Retrogradni haos: Zašto ovih dana svi razmišljamo o bivšima (nije slučajno)

Ako ste ove sedmice primijetili da neobično intenzivno razmišljate o bivšem partneru, niste jedini. No prije nego što posegnete za telefonom i pošaljete poruku “Nedostaješ mi”, možda biste trebali imati na umu da smo trenutno usred retrogradnog Merkura i Venere.

Kombinacija ova dva retrogradna planeta mogla bi kod ljudi izazivati snažne emocije vezane uz prošlost – posebno one koje se tiču starih ljubavi, nerazriješenih odnosa i neizgovorenih riječi. Sve ono što ste davno arhivirali u ladicu “bilo pa prošlo”, sada se polako izvlači na površinu.

Retrogradna Venera često izaziva nostalgiju, idealizaciju bivših veza i pitanje “što bi bilo da…”, dok retrogradni Merkur dodatno muti komunikaciju i tjera nas da ponovno prođemo kroz emocionalne poruke, poruke koje nikad nismo poslali, ili čak stare fotografije koje čuvamo “samo iz fore”.

Ako osjećate poriv da obnovite kontakt, znajte da je to možda više do planeta nego do stvarne želje. Imajte na umu – ono što sada djeluje romantično i duboko, moglo bi za par tjedana izgledati potpuno drugačije.

Zato: prije nego što posegnete za “Hej, samo da vidim kako si…”, zapitajte se – želite li to zato što ste spremni za nešto novo sa starom osobom, ili samo zato što su vam planeti trenutno u drami?

Bez panike – ovaj astro kaos neće trajati zauvijek. Ali do tada… možda je sigurnije poslati poruku najboljoj prijateljici nego bivšem, piše index.

