali jest u sklopu profesije koju radimo svoje kolege, suradnike i klijente odvesti na nekakvu večeru ili poslovni ručak i počastiti ih hranom i pićem dok razgovaramo o poslu ili napraviti nekakvu ̋gala poslovnu večer ̋ gdje ćemo ̋nahraniti ̋svoje suradnike i klijente. Djed je hranio kroz svoje imanje druge pa nešto slično moramo i mi odraditi u sklopu svojeg posla. Dajte si kreativnosti na volju – bitne komponente ovog ̋koda ̋ su ̋što su djed/baka radili ̋ ili, ako se prenosilo nekakvo znanje s oca na sina pa tako koju generaciju unazad, vidjeti što je to bilo te naći način kako impregnirati neku ključnu komponentu te profesije/posla u našu profesiju.

Saturn i Rahu govore o tome da ̋ono što su nam radili preci mora biti i dio naše karme/posla ̋. Rahu impregnira tim putem svoje značajke u Saturna i MORA se koristiti u radu/poslu na nekakav način. Opet, banalni primjer – Saturn i Rahu može nekog odvući u domenu društvenih mreža, osobito posla koji značajno uključuje Instagram.

Recimo osoba hoće biti nekakav vid “influencera”, a preci su joj se bavili proizvodnjom hrane – onda bi morala u sklopu svojih objava i materijala koji obrađuje raditi nekakve recenzije hrane, pričati o hrani, promovirati čak restorane, OPG-ove i sl. Time bi faktor ̋predačke linije ̋, posla i interakcije Saturna (posao) i Rahua (društvene mreže) bio zadovoljen i osoba bi profitirala kroz sferu posla. Ako su baka/djed bili veterinari možemo u sklopu posla nekako naći način da se brinemo za životinje ili doniramo svaki mjesec od plaće dio novca za zaštitu životinja ili nešto slično.

Ono što će ovaj čin imati za efekt jest “da se prikačimo na energije Saturna i Rahua u tandemu” i optimalno ih iskoristimo; njih dvojica onda neće imati ̋potrebu ̋ da odrade svoje zloćudne efekte na način na koji bi to inače odradili ̋ako bismo ih mi pustili da rade po svojem ̋. Saturn i Rahu će donijeti nestabilnosti, probleme, patnju itd. itd. ako ih pustimo da rade po svojem; ali, ako upregnemo njihove energije na način na koji sam opisao (svjesno ih koristimo na optimalan način za nas) i načine koje ću navesti još u nastavku onda je energija njihove kombinacije iskorištena i nema potrebe da radi probleme, a profesija i naš osobni razvoj i vještine će rasti i razvijati se puno lakše. Isti se ̋programski kod ̋ koristi za sve druge pozicije u karti.

Sjetimo se, energije ̋graha ̋ su ono u nama i nisu ̋grahe ̋ tu da mi njima služimo nego one nama – one su naš alat. Mars, Saturn, Rahu i ostali samo kažu ̋ja sam tu sa svojim potencijalima i slabostima, takav kakav jesam…tvoje je da me koristiš kako hoćeš uz odgovornost za posljedice ̋. Kad se radi mantra Marsu nije da mi štujemo tijelo/planet Mars crvene boje koje je tamo gore nego jačamo energije načela koje predstavlja Mars, a to su snaga, asertivnost, prodornost, volja, vodstvo, zdravlje te anuliramo niže forme Marsa u nama (nasilje, konfliktnost, agresija, dualnost karaktera itd.). Pred Božanskom Silom se poklanjaju i Mars i Saturn i Rahu i svi drugi avatari, božanstva, entiteti, a sve je to u nama dano na korištenje.

Nadalje, Rahu predstavlja strani element i osoba će morati zbog posla da se preseli negdje daleko od svojeg mjesta rođenja; kad to napravi osobna moć, usmjerenje u životu i karijera će drastično napredovati. Uporaba društvenih mreža je imperativ s ovom konjunkcijom jer iste predstavljaju kremu iluzije i obmana te potencijal ̋da se stvari učine velikima ̋ što je primjer uporabe Rahua u domeni karijere/posla (posebice se to odnosi na Instagram i Tik Tok koji imaju one filtere za uljepšavanje i sl. i najveća slava i popularnost dolaze putem tih mreža).

̋Nemoj imati mentalitet malog ̋

Osobe sa Saturnom i Rahuom u tandemu MORAJU biti ̋brend ̋ i odlične su za ̋brendiranje ̋ drugih osoba, proizvoda i sl. Čim osoba s ovom konjunkcijom ̋umanji sebe ̋, a upravo to će im biti najveći problem, problemi u poslu dolaze – dakle, sa Saturn i Rahu konjunkcijom nema popusta, nema spuštanja cijena, nema ̋mentaliteta malog ̋.

Ne mislim to u sferi ekstrema da sad treba biti alav (što je problem lošijih efekta konjunkcije Saturna i Rahua) nego treba biti dostojanstven i još malo iznad toga. Dakle, mentalitet ̋ja sam ozbiljan igrač, moje vrijeme i trud koštaju – hoćeš hoćeš, nećeš nećeš, traži dalje, ja imam svojeg posla ̋. I testovi s ovom konjunkcijom će dolaziti – klijenti će tražiti popuste, ̋okolo-kere ̋ da izmuzu iz osobe s ovom konjunkcijom bolje za sebe (Saturn = posao, Rahu = prevare i obmane, linija manjeg otpora) no taj se test mora položiti na način da se odbije takve klijente i poslove zbog kojih se ima osjećaj ̋umanjujem sebe ̋. I gle čuda, vrlo brzo dolaze oni pravi koje će dostojno platiti nečiji trud, energiju i vrijeme. Testirajte pa vidite.

Osobe s ovom konjunkcijom će imati značajnu dozu konfuzije oko svoje karme, posla, ̋što raditi i kako ̋, kao i mentalitet ̋malog čovjeka ̋ u poslu i to će ih sve koštati puno dok ne preokrenu ploču. Ako imate Saturn i Rahu konjunkciju i pokrećete biznis to otvaranje treba popratiti doza reklame i ̋big openinga ̋, možda i nekakvo službeno otvorenje jer Rahu voli sve veliko i glamurozno. Rahu sa Saturnom nosi dar da se ̋ostavi efekt ̋ i može male stvari učiniti velikima.

Da se hoću brendirati kao osoba ili biznismen, našao bih osobu sa Saturn/Rahu konjunkcijom i dao joj se u ruke i radio bi što ona kaže – da je totalni tudum za brendiranje pronašla bi nešto esencijalno za mene i rekla mi ̋ej, ‘ajd napravi *to i to* ̋ i ja bih prosperirao. Iznimka navedenom vezanom za dramu, glamur i ̋big event ̋ pristup u biznisu jest ako je vladar 10. kuće u konjunkciji s Ketuom (kao i Saturn-Ketu konjunkcija) onda se treba opreznije i/ili drugačije jer Ketu ne voli ̋hvaljenje na velika usta ̋ i radi probleme sa značajkama planete koja je s njim, a oko tih se značajki hvali ili veliča ili puno priča te predstavlja ̋velikim ̋. Dakle, postaviti finu i poštenu cijenu s kojom si u redu i osjećaš se OK i ne dozvoliti da te netko gazi ili traži popuste ili bilo kakav mehanizam ̋da se umanjiš ̋ i ideš preko svojih principa.

Dramatičnost, nagli preokreti, tabu teme i doza preuveličavanja će super leći kroz ovu konjunkciju kao komponentu biznisa i klijenti će se lijepiti na osobu kao muhe na med. Učiniti sebe brendom je odlična opcija i karma će gurati osobu u tom kontekstu. Dodajmo tome ovo što sam pisao gore vezano za aspekt predaka i eto dobitne kombinacije sa Saturnom i Rahuom u tandemu.

Jedna od lošijih značajki ove konjunkcije je mentalitet ̋quick money ̋ pristupa odnosno ̋kako zeznuti nekog da se zaradi što više što brže ̋. Primjer u tome imamo u ̋life coaching ̋ biznisu ili biznisu općenito gdje na IG-u ̋gurui ̋ prodaju svoje znanje i tečajeve kako u mjesec dana zaraditi prvi milijun ili ̋jutarnje rutine ̋ koje mijenjaju sve u životu.

Saturn i Rahu su recept za osobu da je ̋odvuče ka visinama ̋, slično kao i Saturn i Ketu (samo drugačijim mehanizmom) i u poslovnom svijetu kad ova konjunkcija proradi osoba može dogurati do vrha u svojem poslu ili bar vrlo blizu (Saturn i Rahu bi trebali imati potporu Sunca/Jupitera da se digne u visine visina).

Zašto se to nekima ne događa u praksi? Ne znam statistike ove konjunkcije no moje osobno mišljenje je da se ljudi jednostavno ̋ne prikače na svoju kartu ̋ kako je to potrebno. Ako su Saturn i Rahu u Škorpionu recimo teško da će osoba vidjeti svoje potencijale i iskoristiti ih; ona ih ima, ali ih ne vidi jer aspekt konfuzije i iracionalnog straha koji pokreće loše iskorišten Rahu biva pojačan domenom znaka Škorpiona (znak koji se svega boji ili se njega svi boje) koji je uz to i ̋tamasičan ̋ znak, a ̋tamas ̋ je neznanje pa eto belaja. Recimo, uzeti tu osobu sa Saturnom i Rahuom u Škorpionu i usmjeriti je u ̋research and development ̋ domenu, uporabu nove tehnologije u sferama čišćenja, vodoinstalaterstva, mehanizama zaštite (posebno ̋cyber ̋ zaštite), bivanjem doktorom koji se bavi reproduktivnim sustavom organa i savjetuje druge ̋online ̋ kako čuvati zdravlje reproduktivnih organa – to bi bila premija.

Futurizam i nove tehnologije moraju biti dio posla osoba koje imaju ovu konjunkciju; dakle, čim iziđe nešto novo i postane dostupno svima, mora se koristiti. Osobe uvijek moraju razmišljati o budućnosti i posao im mora biti orijentiran na način da ̋gledaju ka budućnosti ̋ u nekakvoj bitnoj formi.

Uporaba kemikalija, esencijalnih ulja, lijekova, farmacije, suplement industrija je domena Saturna i Rahua i tandemu kao i novi i moderni sustavi recikliranja, prerade sirovina, biznis koji je vezan s egzotikom i seksualnošću, alkoholom, cigarama, ̋parama ̋ i zrakom općenito. Ova kombinacija daje i glumce, TV i internet zvijezde jer svi oni se predstavljaju na neki način i u bar nekakvoj mjeri ̋kao ono što nisu ̋. Aspekt društvenih mreža i ̋internet slave ̋ (ne mislim to na loš način, upravo suprotno iako može biti i na loš način) su već navedeni kao komponente u poslu.

Dakle, i na osobnom i profesionalnom planu će ova konjunkcija donijeti solidnu dozu problema koji se u jednoj fazi neće moći izbjeći no postoje opcije i mehanizmi kroz koje se narečena može prevladati te time i optimalnije usmjeriti za dobrobit osobe koja ima ovu kombinaciju.

Neke od drugih mjera kojima se Saturn i Rahu konjunkcija mogu prevladati jesu mantre Durgi/Ćamundaje kojima se uništavaju ili bar značajno umanjuju zloćudni efekti ove konjunkcije, a promoviraju osobna moć i snaga, samopouzdanje, sposobnost razlučivanja te formiranje štita koji čuva od negativnosti. Energije Nirriti/Durge/Ćamundaje/Kali vladaju jugozapadom odnosno domenom Rahua pa otud logika za uporabu ovih mantri.

Također, mantra Varaha-devaja avataru Višnua koji također vlada jugozapadom je jedna od opcija – ako se imaju naglašene nakšatre Moole, Bharani, Jyeshte, Chitre, Purve Bhatripad dao bih prednosti Durgi/Ćamundaje posebice ako su Saturn i/ili Rahu u nekoj od tih nakšatri, a ako nisu naglašene (nema se ̋ascendent ̋, Mjesec, Atmakaraka ili jedan od ove dvojice u njima) onda bi Varaha-devaja avatar bio bolja opcija iako se ne može pogriješiti niti s jednom opcijom – i jedna i druga mogu uraditi samo dobro.

Aktualna konjunkcija Rahua i Saturna u Ribama

Rahu i Saturn su konjukcija izrazito pozitivne ili izrazito negativne transformacije, a Ribe potenciraju upravo navedenu problematiku do ekstrema; njih dvojica nisu u reonu Riba koji je nešto ̋blaži ̋ poput Uttare Bhatripad ili Revati nakšatri nego su u zadnjoj ̋padi ̋ Purve Bhatripad koja je povezana s procesom smrti i jedno je od ̋kralja ekstrema ̋ kad su nakšatre u pitanju. Purva Bhatripad je predstavljena simbolima ̋čovjeka koji stoji na jednoj nozi ̋, ̋mača ̋ i ̋čovjeka sa dva lica ̋. Dualnost je tema ovog sazviježđa, a ta dualnost se može manifestirati kao dvoličnost, tajnovitost, dva ekstrema, ali i ̋spajanje naizgled nespojivog u nešto smisleno i razumno ̋.

Simbolika mača ukazuje na rezove i otklanjanje nečeg no i na autodestruktivnost jer mač Purve Bhatripad je dvosjekli, a simboliku dvosjeklog mača znamo što znači – i onaj koji plasira udarac i onaj koji dobiva udarac – obojica stradaju. Lijek za ovu simboliku jest svjesno odrezati dijelove sebe koje treba odrezati jer rez će se dogoditi, hoćeš ili nećeš, ali možemo birati hoćemo li sami odrezati to što treba pa manje patiti ili ćemo čekati da ̋mač Purve Bhatripad odradi po svojem ̋.

Dakle, moramo pogledati u dubinu sebe i vidjeti koje to lažno lice nosimo i kakvu korist od njega imamo – istina oslobađa, a cijena laži je puno veća od cijene istine. Simbolika mača i čovjeka s dva lica govori o procesu transformacije i otklanjanje starih i dotrajalih uvjerenja, iluzija i posebice iracionalnih strahova koji nas koče i to će se odviti kroz domenu bazičnih značajki Saturna koje sam naveo negdje u početku članka no i u kontekstu onog što nam Saturn individualno predstavlja u karti (kojim kućama vlada, koja je Jaimini ̋karaka ̋ itd.).

Ima citat iz jednog mojih omiljenih filmova ̋Coach Carter ̋ koji prikazuje važnost kvalitetnog mentora i očinske figure gdje jedan od njegovih sportaša kaže, parafraziram, ̋kako nas ne plaši naša tama i osjećaj neadekvatnosti nego naša svjetlost i sloboda ̋ aludirajući na promjenu koja će doći s tom svjetlošću ako je sijamo na druge i ako prije toga pustimo krnju verziju sebe. Ne iz ego-tripa ili osobne važnosti nego s točke davanja i pružanja pomoći, suosjećanja i oslonca. Nadalje govori kako kad ̋prigrlimo svoju svjetlost i pokažemo je svijetu, prešutno dajemo ̋dozvolu ̋ i drugima da pronađu svoju vlastitu svjetlost i obasjaju njome one oko sebe ̋. Predivan je film, topla preporuka s moje strane da ga pogledate.

Ova tema je i tema konjunkcije Saturna i Rahua u Ribama i odvit će se osobito kroz ono što znam znak Riba predstavlja u našim individualnim kartama.

Ipak smo u Kali jugi pa lošije značajke svih “graha” prevladavaju većini tako da će ova konjunkcija pojačati problematiku raslojavanja u svim sferama; neki će imati skokove i napredak na duhovnom i osobnom planu, a neki će zapasti u dublji “matriks” problematike obrasca “samo da imam i da budem netko i da me se veliča i slavi”, “ne vrijedim ako nisam bogat”, “ne vrijedim ako nisam baja na Instagramu”, “treba mi *nešto/netko* da budem bolje i sretan”, “uništi prije nego tebe unište”, mehanizmi i obrasci na bazi straha i izostanka racija itd. itd.

Ribe predstavljaju znak duhovnosti, “onostranog”, suptilnog i nematerijalnog, element vode koji je neograničen i ogroman (kao što i Svijest jest) pa će se svakako promjene, nove ideje i proboji vidjeti na tom planu – kako u onom lošem smislu (umjetni svijet koji nudi eskapizam i udovoljavanje ovisnostima, “matriks” ili kako to već hoćete zvati) tako i u onom boljem (okretanje ka Svjetlosti, Ljubavi, Energiji).

Imajmo na umu da je ovo intenzivan tranzit promjene, ali promjene koja će doći vremenom. Vidimo sad na svjetskoj sceni udaranje temelja tih promjena, a čiji ćemo rasplet vidjeti u godinama koje dolaze, a neke koje okine konjunkcija Saturna i Rahua će biti i trajne prirode ili bar do narednog ciklusa susreta ove dvojice.

Saturn i Rahu su okidači za revolucije i nove društvene sustave te sustave općenito; to se odnosi na države, financije, saveze, organizacije, entitete, a sve će se to vidjeti i gledati kroz vrijeme koje dolazi. Ovo je i godina koja donosi rezove i uništenja starog što onda znači opet da će doći nešto novo. Time smo u 2025. godini svjedoci okidača koji će pokrenuti ili skroz i uništiti određene stare poretke, a otvoriti prostor za nove.

Ako se sjetimo 2013. godine kad su Saturn i Rahu bili u bližoj povijesti zajedno to je bila godina bombaških napada (Bostonski maraton i drugi napadi u svijetu), pitanja prava ̋gay ̋ populacije, noviteta kroz društvene mreže i tehnologiju (papa na društvenim mrežama, razvoj “selfieja”, evolucija mobitela i društvenih mreža), kemijsko ratovanje u Siriji i globalne nestabilnosti (krajem 2013. krenuli su problemi u Ukrajini koji su pokrenuli sukobe 2014.), tajfuni i uragani te razvoj svemirske tehnologije (“turizam u svemiru”, proboji Kine i Indije). Hrvatska je te godine postala punopravna članica EU što je promijenilo politiku financija i tržišta u našoj zemlji (da to tako laički kažem). Brojni događaji iz tog vremena su pokrenuli događaje čije rezultate gledamo i dan danas.

Rahu i Saturn su u trenutku dok ovo pišem na istom stupnju pa vrijedi popratiti događaje, zakone, ideje, entitete i poretke koji se pokrenu i etabliraju ovih dana; kako na globalnoj razini tako i u našim osobnim životima jer sve to može pokrenuti promjene i usmjerenja trajnije prirode. Birajmo pametno.

Kao i svaki tranzit, pregurat će se i ovaj; nekima će biti fantastičan, nekima manje pozitivan no svi ćemo ga osjetiti na duge staze kao što smo osjetili i osjećamo sve one koji su se već dogodili kad su se nositelj pravde i istine Saturn te gladan i noviteta željan Rahu susretali u prošlosti.

Željko Đitko/bharani-project

Facebook komentari