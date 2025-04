STARE RANE MOGU PONOVO ISPLIVATI – Pun Mjesec donosi drastične životne promjene za tri znaka Zodijaka

Stare rane mogu ponovo isplivati. Nedovršeni razgovori mogu da od‌jeknu. Еmocionalni talasi su visoki. Ali kada mjesečina izblijedi, ugledaćete jasniji put, lakše srce i hrabrost da krenete ispočetka.

Pun Mjesec, koji se dešava 13. aprila, nosi snažan emocionalni naboj – onaj koji kopa duboko ispod površine i pokreće ono što je dugo bilo potisnuto. Možda to već osjećate. Dugotrajni nemir. Talas ranjivosti. Možda čak i trag starog slomljenog srca za koji ste mislili da ste ga ostavili iza sebe.

Ova lunarna energija ne prelazi površno – ona prodire do kutaka vaše duše, pitajući šta još treba da se iscijeli. Za neke znakove Zodijaka, ovaj pun Mjesec biće okidač za snagu i jasnoću. Za druge, donosi emocionalni intenzitet koji tjera na razmišljanje, suočavanje i – transformaciju.

Ako pripadate osjetljivijim znacima tokom ove lunarne faze, naredni dani mogu vas pogoditi dublje. Ne zato što ste slabi – već zato što rastete. Stare rane se otvaraju. Stari razgovori se vraćaju. Еmocije kuljaju.

Ali evo istine: ovaj pun Mjesec nije došao da vas slomi. Došao je da vas oslobodi. Neka ovo bude trenutak kada ćete se oprostiti od onoga što vam više ne služi. Bilo da je riječ o toksičnom obrascu, staroj sumnji ili verziji sebe koju ste prerasli – otpustite to s nježnošću, a ne otporom.

Nije vrijeme za osuđivanje. Vrijeme je za mekoću. Vrijeme da poštujete svoje emocije, ma koliko bile haotične. Vrijeme da se sjetite: emocionalni talasi vas ne utapaju – oni vas pomjeraju naprijed.

I kada mjesečina izblijedi, jasnoća će zasjati. Srce će biti lakše. A vi – hrabriji.

Bik

Kao Bik, vi napredujete u stabilnosti. Volite mir, rutinu i odnose u kojima se osjećate kao kod kuće. Pouzdanost vam je oslonac. Ali pod ovim punim Mjesecom, upravo bi se taj temelj mogao zatresti.

Nešto na šta ste računali – osoba, obećanje, dug odnos – više se ne čini stabilnim. U početku suptilno. Promjena tona. Udaljavanje. Onda udar: nešto nije kao prije, a spoznaja boli.

Možda se osjećate zatečeno promjenom u vezi koju ste smatrali sigurnom. Tišina tamo gd‌je je nekada bila povezanost. Suptilno odsustvo nekoga ko vam je bio oslonac. Strah, sumnja u sebe, tuga.

„Jesam li pogriješio/la?”, „Da li sam zanemario/la znakove?”, „Zašto se sve od‌jednom čini krhkim?“… Ovo su teška pitanja, ali nisu tu da vas poraze – već da vas vrate vama samima.

Ovaj pun Mjesec vas poziva da pronađete oslonac u sebi, ne u drugima. Da izgradite unutrašnju sigurnost – čak i kad se spoljašnji svijet ljulja.

Zastanite. Dišite. Prisjetite se šta vam donosi osjećaj utemeljenosti. Neka ovo bude prekretnica. Razmislite o onome čega ste se držali, a više ne odražava vašu istinu. Pustite s milošću.

Dozvoljeno vam je da osjećate duboko i da jačate kroz to. Dozvoljeno vam je da tugujete za prošlim dok otvarate ruke budućem. I kroz to – dolazite do mira koji niko ne može da vam oduzme.

Škorpija

Nijedan znak ne poznaje transformaciju kao vi. Preživjeli ste emocionalne zime i svaki put iz njih izašli jači. Gledali ste u tamu i pronalazili svjetlo. Ali i za vas, ovaj pun Mjesec nosi duboku intenzivnost.

Ova faza ne ostaje na površini – ona prodire u vašu srž. Stara rana može se ponovo otvoriti. Nešto što ste zakopali može se vratiti u punoj snazi. Možda ste gušili svoje potrebe da biste izbjegli bol. Sad vas sve sustiže.

Еmocije mogu biti sirove, zbunjujuće, iscrpljujuće. Ali unutar te ranjivosti krije se šansa za rast. Ovaj Mjesec ne pokušava da vas povrijedi – on vam pokazuje šta još treba da izliječite.

Možda je vrijeme da izgovorite istinu koju ste dugo potiskivali. Da oprostite – drugima, sebi. Priznate dijelove sebe koje ste zaboravili. Ne morate sve riješiti odmah. Ali morate početi.

Skidajte maske. Odbacite oklop. Vratite se sebi. I kada talas prođe – ustajte. Jer vaša snaga nije u tome što izbjegavate oluje. Vaša moć je u tome što se kroz njih transformišete.

Blizanci

Kao Blizanac, vi ste majstor riječi. Duhoviti, brzi, prilagodljivi – razgovor vam je prirodan. Ali ovaj pun Mjesec donosi tišinu. Onu koja utišava i najbrbljavija srca. Možda od‌jednom nemate šta da kažete.

Možda je to razgovor koji ste izbjegavali. Ili vas je nečija rečenica zatekla nespremne. Možda vam ni humor ni šarm više ne funkcionišu. I ta tišina vas zbunjuje.

Ali ta tišina nije slabost. To je poziv. Šta bi se desilo kad ne biste odmah pokušali sve popuniti riječima?

Ovaj pun Mjesec vas gura unutra. Da čujete vlastiti glas – onaj ispod buke. Onaj koji govori istinu, čak i kad je teško izgovoriti je.

Ne morate sad imati savršene rečenice. Samo budite prisutni sa sobom. Dopustite sebi da osjećate. Riječi će se vratiti. A kad se vrate, biće snažnije. Biće vaše.

Šta pun Mjesec u aprilu 2025. zaista traži od vas

Pun Mjesec 13. aprila 2025. donosi snažan emocionalni talas – onaj koji poziva na tišinu, iskrenost i iscjeljenje. Bez obzira na vaš znak, ova lunacija traži kolektivno usporavanje. Ali za Bika, Škorpiju i Blizance, poruka udara dublje.

Ovaj Mjesec nije kazna. On je buđenje. Svemir ne traži da patite – već da oslobodite ono što vam više ne pripada. Možda napustite vezu koja vas koči, sliku o sebi koja više nije stvarna, ili san koji nikad nije bio vaš.

Može da boli. Ali upravo tu nastaje nešto novo. Nešto bliže istini. Jer to je prava emocionalna jasnoća – i duboko je transformišuća.

U svakom izazovu krije se prilika za iscjeljenje. Ne trebaju vam svi odgovori danas. Potrebna vam je samo hrabrost da napravite prvi korak nazad – prema sebi.

Možda ćete biti testirani. Ali ste i vođeni. Svjetlo postoji. Samo ga pogledajte, prenosi Atma.

