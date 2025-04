Šta se tačno odvija u njegovoj glavi tokom vodjenja ljubavi

Čini se da naučnici sada napokon imaju odgovor na to pitanje, i to nakon što su analizirali aktivnost mozga kod miševa tokom parenja. Njihova analiza pokazuje da se u muškom mozgu tokom seksa odvija jedan „zapetljan ples“ u kojem učestvuju dve hemikalije. I upravo taj ples kontroliše napredovanje seksualnog čina, vodeći ga do ejakulacije.

Iako je novo istraživanje sprovedeno samo na miševima, naučnici ističu da su djelovi mozga i sistemi neuroprenosnika uključenih u seksualnu funkciju slični i kod muškaraca. A ovo bi otkriće u budućnosti moglo utabati put za nove oblike liječenja za muškarce s prevremenom ejakulacijom.

„Vjerujem da je naša studija otvorila vrata razvoju kliničkih terapija“, rekla je Ai Mijasaka, autorka studije na Univerzitetu Tsukuba u Japanu.

Iako se seksualno ponašanje i ranije istraživalo u brojnim studijama, sve do sada su naučnici bili fokusirani na početak seksa. A ono što se događa u mozgu tokom drugih faza seksa ostalo je tajna do sada. To uključuje namještanje, uvođenje penisa u vaginu i ejakulaciju.

„Seksualno ponašanje je složen niz događaja“, pojasnio je koautor studije Qinghua Liu s Nacionalnog instituta za biološke nauke u Pekingu.

Aktivnost mozga u fazama seksa

U ovoj novoj studiji japanski naučnici su istraživali aktivnost mozga mužjaka miševa kroz niz akcija koje čine dio seksa. Ubrizgali su fluorescentne senzore u nucleus accumbens, dio mozga koji je uključen u procesiranje zadovoljstva i nagrade, a povezan je i sa zavisnošću. Optičko vlakno bi zasvijetlelo ako je mozak lučio dopamin, hemikaliju koja se često povezuje s ugođajem i užitkom, i acetilkolin, neuroprenosnik koji reguliše dopamin.

Rezultati su otkrili da zapleten ples između te dvije hemikalije u svakoj fazi seksa. Prije nameštanja, mužjak miša počeo je „ritmički“ da luči acetilkolin, a oko šest sekundi kasnije mozak je počeo da luči i dopamin. Zatim je, kad je mužjak uveo penis u vaginu ženke miša, lučenje acetilkolina i dopamina variralo u skladu s ubadajućim pokretima mužjaka. Na kraju se, kod mužjaka koji je je počeo da ejakulira, lučenje dopamina značajno usporilo prije nego što je opet naglo poraslo tokom prelaza na ejakulaciju,pišu Nezavisne

„Studija je otkrila dinamiku toga kako različite hemikalije zajedno rade u mozgu kako bi se regulisao prelaz kroz različite faze muškog seksualnog ponašanja“, rekla je dr Liu.

Naučnici kažu da miševi i ljudi imaju različita seksualna ponašanja, ali njihova područja mozga i neuroprenosnici mogu biti slični. Smatraju da bi ova studija mogla donijeti strategije u liječenju seksualne disfunkcije, a naročito prevremene ejakulacije koja pogađa 20 do 30 posto seksualno aktivnih muškaraca.

„Pretpostavljamo da će naše otkriće biti polazna tačka za sofisticiranije studije koje će se baviti molekularnim i neuralnim mehanizmima koji upravljaju tajmingom ejakulacije i za potencijalni razvoj novih terapija za seksualnu disfunkciju kod ljudi“, zaključuju autori studije objavljene u časopisu Neuron.

