Ciganske karte otkrivaju kakva vas sudbina čeka u travnju/aprilu: Jednom znaku dolazi najteži mjesec!

Blizanci, karta Bolest govori o lošoj vezi, udaljenosti i hladnoći koja se uvukla između vas i partnera. Uglavnom – kao da samo “hladite” svoje odnose, umjesto da u njima istinski uživate. Očito je da trebate promjene, ali one neće doći same od sebe. Da bi stvari krenule nabolje, prvo moraju nastati veći problemi, jer očito je to ono što je potrebno da se oboje trgnete. Rakovi, travanj/april, osim nekih sitnica, poslovno vam nije loš. Prevladaju li se početne barijere, svakako se može ostvariti zadovoljavajuća suradnja pa čak i pokrenuti neki novi poslovi koji će biti profitabilni. Što se tiče financijskog dijela – povećani troškovi početkom mjeseca, kasnije – vrlo dobro.



Za jedan znak, ovo će biti period velikih promjena i preokreta koji će im promijeniti život iz korijena. Jeste li spremni saznati što vam donosi sudbina?

Čitajte dalje i otkrijte svoj horoskop po ciganskim kartama za travanj/april!

Ovan

NEŠTO NOVCA – POSJET – NEPRIJATELJ

Ljubav

Slobodni Ovnovi vrlo su društveni i u pokretu tijekom travnja/aprila, a sigurno će upoznati puno novih ljudi s kojima će imati zajedničke teme. Pozivi za izlaske i druženja bit će vrlo česti, a pred vama je mjesec dana kada se možete zaista opustiti i uživati. Ne može se poreći da će vas neki od ljudi s kojima ste u kontaktu zainteresirati, ali prvenstveno na fizičkoj osnovi. Drugim riječima – željet ćete se dobro zabaviti, ali ne i upustiti se u ozbiljnu vezu. Imate li emotivnog partnera, bilo bi dobro da u prvoj dekadi ovog razdoblja raščistite sve nedoumice i probleme, kako vam ne bi stalno “iskakali” i stvarali probleme do kraja mjeseca. Drugi dio mjeseca je odličan za veću društvenu aktivnost s voljenom osobom, češće izlaske ili – odlazak na vikend izvan grada… možda posjet zajedničkim prijateljima koji žive daleko od vas. Sam kraj mjeseca može donijeti nešto uzavreliju atmosferu. Klonite se rasprava.

Posao

Prije svega, karte ne obećavaju sjajnu financijsku situaciju tijekom travnja/aprila ili vam barem govori da će većina vašeg novca otići na plaćanje računa i obveza. Ako ništa drugo – pokazuje se da ćete biti u kontaktu s mnogo ljudi, da ćete sklopiti nova poslovna poznanstva i, u biti, – postaviti temelje za sljedeći mjesec. U postojećim poslovnim odnosima obratite pozornost na drugi dio mjeseca, kada se mogu pojaviti nesuglasice sa suradnicima oko nekih vrlo važnih pitanja.

Zdravlje

Ovog mjeseca na dnevnom su redu probava, problemi s promjenjivim tlakom, a moguće je da će neke od vas mučiti i alergije. Pozitivno je to što će sve to biti privremeni, kratkotrajni problemi. Ako bude potrebna neka operacija, bit će to najvjerojatnije krajem mjeseca.

Bik

VJERNOST – LJUBAVNIK – KUĆA

Ljubav

Za slobodne Bikove – morat ćete strpljivo čekati dok vaša simpatija ne shvati da bi trebao nešto konkretnije krenuti prema vama. Ako se to ne dogodi tijekom druge dekade travnja/aprila, svi događaji će biti odgođeni do svibnja/maja. U međuvremenu, dok čekate da se nešto dogodi, provedite vrijeme s prijateljima. Samo se nemojte pomisliti kako bi bilo lijepo oživjeti nekadašnju emotivnu priču s bivšim partnerom. Ništa od toga neće funkcionirati. Stvari se mogu pokrenuti i nakon nekog vremena ponovno zaustaviti. U vašim emotivnim odnosima ima puno statike. Ili ste vas dvoje potpuno ušli u rutinu ili se među vama distancira. Što god ovo bilo, ne možete ostaviti stvari ovako, a da ne pokušate nešto popraviti. Gradite bliskost, jačajte povjerenje, podsjećajte jedno drugo na ljubav!

Posao

Tijekom travnja/aprila ćete se morati strpjeti kada je u pitanju poslovni segment. Osim stabilnosti postojećih poslovnih odnosa, teško da će biti nekih posebnih novina. Uglavnom ćete funkcionirati u nekim standardnim, dnevnim obavezama i čekati svoj trenutak. Ono što vam je dosta povoljno postavljeno je segment privatnog poslovanja, bez obzira jeste li već u ovoj branši ili tek planirate pokrenuti nešto svoje. Što se novca tiče, pošteno, ali ništa posebno.

Zdravlje

U zdravstvenom segmentu bit ćete stabilni, no svakako razmislite o povećanju tjelesne aktivnosti.

Blizanci

BOLEST – NEISKRENOST – LJUBAV

Ljubav

Pa… kako ulazimo u ovaj mjesec, očito je da nešto nije u redu u vašim emotivnim odnosima. Karta Bolest govori o lošoj vezi, udaljenosti i hladnoći koja se uvukla između vas i partnera. Uglavnom – kao da samo “hladite” svoje odnose, umjesto da u njima istinski uživate. Očito je da trebate promjene, ali one neće doći same od sebe. Da bi stvari krenule nabolje, prvo moraju nastati veći problemi, jer očito je to ono što je potrebno da se oboje trgnete. Kada sredinom mjeseca shvatite da ste pritegnuti uza zid i da je vaša veza skoro na rubu gašenja, tada ćete biti spremni uzeti situaciju u svoje ruke. Kasnije ulazite u puno povoljnije razdoblje – iskoristite ga. Ako ste slobodni, prošlost se može oživjeti, ali ako ćete nešto “dizati iz pepela”, pokušajte to barem ne činiti isključivo na račun strasti i kemije koja postoji između vas i bivšeg partnera. Ako je vaša bivša veza bila istinska LJUBAV, onda je vrijedno truda da je obnovite. Imat ćete priliku učiniti tako nešto.

Posao

Niste zadovoljni trenutnom situacijom u poslovnom segmentu i vjerojatno ćete razmišljati kako to promijeniti nabolje. Obratite pozornost na svoju konkurenciju koja je posebno aktivna tijekom travnja/aprila i pazite da vam nitko ne ukrade ideje ili vašu kreativnost iskoristi za sebe. Udružite se s ljudima koji imaju veliko iskustvo u poslu, učite od starijih kolega, kradite znanje. Unatoč usporenom ritmu događanja, od treće dekade travnja/aprila ulazite u puno poticajnije razdoblje i prilike za nove poslovne suradnje.

Zdravlje

Pokušajte se dovoljno odmarati jer je jasno da ste podložni iscrpljenosti i padu energije. Manje virusne infekcije moguće su i tijekom druge dekade ovog razdoblja.

Rak

NEŠTO NOVCA – VJENČANJE – ZABAVA

Ljubav

Slobodni Rakovi mogli bi malo izaći iz kuće i prošetati među ljudima. Ne odbijajte pozive za izlaske, neka lijepa druženja, jer prvo, provest ćete se puno bolje nego što ste očekivali, a drugo, velika je vjerojatnost da ćete naletjeti na nekog zanimljivog. Još je bolje što ovo novo poznanstvo vjerojatno neće ostati samo na prolaznom kontaktu, dapače – moglo bi se razviti i prerasti u vezu. Dakle, sada još uvijek sjedite zatvoreni između četiri zida…hodajte lagano i zabavite se! U vašim emotivnim odnosima, barem tako karte govore, potrebno je prevladati neke barijere. I vi i vaš partner mnogo toga prešućujete ili ignorirate probleme koji postoje. Otvorite se jedno drugome, pokušajte pronaći zajednički jezik, a isti savjet vrijedi i za vas – dajte sebi i voljenoj osobi malo “zraka” – izađite van, prošećite, zajedno posjetite izložbu ili se družite sa zajedničkim prijateljima. To će vas opustiti…

Posao

Možda nećete uvijek moći pronaći zajednički jezik s partnerima i suradnicima, a svakako biste trebali poraditi na poslovnoj komunikaciji. Također, mogu se pojaviti problemi s papirologijom ili vam može trebati više vremena za dobivanje određenih dozvola. Generalno – travanj/april, osim ovih sitnica, poslovno vam nije loš. Prevladaju li se početne barijere, svakako se može ostvariti zadovoljavajuća suradnja pa čak i pokrenuti neki novi poslovi koji će biti profitabilni. Što se tiče financijskog dijela – povećani troškovi početkom mjeseca, kasnije – vrlo dobro.

Zdravlje

Manji problemi koji se mogu relativno lako riješiti. Obratite pažnju na prehranu, jer tu možete imati problema – prvenstveno kada je u pitanju težina.

Lav

BOLEST – IZNENADNA SREĆA – PISMO

Ljubav

Ako ste slobodni – početkom mjeseca nećete biti baš najbolje raspoloženi. Možda je to prošlost koja vam često pada na pamet i zbog koje žalite ili možda jednostavno niste “raspoloženi” za ljubav. U svakom slučaju, pričekajte drugu dekadu travnja/aprila jer vas tamo očekuju pozitivna iznenađenja. To može biti početak razgovora s nekim tko vas već neko vrijeme zanima i privlači, iznenadni poziv za izlazak ili novo poznanstvo s nekim s kim se odlično razumijete i imate mnogo zajedničkih tema. U emotivnim odnosima – u travanj/april ulazite nezadovoljni, malo je dobrih stvari u vašim odnosima i jasno je da postoji određena distanca. Sve se to može prebroditi, ne brinite, ali morate se probuditi i shvatiti da više ovako kao par ne možete funkcionirati. Drugi dio mjeseca je pogodan za neke zajedničke “akcije”, za više izlazaka, ali i za puno bolju komunikaciju između vas dvoje.

Posao

Odgovornost prema obavezama, čak i kada su zahtjevne, obilježit će prvu dekadu ovog mjeseca. Svjesni ste da radite za svoju budućnost i nećete odustati od svojih ciljeva, čak ni uz spor napredak i povremene padove. Preokreti dolaze tijekom druge i treće dekade travnja/aprila, kada Lavovi imaju priliku dobiti nove poslovne ponude, a neki od vas već sada počinju raditi na novom poslu. Istina je da će se sve odvijati nervozno i ​​ubrzano, ali to je puno bolje od stagnacije na koju se toliko žalite, zar ne? U financijskom segmentu – mogućnost neočekivanih priljeva.

Zdravlje

Nekako vam je zdravstvena situacija tijekom ovog mjeseca stalno “na rubu”. Dovoljno je vrlo malo da ga destabilizirate i morate posebno paziti na svoj imunitet.

Djevica

PISMO – PORUKA – UDOVICA

Ljubav

Ako ste slobodni – sve dok se klonite prošlosti i ne vraćate joj se, bit ćete u odličnoj formi i dobrom raspoloženju. Ako odlučite pokušati oživjeti bivšu vezu, vjerojatno ćete se brzo suočiti s novim razočaranjem u tu osobu. Iako se travanj/april ne prikazuje kao mjesec u kojem je moguće sklopiti emotivnu vezu, sigurno je da ćete upoznati ljude koji će vam se svidjeti, da ćete s njima imati dobru komunikaciju ili da ćete uspjeti ostvariti veću povezanost i više susreta sa svojom simpatijom. U vašim emotivnim odnosima i vi i vaš partner trebate se opustiti. Postoji neka stegnutost, kao da niste potpuno otvoreni jedno prema drugome i vidi se da neke stvari gurate pod tepih, umjesto da ih odmah rješavate. Poradite na komunikaciji jer je to jedino što će pomoći da vaša veza sada ostane stabilna. Neki obiteljski problemi istaknuti su krajem travnja/aprila.

Posao

Pred vama je živ, dinamičan i sadržajno pun mjesec. Krenut ćete u ostvarenje onoga što ste planirali, a vjerojatno ćete imati potporu ljudi koji su prilično jaki u poslu ili s velikim iskustvom. Neki od vas bi mogli dobiti i nagrade ili promaknuća, ali sve ovisi o tome koliko ste truda i zalaganja pokazali u prethodnom razdoblju. U svakom slučaju, nemojte se zadovoljiti trenutnim položajem, ovo je period kada možete učiniti mnogo za svoj napredak. Što se tiče financijskog segmenta, unatoč većem broju priljeva nego inače, ipak nećete biti potpuno zadovoljni.

Zdravlje

Vrijeme je lijepo i pravo je vrijeme da se više krećemo, da više vremena provodimo na svježem zraku. Ne zatvarajte se u kuću, već hodajte, trčite, vježbajte! Možete doći u pravu formu u kratkom vremenu.

Vaga

PISMO – PUTOVANJE – DAR

Ljubav

Kod slobodnih Vaga sve je nešto lijepo, slatko, u pokretu – ima događanja i to – vrlo lijepih. Ako zanemarimo činjenicu da će mnogi vaši emotivni “pokušaji” ostati samo komunikacija i poneka “prazna priča” – provest ćete mjesec pun aktivnosti. Dakle – upoznat ćete nove ljude, sklopit ćete lijepa poznanstva, često ćete se viđati ili u krugu prijatelja na nekim izlascima ili na nekim društvenim događanjima. Flertovat ćete, udvarati se, igrati – baš sve što volite… Ozbiljne ljubavne priče ćemo morati ostaviti za naredni period, jer u travnju/aprilu za njih nema mjesta… Morate unijeti neke novine u svoje emotivne odnose, češće provoditi zabavne trenutke s voljenom osobom, a ne biti samo u dosadnoj svakodnevici. Pokušajte lijepo iznenaditi svog partnera, a sasvim je moguće da sredinom mjeseca odvojite nekoliko dana za sebe i odete na kraće putovanje ili barem izlet izvan grada…

Posao

U travnju/aprilu nema mjesta ljenčarenju – čavrljat ćete, šetati i putovati “za sav svoj novac”. Morat ćete biti u stalnom kontaktu s poslovnim partnerima i suradnicima jer će se događaji odvijati brzo i izmjenjivati, a neke od tih promjena ćete morati rješavati „u hodu“. Ako se bavite komercijalom, trgovinom ili uslužnim djelatnostima – stvari će vam ići odlično i bit ćete vrlo zadovoljni postignutim rezultatima. Ni vi ostali nećete loše proći – možete uspostaviti neke nove i solidne poslovne kontakte, a možete se i “zagrebati” za dodatni posao koji će vam donijeti lijepu svotu novca.

Zdravlje

Karte govore o kretanju koje vam je trenutno potrebno pa bi ih bilo lijepo poslušati – rekreirajte se… I dalje ćete imati slabost na slatkiše i kekse pa ćete teško skinuti kilograme…

Škorpion

MISAO – KUĆA – POSJET

Ljubav

Škorpioni u ovaj mjesec ne ulaze u sjajnom raspoloženju. Previše je naglašena statičnost, previše ste u nekim razmišljanjima, a premalo u djelima. Uz sve to – ako ste još okupirani nekim bivšim emotivnim partnerom – onda vam ništa ne treba. Sjedite i čekate da se dogodi čudo i da vam bivša ljubav ponovno pokuca na vrata. Ako ste toliko zaokupljeni onim što je prošlo, aktivirajte se i kontaktirajte – budući da je karta Posjet karta prolaznih događaja, budite sigurni da će ono što postignete biti jednako prolazno. Vidite isplati li se. U emotivnim vezama Škorpioni bi trebali pod hitno napraviti neke promjene, jer se vi i vaš partner sve više udaljavate jedno od drugog. Ako ne prije – drugi dio mjeseca pomoći će vam da napredujete u emotivnom odnosu.

Posao

Sve što ste zamislili ili planirali u proteklom razdoblju ima jako dobru osnovu da se ostvari, ali i da traje. Doduše, u prvom dijelu mjeseca očekujte nešto sporiji ritam u poslovnom segmentu, ali će se od sredine travnja/aprila on sigurno ubrzati. Očekuje vas puno kontakta s poslovnim partnerima i suradnicima, pogotovo ako ste u potrazi za novim poslom ili ako želite nešto promijeniti na postojećem. Imat ćete podršku ljudi oko sebe, a možda ćete čak neke ljude podsjetiti na uslugu koju vam duguju. Pred kraj mjeseca dobit ćete vrlo zanimljivu novu poslovnu priliku koju vrijedi razmotriti.

Zdravlje

Krećite se više, jer karte sugeriraju da ste dosta statični i da vam treba rekreacija. Također, stariji pripadnici znaka mogu imati problema s težinom ili hormonskom neravnotežom.

Strijelac

VJENČANJE – NOVAC – KUĆA

Ljubav

Za slobodne pripadnike ovog znaka postoje jako dobre prilike da tijekom mjeseca travnja/aprila pronađu ne samo ljubav, već i stabilnu emotivnu vezu. Međutim, sve karte su spore, a to onda ukazuje ili na osobu koja je već neko vrijeme u vašem okruženju, nekoga koga već poznajete, ili da će događaji s nekim novim krenuti sporo, ali ravnomjerno. U svakom slučaju, pred vama su dani koji će obogatiti i podići vaš emotivni život. Birajte mudro, jer će osoba koju odaberete vjerojatno biti uz vas jako dugo. U vašim emotivnim odnosima polako se bliži period kada bi mogla nastupiti stabilizacija. No, ono što je bitno jest da i vi i vaš partner ozbiljno shvaćate odnos u kojem se nalazite i da se oboje trudite podići ga na višu razinu. Nemojte dopustiti da se oboje okrenete osobnim interesima, prije svega poslovnim, a da vam emocije odu u drugi plan. Neki od vas će tijekom travnja/aprila razmišljati i o selidbi ili preuređenju doma.

Posao

Karte su dosta stabilne i dosta pristupačne za poslovni segment, ali morate biti svjesni da do uspjeha nećete doći preko noći. Ako ste voljni pokrenuti privatni posao, razmislite možete li sada uložiti dovoljno novca da sve to pokrenete. Općenito govoreći – predan i strpljiv rad Strijelcima će donijeti jake poslovne prilike i vrlo vjerojatno nove ponude. Ako govorimo o financijskom segmentu, bit ćete prilično dobri tijekom cijelog mjeseca, ali će druga dekada biti najprofitabilnija. Ako razmišljate o ulaganju u neki dugoročni posao, ne oklijevajte. Ovo će vam se s vremenom isplatiti.

Zdravlje

Starijim Strijelcima kralježnica će predstavljati najveći problem, no razmislite i o nekim promjenama u prehrani. Kod mlađih osoba – stabilno, ali potrebno je mnogo više kretanja.

Jarac

ISTINA – DIJETE – NADA

Ljubav

Slobodni Jarci mogli bi se zainteresirati za osobu koju često viđaju u svom okruženju, u autobusu ili u izlasku. Moguće je da se radi o nekome tko svojim izgledom ili ponašanjem podsjeća na bivšu ljubav i budi neke stare sentimentalne osjećaje. Već u prvom dijelu mjeseca možete se aktivirati, približiti, započeti razgovor i shvatiti da imate mnogo zajedničkih tema. Ako sve “odigrate” kako treba, tijekom druge dekade mogli biste započeti prilično zanosnu i nježnu ljubavnu priču. U emotivnim vezama Jarci vjerojatno mogu napraviti velike pozitivne promjene. Ne samo da se vi i vaša voljena osoba možete zbližiti i svoj odnos podići na višu razinu, već će se za neke od vas otvoriti i mogućnosti za nove veze. Ako je između vas dvoje bilo problema u prošlosti, suočite se s njima, riješite ih – ovaj mjesec obećava da možete oživjeti svoju ljubav iz pepela…

Posao

Karte kontakata s inozemstvom dosta su naglašene pa ako već imate suradnju sa strancima, sada je možete proširiti i poboljšati, a ako samo pokušavate pronaći poslovne interese u inozemstvu, sada je prava prilika za vas. Općenito govoreći – puno planova, ali i vrlo korektna provedba onoga što pokušavate pokrenuti. Moguće je da još nećete biti sasvim zadovoljni financijskim rezultatima svega ovoga, ali oni će doći s vremenom. Neki od vas će tijekom prve dvije dekade mjeseca imati prilike za novo zaposlenje ili napredovanje na trenutnom poslu.

Zdravlje

Mlađim pripadnicima znaka travanj/april je povoljan u segmentu zdravlja. Što se tiče starijih osoba – provjerite očni tlak, a mogli biste se pozabaviti i stanjem endokrinih žlijezda.

Vodenjak

NEPRIJATELJ – MISAO – PORUKA

Ljubav

Za slobodne Vodenjake malo je nade da će se tijekom travnja/aprila uspjeti “uozbiljiti” kada je ljubav u pitanju. Ne mogu reći da nema događaja, ima – ali sve je to nešto “na dugom štapu”, sve je to neka površna ili prolazna komunikacija, pokoji susret da prođe vrijeme… i ništa više od toga. Možda će se neki od vas prepustiti mislima o prošlosti, ali ni tu nećete učiniti ništa posebno. Moguće je da ćete popričati s bivšim partnerom, razmijeniti koju poruku ili se možda jednom sresti… i to je to. Čekamo svibanj/maj, da vidimo hoće li ti otvoriti vrata ljubavi. Vaše emotivne odnose karakterizira promjenjivo raspoloženje – malo se svađate, neko vrijeme nešto zamjerate jedno drugome, ali nekako uvijek uspijevate sve riješiti i pronaći zajednički jezik. U principu – nije loše, možda biste samo mogli unijeti neku lijepu vijest i malo “pokrenuti” svoju vezu.

Posao

Već od samog početka mjeseca bit ćete “u akciji”. Naglašena je upornost, spremnost na inicijativu te potreba za širenjem i diverzifikacijom poslovanja. Izvrsno za trgovinu, komercijalu, uslužne djelatnosti – vjerojatno veći broj klijenata nego u prošlosti. Općenito, pred vama je mjesec dana kada ćete ostvariti više poslovnih kontakata nego inače i kada ćete polako početi razvijati planove koji su do sada bili u zastoju. Bit ćete spremni svaki problem sagledati iz više kutova i pronaći adekvatno rješenje. Budite oprezni s konkurencijom jer će biti posebno aktivni. U financijskom segmentu – priljevi iz više izvora, a moguće je da ćete dobiti i neki dodatni poslovni angažman.

Zdravlje

Povremeno dolazi do manjih zdravstvenih “padova”, ali samo ako se previše energije iscrpljujete na poslu. Neki od vas možda imaju problema s alergijama.

Ribe

ČASNIK – LOPOV – LOJALNOST

Ljubav

Slobodne Ribe kao da se dugo nisu mogle “pronaći” – emocionalno se ne događa ništa što biste željeli, malo je novih ljubavnih prilika i brzo se razočarate u te ljude. Moguće je da su neki od vas još uvijek vezani za sve ovo iz prošlih emotivnih događaja. Tijekom travnja/aprila neće se puno toga promijeniti nabolje – možda ćete nakratko ponovno osjetiti zaljubljenost u nekoga, ali će trebati dosta vremena da se ljudi koje sada upoznate “dokažu” i da vidite imaju li trajnu vrijednost u vašem životu. Bit ćete uglavnom fokusirani na poslovni segment. Što se tiče onih u emotivnim vezama – kakva god bila vaša situacija, niste zadovoljni. Možda od partnera ne dobivate ono što želite ili jednostavno mislite da bi vaša veza mogla biti puno bolja. U ovom razdoblju možete nešto promijeniti nabolje, ali nemojte očekivati ​​da će to doći samo od sebe. Potrudite se više oko voljene osobe, ne očekujte da samo “pleše” oko vas…

Posao

Tijekom travnja/aprila naglasak je svakako bio na svemu vezanom uz posao. Tu ste već neko vrijeme u usponu i to u priličnoj mjeri, i čini mi se da će se taj trend nastaviti. Doduše, moguće je da od strane nekih ljudi s kojima svakodnevno radite osjećate neprijateljstvo, ali ne bi vam trebali smetati – vi ste kvalitetan radnik i to ste već sto puta dokazali. Ipak, pripazite da sredinom mjeseca ne pogriješite, jer će ih neki jedva čekati… Očekujete li neki oblik promaknuća ili priznanja za svoj rad, to će vjerojatno doći tijekom treće dekade travnja/aprila. U financijskom segmentu – budite malo odgovorniji kada su troškovi u pitanju.

Zdravlje

U prvoj polovici mjeseca više pažnje posvetite svom zdravlju. Moguće je lagano smanjenje imuniteta, piše stil.kurir.

Facebook komentari