Pušenje vas čini sijedima – mnogo brže nego što mislite

Nikotin i toksini iz duhanskog dima smanjuju dotok kiseonika do folikula dlake, oštećuju ćelije i ubrzavaju oksidativni stres, što dovodi do prijevremenog gubitka pigmenta.

Šteta je trajna

Studija objavljena u Journal of the American Academy of Dermatology otkrila je da pušači imaju dva puta veći rizik od prijevremenog sijedenja u odnosu na nepušače.

Stručnjaci objašnjavaju da pušenje ubrzava razgradnju melanocita – ćelija koje proizvode melanin, pigment odgovoran za boju kose. Između ostalog, hemikalije iz cigareta oštećuju DNA i narušavaju proizvodnju esencijalnih nutrijenata za zdrav rast kose,pišu Vijesti

Dermatolozi savjetuju da prestanak pušenja može usporiti dalji gubitak pigmenta, ali ne može vratiti već osijedjelu kosu. Međutim, balansirana ishrana bogata antioksidansima, vitamini B kompleksa i zdrav način života mogu pomoći u očuvanju prirodne boje kose što je duže moguće.

