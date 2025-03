Boba Živojinović optužen za prevaru zbog prodaje broda

Suprug Lepe Brene, bivši teniser i srpski biznismen Slobodan Boba Živojinović suočava se s optužbama za prevaru u vezi s preprodajom broda, a za to krivično djelo predviđena je kazna zatvora od dvije do 10 godina i novčana kazna koja može doseći 85.000 eura.

Optužnica

Nakon završene istrage zbog dvostruke prodaje broda marke “Pershing 54” vrijednog 115.000 eura, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je optužnicu protiv Slobodana Bobe Živojinovića (62), zajedno s N. R. (39) zbog krivičnog djela prevara u saizvršilaštvu, te protiv Aleksandra Papića (37) zbog pomaganja u izvršenju prevare.

Optužnica navodi: “Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su u periodu od 08.03.2024. do 05.06.2024. godine, u Beogradu, GO Novi Beograd, okrivljeni S.Ž. i N.R., u namjeri da sebi pribave protupravnu imovinsku korist u iznosu od 115.000 eura, u dinarskoj protuvrijednosti iznos od 13.477.211,00 dinara doveli ovlaštenog predstavnika privrednog društva ‘Harvinter’ d.o.o., direktora oštećenog M.S., lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i održavali ga u zabludi i time ga naveli da na štetu imovine privrednog društva ‘Harvinter’ d.o.o. nešto učini, u čemu im je, sa umišljajem pomogao okrivljeni A.P. i to davanjem savjeta i uputstava, kao i stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela.”

Tužilaštvo je saopštilo da za krivično djelo prevare, za koje su optuženi, prijeti zatvorska kazna od dvije do 10 godina i novčana kazna koja u slučajevima iz koristoljublja može iznositi do 10 miliona dinara (oko 85.000 eura).

– Boba ima dva broda, nakon čega je odlučio da ovaj manji proda. To je starije plovilo iz 1999. godine dugo nekih 15-16 metara. Stajalo je u marini u Herceg Novom, ali je registracija bila hrvatska. Dotični N.R. je došao kod Živojinovića, kao kupac. Dogovorili su se oko cijene i sačinili ugovor jer je N.R. to plaćao na rate. Potpisao je i punomoćje da N.R. može da vozi brod. Kada je isplatio brod, trebalo je sačiniti ugovor koji je trebalo overiti u Beogradu. Tu počinje taj dio manipulacije, Boba jednostrano potpisuje ugovor vjerujući da je N.R. predstavnik firme ‘Harvinter’ i da se papiri, iz nekih razloga, moraju ovjeriti u Crnoj Gori. Boba tada nije vidio nikoga od drugih ljudi iz te firme, vjerujući da je N.R. njihov predstavnik – objasnio je advokat.

Dodao je da je Živojinoviću nakon toga na račun stiglo 35.000 eura, koje je podigla njegova asistentkinja i predala Rankoviću, koji se u međuvremenu javio da registracija broda ipak mora biti na fizičko lice, što je Boba potpisao,pise Avaz

– Ispostavlja se da je N.R. preprodao brod za drugi novac i da je Bobu doveo u zabludu da je predstavnik te firme – zaključio je advokat.

