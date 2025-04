Evo šta ruski astrolozi i vidovnjaci predviđaju za april 2025.: Stiže nam kataklizma, finansijski sunovrat i smrt značajne osobe

Ruski astrolozi kažu da nas u aprilu čekaju prirodne katastrofe i finansijska previranja.

Ovaj mjesec je uvijek povezan sa obnovom i konačnim buđenjem prirode, a u isto vreme, baš ta probuđena priroda donosi neprijatna iznenađenja – zbog čega se često u aprilu javljaju kataklizme.

Evo kako će izgledati horoskop za april 2025. godine:

Horoskop za april 2025. godine će biti prilično buran, prema ruskim astrolozima. Jedan od najznačajnijih dana biće 7. april, Merkur će zaustaviti svoje retrogradno kretanje, što znači da možete da počnete da sprovodite svoje planove.

“U aprilu bi trebalo da budemo oprezni zbog finansijskih previranja, po mom mišljenju, najvjerovatnije će doći do pada stranih valuta. Kurs dolara može naglo pasti, a kripto valuta može potonuti. Tu je i veoma velika opasnost od vode, može doći do poplava, cunamija, posebno u zemljama koje imaju pristup moru. Ali čak i oni koji nemaju takve izlaze ne bi trebalo da odbace opasnost od poplava. Vidim da će mnogi ljudi izgubiti svoje domove”, kaže Adelina Panina, astrolog iz Rusije, prenosi woman.ru.

Vatra neće donijeti ništa manje nevolja i anksioznosti, pejzažni požari će početi u proljeće i posljedice će biti užasne – ljudi će patiti.

“Politička situacija će se stabilizovati ovog proljeća, mnoga pitanja koja dugo nisu rešena konačno će biti zvanično zatvorena. Ali to ne znači da neće biti posljedica. Takođe vidim pad određenog načina života, glavna figura (predsjednik ili poglavar crkve) može da umre i to će dovesti do ozbiljnih promjena. Ne kažem da je ovo Rusija, ali on je važna osoba za svijet”, napominje ona.

S druge strane, vidovnjak Kazeta Akhmetzanova dao je savjete o tome šta treba raditi u aprilu i šta izbjegavati kako bi lakše preživjeli drugi mjesec proleća.

– Buđenje prirode: April je vrijeme kada priroda počinje da se budi iz zimskog sna. Može vas inspirisati na nove početke, obnovu i kreativnost. Iskoristite ovo vrijeme za baštu, šetnje na svježem vazduhu i ponovno povezivanje sa prirodom.

– Planiranje i ciljevi: U ovom trenutku, mnogi ljudi počinju da preispitaju svoje ciljeve i planove za godinu. Ovo je sjajno vreme da sagledate ono što je već postignuto i prilagodite svoje namere za 2025. godinu. Razmislite o tome šta želite da postignete u narednim mjesecima.

– Emocionalna otvorenost: April može sa sobom donijeti dublja emocionalna iskustva. Budite spremni na činjenicu da vaša osećanja mogu biti intenzivnija, a to može uticati na vaš odnos. Otvorenost i iskrenost u komunikaciji pomoći će u jačanju veza sa voljenima.

– Povećana aktivnost: Sa dolaskom proleća, mnogi ljudi počinju da osećaju talas energije. Iskoristite ovo vreme za fizičku aktivnost, sport i nove hobije. To će vam pomoći da održite dobro raspoloženje i zdravlje.

Važni astrološki događaji kao što su Pun Mjesec ili Mlad Mjesec će se desiti u aprilu. Ove faze Mjeseca mogu uticati na vaše emocionalno stanje i pomoći vam da donosite odluke. Obratite pažnju na astrološke prognoze za ovaj mjesec.

April je vrijeme kada se mogu otvoriti nove mogućnosti u vašoj karijeri ili ličnom životu. Budite otvoreni za nove ponude i nemojte se plašiti da izađete iz svoje zone udobnosti, piše stil.

