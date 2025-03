Proglašen za najbolji muški parfem svih vremena: Svi se otimaju za njega

Pitanje koje mnoge žene postavljaju je: Da li žene padaju na muške parfeme? O da, itekako! Ako još nemate svoj omiljeni parfem ili niste sigurni koji biste odabrali, donosimo vam top 10 prijedloga u kategoriji najboljih muških parfema.

10. Dolce&Gabbana – The One

Ako ste ljubitelj suptilnijih mirisa koje osjetite samo vi i osobe koje vam se približe, ovaj parfem je idealan za vas. Svaka žena će, uz ovaj miris, imati potpuno novi doživljaj vaše ličnosti. Savršen je za muškarce koji znaju što žele i žele pokazati koliko su privlačni. Ako želite parfem uz koji ćete stalno dobivati komplimente, ovaj je pravi izbor.

9. Armani Aqua di Gio

Ako želite prikupiti komplimente žena, ovaj parfem je naš broj 9. Za mnoge muškarce, ovo je najbolji muški parfem na svijetu. Savršen je za svaku priliku, od teretane do kancelarije. Ako želite investirati u parfem koji nikada neće izaći iz mode, neka to bude Armani Aqua di Gio.

8. Armani Code

Vjerojatno ste već čuli za ovaj parfem, a ako ne, evo što treba znati. Ovo je slađa, seksi varijanta koja privlači pažnju. Ako postoji parfem koji simbolizira naglašenu muškost i privlačnost, to bi bio Armani Code. Odiše poletnom citrusnom notom i maslinovim cvijetom, dok su njegove osnovne note tonka zrna i guajak drvo, stvarajući senzualni miris idealan za noćne prilike.

7. Tom Ford Tobacco

Za ljubitelje jakih parfema koji odražavaju snažnu ličnost, ovaj parfem je obavezan. Iako je jedan od najkomplimentiranijih parfema, ima i onih koji ga smatraju previše intenzivnim. Kombinacija vanile, kakaa, duvana i drvenih nota stvara miris koji ne ostavlja nikoga ravnodušnim.

6. Guerlain L’Homme Ideal

Višnja i vanila, zvuči li to kao muški parfem? Iako rijetko susrećemo parfeme s notom višnje, ovaj miris se izdvaja kao osvježavajući i aromatičan, s voćnim, ali i svježim notama koje će oduševiti žene koje vole elegantne i sofisticirane mirise.

5. Chanel Allure Homme Sport

Svjež i drvenast miris. Spoj vodenih, živahnih i senzualnih nota ostavlja dojam muškarca koji pomiče granice i ostvaruje svoje ciljeve. Ako želite miris koji nije previše napadan, ali je opet senzualan i ugodan, ovo je parfem za vas.

4. Dior Sauvage

Ovaj parfem je prava megazvijezda među muževnim mirisima! Iako nije rijedak izbor, Sauvage nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Idealno je rješenje za sva godišnja doba i sve prigode, pa s njim nikada ne možete pogriješiti.

3. Prada L’Homme

Fantastičan parfem ako želite biti umereni, neuvredljivi, a opet interesantni i zanimljivi. Savršen je za poslovne sastanke, prve dejtove ili dnevne aktivnosti. Miris je izrazito svjež i traje izuzetno dugo, što je rijetkost za svježe note koje obično brzo nestaju.

2. Creed Aventus

Ako tražite savršen spoj svježih i drvenih nota za snažan, muževan utisak, Creed Aventus je pravi izbor. Gornje note ananasa, bergamota, crne ribizle i jabuke, u kombinaciji s ružom, pačulijem i suvom brezom u srcu, te završnim notama vanile, mošusa i hrastove mahovine, čine ovaj parfem nezaboravnim.

1. Versace Eros

I za kraj, možda i najpoznatiji, Versace Eros! Ako želite parfem za koji ćete znati da će se dopasti svakom ženskom biću, onda je to Versace Eros bez konkurencije. Ovaj parfem je odvažan i nije za svakodnevne situacije poput poslovnih sastanaka, ali je idealan za izlaske i gradske avanture. Zato se i nalazi na vrhu liste najboljih muških parfema ikada.

