23. i 24. mart su njihovi sretni dani: Ova 3 znaka Zodijaka čeka veliki uspjeh i mnogo para tokom ovog vikenda

Treća dekada marta 2025. važan je period za Vatrene znake (Ovna, Lava, Strijelca) – vrijeme je aktivne obnove, energije i novih mogućnosti. Novi ciklusi Venere i Merkura u Ovnu ispunjavaju život hrabrošću u ljubavlju, odlučujuću u akciji i želji za samoizražavanjem, piše glossy.

Novi ciklus zemaljskih planeta počinje tokom njihovog retrogradnog kretanja u trenutku konferencije sa Suncem. To će donijeti uspjeh, ali i ljubav i novac pojedinim znacima Zodijaka.

Ovi događaji donose snažan talas promjene, aktiviraju važne oblasti života, vraćaju stara osećanja i pomažu u pronalaženju odgovora na dugotrajna pitanja.

Harmonični aspekti tranzitnih veza utiču na sve znakove jednog elementa, ovoga puta sreće su imali horoskopski znaci elemenata Vatre, posebno rođeni u periodu:

od 20-21 do 30-31 marta

od 22-23. jula do 1. avgusta

od 22-23. decembra do 1. januara

Ovan je znak otkrivača, ratnika i strastvenog avanturista. Kada dvije planete odgovorne za ljubav (Venera) i komunikaciju (Merkur) ovde započnu svoj ciklus, svijet je ispunjen željama za novim, a ljudi postaju otvoreni, proaktivni i hrabriji. Novi ciklusi Venere i Merkura u Ovnu simbolišu energiju obnove, strasti i smjelih odluka.

23. i 24. marta 2025. su dani kada kosmička energija otvara vrata nove faze. Moćne energije treće decenije marta pomažu Ovnu, Lavu i Strijelcu da započnu važne stvari i uspostave ravnotežu u odnosima i ciljevima, ojačaju unutrašnje samopouzdanje i doprinesu sticanju popularnosti. Predstavnici ovih horoskopskih znakova treba da se pripreme za pozitivne promjene i neočekivane prijateljske događaje.

Venera je planeta ljubavi, harmonije i materijalnih vrijednosti. Završite 1,5 godine početak novog ciklusa, kao da obnavlja naša osjećanja, želje i prioritete. Ovo je trenutak kada ponovo razmišljamo o odnosima, našem značaju i našem pristupu zadovoljstvom.

Novi ciklus Venere postavlja opšti prava u temama ljubavi, odnosa, finansija i ličnih vrijednosti. Takođe budi zabranjene emocije i stare veze. Veze koje su izgledale gotovo mogu se iznenada vratiti. Kada Venera počinje svoje putovanje u Ovnu, ona uliva ova oblast vitalnom energijom, strašnom i hrabrošću. Ovaj znak zodijaka pretvara Veneru u ratnika, spremnog da brani svoja osjećanja, ciljeve i želje.

Venera u Ovnu je strast, uzbuđenje, želja za trenutnom akcijom. Ovdje nema mesta sumnje: ako osjećanje knjige, ono zahtjeva izraz. Ovaj ciklus budi hrabrost u ljubavi, vraća stare privrženosti i daje podsticaj novim romansama. Ipak, nemojte se ponašati prenagljeno – Venera u Ovnu može da rasplamsa strasti, ali je važno da je to svesno osećanje, a ne privremena zaljubljenost.

Venera u mitološkom kontekstu je Afrodita, boginja ljubavi, ljepote i harmonije. Kada uđe u znak Ovna, postaje ratnik – odličan, odlučan, strastven. To je prelaz od nežnog šarma do smjelosti i odluke da osvoji ono što želi.

U Ovnu, Venera postaje strastveni Amazon koji se ne plaši da ide za onim što želi. Pada mi pamet mit o njenoj vezi sa Marsom (Aresom) – njihov buran spoj je ispunjen plamenom strasti i bitkama za vođenje. Afrodita ratnica simbolizuje hrabrost u ljubavi, odluku u postizovanju svojih želja i proaktivan pristup odnosima.

Ovaj ciklus Venere budi vatrenu, iskonsku ljubav, čini intenzivno osećanja, ali ponekad i nestrpljivim. Ovo je vrijeme aktivnih manifestacija ljubavi, vraćanja prošlih veza i neočekivanih susreta.

Facebook komentari