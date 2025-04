Pun Mjesec u Vagi 13.4. – Vraćanje u centar

Nakon što ovaj puni Mjesec dosegne svoj vrhunac i do sljedećeg mladog Mjeseca, zaokružujemo energije pomrčine i dalje se udaljavamo od njihovih transformativnih učinaka. U danima i tjednima nakon ovog punog Mjeseca, mogli bismo osjetiti da smo konačno izbacili stari ciklus i da smo spremni za ulazak u novi.

13.4. događa se pun Mjesec u Vagi i bit će naš iscjeljujući podsjetnik da se vratimo u svoj centar, uzemljimo svoju energiju i ostanemo otvoreni za mogućnosti.

Također, podsjeća nas da njegujemo unutarnju ravnotežu. Gdje smo previše forsirali? Gdje smo bili preblagi? Kako balansiramo između stvari koje nas iscrpljuju i stvari koje nas pune?

Ovaj puni Mjesec povezan je s pomrčinom Sunca u znaku Ovna koju smo doživjeli 29.3.2025. Događaji iz tog vremena mogli bi nam se razotkriti ili postati jasniji. Možda ćemo napokon moći obraditi emocije iza svega što se dogodilo i očistiti ono što više ne trebamo nositi.

Pun Mjesec u Vagi i Chiron, Ranjeni iscjelitelj

Chiron, asteroid poznat kao ranjeni iscjelitelj, aktivan je pod ovim punim Mjesecom, pomažući da se pojačaju iscjeljujuće energije koje ovaj puni Mjesec donosi.

Chiron je poznat kao ranjeni iscjelitelj, jer je mogao uzeti svoje rane i pretvoriti ih u moćne portale iscjeljivanja i mudrosti za druge. Chiron nije nužno bio na putu samoiscjeljenja, ali služeći drugima i dijeleći svoju priču i on je doživio iscjeljenje i postao poznat kao mudar iscjelitelj, učitelj i intuitivan.

U astrologiji Chiron predstavlja vječne rane koje postaju dio našeg bića. To su rane koje su preduboko zarezane da bi nas ikada stvarno napustile. Umjesto toga, pozvani smo prepoznati snagu koju ove rane imaju i kako tu moć možemo iskoristiti da olakšamo svoju životnu svrhu.

Chironova energija nije vezana za “popravljanje”, već prihvaćanje i spoznaju da su naše rane dio ovog zemaljskog iskustva i da nas ne sprječavaju da možemo voditi lijep i ispunjen život.

Pod punim Mjesecom u Vagi, kako možete početi vidjeti neke od svojih dubljih rana, ne kao probleme koje treba popraviti, već kao portale koji vas mogu dovesti do dubljeg razumijevanja sebe i vašeg životnog puta? Kako možete početi uviđati sve lijepe načine na koje su vaše rane oblikovale to što jeste i dovele vas do mjesta gdje ste danas?

Čak i ako niste oduševljeni time gdje ste danas, vjerojatno postoji neka ljepota oko vas koja čeka da bude priznata i prepoznata. Možda su vas vaše rane učinile suosjećajnijim i intuitivnijim ili su vas čak dovele do dubljeg otkrivanja sebe.

Možda vam rane tek počinju pokazivati ​​snagu i potencijal koji imaju da vas odvedu u ovo sljedeće poglavlje. Puni Mjesec u Vagi podržavat će vas na ovom putu i podsjećati vas da pronađete ljepotu u svemu što ste prošli.

Pun Mjesec u Vagi i Venera u direktnom hodu

Venera, božica ljubavi i ljepote, također je istaknuta pod ovim punim Mjesecom dok se priprema izići iz podzemnog svijeta. Venera je retrogradna od 1.3. i radi na unutarnjim potresima naših srca.

Dok je putovala u dubine, možda su se pojavile sjene oko naših odnosa i davanja i primanja ljubavi u našim životima. Možda smo osjetili potrebu propitivati ​​odnose ili dinamiku i obrasce koji se odvijaju unutar naših odnosa. Možda smo se osjetili pozvanima da prekinemo cikluse koje stalno igramo s onima koji su nam najbliži.

Venera nas je također vodila da prakticiramo više ljubavi prema sebi i da njegujemo i slušamo svoj unutarnji glas s više suosjećanja i poštovanja.

Venera sada završava ovo snažno retrogradno putovanje pod punim Mjesecom u Vagi, tako da ćemo vjerojatno osjetiti kako nas njene lekcije i mudrost jače pozivaju. Možda imamo duboke spoznaje o tome što je ovo retrogradno putovanje bilo ili sada možemo prepoznati iscjeliteljski rad koji se dogodio.

S punim Mjesecom koji doseže vrhunac na isti dan kada se Venera usmjerava direktno, možemo se također osjećati pozvanima da otpustimo nešto što više nije u skladu s ovim novim ponovnim rođenjem srca koje nam je Venera poticala.

Ostanite otvoreni za znakove i poruke koje vam Svemir šalje u ovo vrijeme, posebno kada su u pitanju vaši odnosi ili stvari srca. Ako ste tražili odgovore kada je u pitanju ljubav, ovaj pun Mjesec bi mogao donijeti uvide koje ste tražili.

Pun Mjesec u Vagi kao prekretnica

Travanj/april će biti mjesec prekretnice za mnoge od nas. Dok dolazimo do kraja transformativnog Portala pomrčine i kraja niza retrogradnosti, ovaj puni Mjesec može pomoći da dođe do promjene u tome kako se osjećamo.

Možda ćemo osjetiti više zamaha naprijed ili možda veći osjećaj jasnoće kada je riječ o našem putu naprijed. U danima i tjednima nakon ovog punog Mjeseca, mogli bismo osjetiti da smo konačno izbacili stari ciklus i da smo spremni za ulazak u novi.

Mars, planet akcije i energije, također pokazuje svoju prisutnost pod ovim punim Mjesecom i iako bi mogao unijeti neku volatilnost u naše emocije, u konačnici će dodati malo vatre da nam pomogne da guramo naprijed.

Ako ste osjećali stagnaciju ili zaglavljenost na stazama iz prošlosti, prisutnost Marsa, zajedno sa svim drugim kozmičkim silama koje teku pod punim Mjesecom, pomoći će vam da vas usmjere prema novom nadahnuću i novoj akciji.

Svi ćemo imati koristi od ovih lunarnih energija i smatram da donose dobrodošlu promjenu koja nas može pomaknuti u svjetlijem, usklađenijem i probuđenijem smjeru, piše atma.

