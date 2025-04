Sedmični ljubavni horoskop od 14. do 20. aprila: Rakovi pripremite se – zabranjena ljubav je iza ugla, a Djevice..

OVAN

Par dobrih vijesti – Mars, vladar vašeg znaka pred vikend prelazi u znak Lava, vaše polje kreativnosti, zabave, ljubavi i konačno će vatreni Ovnovi biti na svom terenu. Dalje – Venera koja vam je u retrogradnom hodu opterećivala misli nesigurnostima, strahovima, tajnama – krenula je direktno i pritisak na vaš mozak će polako početi da slabi. Sve navedeno ne znači da će se svi problemi rešiti, ali znači da ćete po mnogim pitanjima progledati i konačno krenuti napred. Bilo da ste zauzeti ili slobodni.

BIK

Imamo stabilne parove i veze na koje neće imati uticaja okolnosti koje su istovremeno i ograničavajuće i opterećujuće. Prosto rečeno – vaša emotivna i svaka druga povezanost je toliko jaka, da te okolnosti neće moći da vas uvedu u problem ili donesu nervozu. No, takođe – imamo i one parove u čiji se odnos uvuklo nepoverenje ili postoji dugotrajan problem koji deluje kao da je nerešiv. Tu se period nervoze i stagnacije nastavlja. Slobodni – osećaj jake emotivne i strasne povezanosti sa jednom osobom.

BLIZANCI

Raspoloženje vam se popravlja (možda je partner imao uticaja na to, a možda ste se za vikend super proveli sa društvom i mnogo raspoloženiji otvorili ovu sedmicu), ponovo ste u onom svom razgovorljivom i veselom fazonu – a ni drago vam biće nije loše volje, što obećava dosta dobar period za vas dvoje. Naravno da će povremeno „natrčati“ po koji nervozni momenat – ali da se prevazići. Slobodni Blizanci – dani aktivnosti, dešavanja, zanimljivih momenata, pa čak i po koji flertić može da se provuče.

RAK

Dok Mars prelazi poslednje stepene vašeg znaka i sprema se da u petak ode u lavovski komšiluk (aleluja – rekoše Rakovi), vaša nervoza će biti sve izraženija a osećanja sve više uskomešana. Nervira vas posao i nadređeni, nervira vas sve oko finansija, a nervira vas i drago vam biće (taman posla da ga izostavite sa nervirajućeg spiska). Hajd iskulirajte malo i ne šištite baš za svaku sitnicu. Slobodni Rakovi – ljubavi tajnovite, ljubavi sa razlikom u godinama, ljubavi daleke, ljubavi u kojima sve vrca od strasti i želja.

LAV

Vi ćete u svakom danu pronalaziti motiv za radost, za akciju – nekada će taj motiv ići kroz posao, nekada kroz društvo i druženje sa prijateljima, nekada kroz fizičku aktivnost koja vam sada jako prija – a povremeno će taj motiv biti i voljena osoba. Vaša su interesovanja sada šarenolika i raznolika, a mora se priznati da partner ne ume da se raduje vašim tempom. No, uhvatiće korak u periodu koji je ispred nas. Slobodni Lavovi – da ćete privlačiti udvarače, ma hoćete. Avantura i strast su mogući, veza – baš i ne.

DEVICA

Partner i vi kao da različitim jezicima govorite. Što vi više pokušavate da unesete jasnoću i otvorenost, deluje vam kao da su reči i postupci voljene osobe sve konfuznije. Što vi više pokušavate da ubrzate rešavanja nekih pitanja – voljena osoba kao da sve ovo koči i usporava. U prevodu – trebaće vam konjski živci oboma. Iskreno, moguće je da su neke ljubavi umrle. Ali oko nekih se još uvek vredi truditi. Slobodni – to što je neko misteriozan, čudan i neuhvatljiv – možda i nije baš neka osnova za zatreskavanje.

VAGA

Vaša vladarka Venera jeste krenula direktnim hodom, ali je još uvek „udavljena“ u ribljim okeanima, u po vas lošem polju, ali i stegnuta u prilično neprijatan zagrljaj sa Saturnom. Emotivno, trenutno ste u nekoj „i sve i ništa“ fazi. Ili, možda je bolje reći – u fazi – može da bude, ali ne mora da znači. Sve je na tapetu. Kao da se u vama lome i testiraju osećanja, čas vas preliju a čas vas do srži ohlade. Imate osećaj da tapkate u mestu – u sopstvenom životu, u odnosu sa partnerom, u samoći. I ovo važi za sve.

ŠKORPIJA

Osećanja možete da izvozite, koliko ste u ovom periodu prepunjeni njima. I sva su pomešana i isprepletena – od sjaja do očaja u trenutku, a onda nazad. Zakucalo se nešto u vaše misli, snove, maštu, rovi vam po stomaku i po grudima i nikako da to izbacite iz sebe. Svađate se sami sa sobom u tišini. Ako ste u vezi – potrebno je da i partner i vi otvorite karte. Isto je potrebno i ako je u proteklom periodu došlo do prekida. A ako ste sami – tu osobu koja vam plovi po glavi teško ćete izbaciti iz iste.

STRELAC

Ostaće u vama neki mutljazi emocija da vas s vremena na vreme podsete da ih niste rešili, ali (i da, ovo je veliko „ali“) – toliko će biti razloga za aktivnost, ispunjenost, toliko će lepo sijati sunce nad vama – da prosto nećete želeti da skinete osmeh sa lica. Vaš osmeh će se prelivati na partnera, grejaćete jedno drugo sve boljom komunikacijom i sve toplijim zagrljajima. Ovo je nagoveštaj lepših dana. Slobodni Strelčevi – ako vas baš „ona“ osoba ne konstatuje – ma nema veze, evo druge dve da flertuju sa vama.

JARAC

U petak – Mars izlazi iz vašeg polja partnerstava. Iza vas ostaje jedan od najizazovnijih ljubavnih perioda – neki parovi su se u njemu susreli sa nepremostivim preprekama, neki su kroz te izazove uspeli da unaprede i poboljšaju odnos. No, u ovoj sedmici i intimnost i bliskost, ali i strast igraju važnu ulogu u vašim partnerskim odnosima. Budite tu,jedno za drugo. Slobodni Jarčevi – nekim drugačijim, realnijim očima sagledavate i sebe i ljude koji pokušavaju da vam se približe. Umećete da napravite pravi odabir.

VODOLIJA

Partner i vi ulazite u period u kojem ćete razgovarati o svim pitanjima koja su vam se u proteklom periodu nametnula, a koja niste rešili. Pitanja koja su važna za vaš odnos. I ti razgovori će biti lekoviti – stabilnim parovima će doneti rasterećenje od unutrašnjeg pritiska, ali i potrebu da budu više aktivni – što je baš ono što vam je falilo do sada. Nestabilni parovi ulaze u dosta lošu fazu, onu u kojoj je moguće i odvajanje. Slobodni – pojačana društvenost i mnogo više mogućnosti za flertovanja.

RIBE

Još uvek ste u fazi u kojoj je naglašeno preispitivanje sebe i svojih osećanja, ali i preispitivanje samog odnosa u kojem ste. Moguće je da ste neke zaključke doneli, ali još uvek čekate da budete stopostotno sigurni u njih. Ovo je jako važna emotivna faza kod vas, jer će odluke koje donesete imati veliki uticaj i na vas, ali i na odnos sa partnerom. Moguće su korenite promene, i one pozitivne – ali i one koje nose odvajanje. Slobodne Ribe – ne jurite u novu vezu, dobro procenite osobu koja vas privlači, piše glossy.

