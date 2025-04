Zavidni su: Horoskopski znakovi koji ne podnose tuđi uspjeh

Neki ljudi s oduševljenjem slave tuđe pobjede, dok drugi na njih gledaju s grčem u želucu. Iako svi ponekad osjetimo zavist, astrolozi tvrde da su određeni horoskopski znakovi poznati po tome što teško skrivaju svoje frustracije kad drugi blistaju. U nastavku donosimo popis onih koji se najteže nose s tuđim uspjehom.

Škorpion

Škorpioni su intenzivni i natjecateljski nastrojeni. Njihov unutarnji svijet često je prepun usporedbi, a ako netko drugi postigne nešto što oni žele, teško prelaze preko toga. Neće vam nužno pokazati da su zavidni, ali osjetit ćete to u njihovom tonu, pogledu ili iznenadnom povlačenju. Uspjeh drugih za njih je podsjetnik na to da oni nisu uspjeli, a to zna biti bolno.

Jarac

Ambiciozni Jarčevi teško podnose kada netko “preskoči stepenicu” ili doživi uspjeh bez truda koji su oni godinama ulagali. Ako vide da netko napreduje brže od njih, to ih može duboko pogoditi. Zavist kod Jarčeva nije nužno emotivna, već racionalna jer počinju preispitivati vlastiti put. Umjesto da slave tuđi uspjeh, radije će ga analizirati kako bi vidjeli gdje su pogriješili.

Lav

Lavovi vole biti u središtu pozornosti. Kada netko drugi dobije pljesak koji oni očekuju, shvaćaju to kao udarac na njihov ego. Njihova zavist često dolazi u obliku natjecanja jer žele nadmašiti svakoga tko je trenutno u fokusu. Uspjeh drugih za Lavove može biti poziv na akciju, ali istovremeno i izvor frustracije ako osjećaju da su zanemareni.

Rak

Rakovi su emotivni i osjetljivi. Kada vide da netko uživa u sreći i postignućima, mogu se povući u svoj oklop jer se osjećaju nedovoljno cijenjenima. Iako neće otvoreno pokazati zavist, u sebi će osjetiti težinu uspjeha drugih kao dokaz vlastite nesigurnosti. Njihova zavist više je tuga nego bijes, no ipak je prisutna, piše index.

Facebook komentari